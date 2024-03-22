ЕС повысит тарифы на зерно из России. МИД предупредил, что это обострит ситуацию в мире Захарова: меры ЕК против зерна из РФ усугубят ситуацию с продовольствием в мире

Еврокомиссия хочет повысить пошлины на зерно из России и Белоруссии. В МИД сочли такой шаг абсурдным, заявив, что это лишь усугубит ситуацию с продовольствием в мире. ЕК планирует введение пошлин на фоне непрекращающихся протестов фермеров в странах ЕС, которые недовольны в том числе несправедливой конкуренцией со стороны украинских производителей.

Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен повысить пошлины на зерно из России и Белоруссии «усугубит и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? Никаким, они лишь усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире», — написала она.

Комментарий Захаровой стал ответом на объявление главы ЕК Урсулы фон Дер Ляйен о том, что Евросоюз начал подготовку введения повышенных тарифов на зерновые продукты из России и Белоруссии. По словам фон дер Ляйен, для этого есть «несколько хороших причин», включая предотвращение дестабилизации европейского рынка зерна российскими поставками и остановку России от использования прибыли от экспорта в ЕС.

ЕК готовится к пошлинам

19 марта издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщало, что Европейская комиссия планирует в ближайшее время ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в размере €95 за тонну. По информации газеты, пошлины также коснутся семян масличных культур и продуктов их переработки и будут установлены на уровне 50%.

Источник FT также сообщил, что подобные меры приведут к увеличению цен как минимум на 50% и сведут спрос на эти товары к минимуму. По данным издания, в 2023 году Европейский союз импортировал из России рекордные 4 млн тонн зерновых и масличных культур, а также продуктов их переработки. Это количество составляет примерно 1% от общего потребления подобных товаров в странах ЕС.

Газета подчеркивает, что обсуждение вопроса введения пошлин на зерно из России и Белоруссии происходит на фоне непрекращающихся протестов фермеров в странах ЕС.

Протесты фермеров в Европе

Протесты фермеров в Европе продолжаются не первый год — они начались еще в 2019 году в Нидерландах, когда страна ужесточила «зеленое» регулирование в стране. Затем протесты распространились и на другие страны, достигнув к концу 2023 года 12 государств. Основные причины неизменны: фермеры выступают против низких цен на свою продукцию, обусловленных импортом товаров с Украины, высокими расходами на удобрения и топливо, а также недостаточным бюджетным финансированием.

Наиболее активные протесты фермеров в последние недели наблюдаются в Польше. Там сельхозпроизводители требуют либо проведения реформ, либо отказа от политики «зеленого курса» и сельскохозяйственной политики ЕС. Политика «зеленого курса» ЕС направлена на достижение климатической нейтральности к 2050 году, включая внедрение методов «устойчивого сельского хозяйства», которые часто противоречат сложившемуся интенсивному сельскому производству.

Польские фермеры также протестуют против поставок агропродукции, которая беспошлинно поступает с Украины. Польские производители сельхозпродукции выражают свое недовольство тем, что, по их мнению, украинские производители ведут нечестную конкуренцию. В рамках протестных акций они не только блокировали границу с Украиной, но и высыпали зерно из украинских грузовиков и поездов.