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Депутат Аксаков объяснил, в чем суть нового запрета в области криптовалют

Депутат Аксаков: 1 сентября введем запрет на организацию обращения криптовалют

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Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 2.2.

Запрет на организацию обращения криптовалют в России вступит в силу с 1 сентября, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Разрешены будут только цифровые рубли, заявил он НСН.

До этого сообщалось, что в Госдуму внесли поправки в проект о запрете организации обращения криптовалют. По словам Аксакова, речь идет о биткоинах и прочих валютах, которые не выпускаются в российской юрисдикции.

Запрет на организацию обращения крипты депутат объяснил тем, что она стала квази-валютой, заменяющей рубли.

«Но только российский рубль выполняет миссию денежной единицы, поэтому вот такое решение и принято. С 1 сентября запрет будет введен», — заключил парламентарий.

В России ранее начали тестировать сервис по выявлению связей криптовалюты с фиатом.

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