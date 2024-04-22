Knauf заподозрили в восстановлении Мариуполя. Компания объявила об уходе из России Прокуратура в ФРГ расследует возможное участие Knauf в восстановлении Мариуполя

Прокуратура Вюрцбурга начала проверку в отношении немецкой компании Knauf после расследование журнала Monitor об ее участии в восстановлении Мариуполя. Журналисты выяснили, что материалы Knauf используются на многих стройплощадках в городе. В компании заявили, что соблюдают санкции и не поставляют в РФ никакую продукцию. А также сообщили, что не имеют прямых контрактов на поставки с потребителями и не могут влиять на то, где и как используется их продукция. Тем не менее на фоне скандала в Knauf приняли решения передать весь российский бизнес под управление «местного менеджмента».

Прокуратура города Вюрцбурга в Германии начала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf из-за сообщений СМИ о том, что ее материалы использовались в восстановлении Мариуполя. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель немецкого ведомства Тобиас Костух.

Он отметил, что начальное подозрение в том, что Knauf действительно участвовала в восстановлении Мариуполя, необходимое для начала доследственной проверки, сейчас отсутствует.

«Скорее, она (проверка — «Газета.Ru») служит для выяснения того, существует ли вообще такое начальное подозрение», — подчеркнул Костух.

Будет ли организована проверка в отношении еще одной немецкой компании — WKB Systems — которую также подозревают в участии в восстановлении Мариуполя, пока неизвестно.

Брендовые мешки на стройплощадках

В начале апреля политический журнал Monitor немецкого канала ADR выпустил расследование, в котором утверждалось, что для восстановления Мариуполя в ДНР использовалась продукция как минимум двух немецких компаний — Knauf и WKB Systems.

Доказательства этого, как заявили авторы материала, можно найти в бизнес-отчетах и на сайтах диллеров компаний. Кроме того, журналисты отметили, что мешки со строительными смесями от немецкой компании Knauf и бетонные блоки с логотипом WKB Systems регулярно появляются на фото и видео со стойплощадок в Мариуполе.

Как писал Der Spiegel, после публикации расследования в Knauf заявили, что с февраля 2022 года не поставляют в Россию, в том числе в Мариуполь, никакую продукцию из ЕС. В заявлении также говорилось, что компания осуждает боевые действия на Украине и соблюдает все санкции Евросоюза, США и Великобритании, введенные против РФ. Кроме этого, представитель компании уточнил, что у Knauf нет прямых контрактов на поставку стройматериалов с потребителями.

«Наша продукция доходит до конечных потребителей через множество различных дилеров, независимых от Knauf. Мы не имеем никакого влияния на то, как и где конечные потребители используют нашу продукцию», — подчеркнули в компании.

При этом еще до выхода материала, в ноябре 2023 года, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло компанию Knauf в список «международных спонсоров войны» (в марте 2024-го кабмин страны решил от него отказаться). Причиной для этого, как объяснили в НАПК, стало то, что в 2022 году компания уплатила в бюджет РФ $117 млн и продолжает работать на российском рынке.

Knauf уходит из России

На фоне скандала компания Knauf 22 апреля сообщила, что намерена передать весь свой бизнес в России под управление «местного менеджмента». Заявление цитирует Der Spiegel.

«В свете текущих событий группа Knauf принял решение расстаться со своим бизнесом в России после более чем 30 лет работы в этой стране», — сообщили в Knauf.

Компания рассказала, что под местное управление перейдут все активы — добыча сырья, производство и сбыт готовой продукции. Это, как считают в Knauf, в будущем поможет сохранить рабочие места для более чем 4 тыс. сотрудников.

На каких условиях будет заключена сделка, в компании не сообщили. Как и не озвучили официальную причину, по которой было принято данное решение.

При этом в Knauf подчеркнули, что сделка еще должна получить одобрение от российских органов власти. По данным ТАСС, в Минпромторге РФ пока не получали от компании документы о передаче российского бизнеса местному менеджменту. В ведомстве предполагают, что решение производителя стройматериалов отказаться от активов в России связано со сложностями с логистикой, а также с привлечением финансирования в европейских банках.

«Судя по тому, что компанией не было сделано никаких политических заявлений, то здесь действительно, наверное, все-таки вопрос экономики в большей степени», — сказал статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Он также подчеркнул, что Knauf — «компания очень хорошая». И если она соберется вернуться в Россию, то имеет право на двухлетний опцион.