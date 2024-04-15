Позитив для российского бюджета. Как подорожает нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке? В «БКС» предрекли нефть Brent по $100 за баррель после ударов Ирана по Израилю

В случае усиления конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть Brent вырастут до $100 за баррель. Такой прогноз «Газете.Ru» дали эксперты. По их словам, это выгодно России — и спрос на нефть в мире сохранится, и отечественный бюджет получит дополнительные доходы. В то же время рост цен в РФ на импортные товары эксперты исключили: в случае обострения в Красном море (с учетом подключения к конфликту хуситов) Россия переориентирует поставки через Дальний Восток.

В ночь на 14 апреля Иран ударил по Израилю. В ходе атаки Тегеран использовал более 300 беспилотников и ракет, заявив, что атака была успешной. В Израиле опровергли это, отметив, что все цели были перехвачены и уничтожены. Президент Израиля Исхак Герцог назвал атаку Ирана объявлением войны. Военно-воздушные силы правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) присоединились к атаке Ирана на территорию Израиля. Россия призвала стороны к сдержанности и решению ситуации дипломатическими методами. Соответствующую позицию Кремля передал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что будет с нефтью

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская в беседе с «Газете.Ru» не исключила, что в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке цена барреля нефти эталонной североморской марки Brent вырастет с текущих $89,5 до $100.

«Цены на нефть пока взяли передышку — похоже, рынок не верит в стремительную эскалацию конфликта. Тем не менее прецедент случился — Иран впервые вмешался в конфликт напрямую. Многое теперь будет зависеть от действий Израиля», — отметила эксперт.

По ее словам, возможные сценарии эскалации ситуации — усиление санкций против иранской нефти, атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана, блокирование Ираном Ормузского пролива. Все эти сценарии могут подтолкнуть ценник Brent к $100 за баррель, уточнила Рокотянская.

Эксперт считает, что для российского бюджета будет позитивным такое развитие событий, однако испортить радость от повышения цен может усиление санкций. Неясной остается ситуация с проведением расчетов за российскую нефть через банки дружественных стран, добавила Рокотянская.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сказал, что сейчас российская нефть Urals торгуется около $76 за баррель, а доллар стоит 93,5 рубля. Соответственно Urals в рублях стоит около 7100 рублей за баррель. Аналитик напомнил, что в российский бюджет этого года заложена средняя Urals $71,3 за баррель и курс доллара на уровне 90,1 рубля, то есть средняя Urals в рублях равна 6424 рубля.

«То есть текущая цена нефти в рублях на 11% выше, чем заложена в бюджет. Поэтому при текущих цене нефти и курсе рубля бюджет может получить на 11% больше нефтегазовых доходов, чем планировалось», — уточнил аналитик.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль согласилась, что объективно трейдеры на сырьевых биржах скорее всего будут закладывать геополитические риски в цену на нефть. Поэтому котировки нефти продолжат расти, уточнила экономист.

«Иран является нефтяным экспортером, поэтому он скорее всего взвешивает риски развития крупномасштабной военной операции против Израиля. Если проанализировать ситуацию с логистикой в Красном море, то вероятно ту же премию за риск будут закладывать в цене и перевозчики», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, США и их сателлиты сегодня все больше теряют контроль над ситуацией с перевозками в Красном море, и на этом фоне Россия может оказаться в выигрыше с теми же нефтяными перевозками в обход установленных санкций.

Выгодна ли сверхдорогая нефть?

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал «Газете.Ru», что России выгодна постоянная напряженность из-за текущего конфликта, но без большой тотальной войны.

«России наиболее выгоден сценарий, который будет поддерживать нефтяные цены на достаточно высоком уровне — $90-100 за баррель Brent. В случае какого-то большого конфликта и роста цен, $120 или уж тем более до $150, для России стратегически это уже невыгодно, потому что сверхдорогая нефть начинает убивать спрос», — пояснил Юшков.

По его словам, при сверхдорогой нефти начнется глобальный экономический кризис.

«При ценах $150 за баррель Brent обрушится потребление топлива в мире, потому что, в общем-то, потребители этого не потянут. Ни Китай, ни Соединенные Штаты, ни Евросоюз. Это слишком высокая цена, она будет провоцировать рост инфляции, Центробанки будут поднимать свои ставки для борьбы с инфляцией. А это приведет к удорожанию кредитов», — сказал Юшков.

Экономист Васильев отмечает, что против обострения на Ближнем Востоке и высоких нефтяных цен выступает администрация США, которая не заинтересована в высоких ценах на бензин в США в преддверии выборов 5 ноября.

По его словам, в целом геополитические конфликты (если они не перерастают в полномасштабную войну) оказывают краткосрочную поддержку нефтяным ценам, а на более длинном горизонте нефтяные цены определяются глобальным спросом на этот ресурс, который зависит от состояния мировой экономики.

Что будет с товарами

Поскольку хуситы присоединились к атаке Ирана на Израиль, в зоне конфликта оказалось и Красное море. Из Индии по Красному морю Россия завозит чай, кофе, рис, морепродукты, лекарства, текстильную продукцию и обувь, сельскохозяйственные товары и сырье. Из Кении в первую очередь поступают чай, кофе, фрукты и орехи. Из Шри-Ланки — текстиль, включая одежду, каучук и резина, рыбная продукция. Из Вьетнама — чай и кофе, текстиль. Из Турции — чай и текстиль. Из Китая завозится большое количество товаров.

Васильев не ждет, что логистика поставок иностранных товаров в Россию будет нарушена из-за конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому аналитик исключил как дефицит товаров, так и их подорожание в РФ.

«Россия сохраняет хорошие отношения как с Ираном, так и с Израилем. В рисковом сценарии при усилении конфликта с нарушением логистики через Красное море мы ожидаем, что Россия и торговые партнеры быстро наладят поставки через Дальний Восток», — сказал Васильев.

С другой стороны, возрастают риски для торговых партнеров России, что может негативно сказаться и на поставках в нашу страну, уточнил Васильев.

Доктор экономических наук, профессор кафедры Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько также не ждет дефицита импортных товаров.

«Если дальнейшего обострения конфликта не произойдет, а скорее всего, так и будет, то и задержек товаров не будет. Уровень беспокойства для судоходства от атак хуситов достаточно высокий, и дальнейшее напряжение нежелательно для многих стран региона, и основных игроков мировой экономики», — уточнил Шедько.

По словам экономиста, цены на зарубежные товары в России могут вырасти на 10% в связи с ажиотажным спросом, и желанием продавцов «воспользоваться моментом».