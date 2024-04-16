«Ашан» опроверг слухи об уходе из России

«Ашан» не планирует уходить с российского рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

««Ашан ритейл Россия» не только не закрывается, но и планирует развитие ряда направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли», — отмечается в сообщении.

Соответствующее заявление компания сделала на фоне недавней сделки на рынке недвижимости с участием одной из «дочек» материнской Auchan. На прошлой неделе французская фирма Ceetrus закрыла сделку по продаже своих активов в России. С 12 апреля новым собственником 150 тыс. кв. м торговых площадей Ceetrus в стране стала компания «Торговые галереи». Стоимость сделки не раскрывается.

До этого Федеральная налоговая служба заподозрила «Ашан» в неуплате налогов на сумму свыше 180 млн рублей.

Ранее ФАС начала проверку крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца.