«Речь не о бизнесмене, заработавшем на приватизации». ЕС снимет санкции с экс-главы «Яндекса» Reuters: Евросоюз исключит сооснователя «Яндекса» Воложа из санкционного списка

Евросоюз согласился снять санкции с сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, несколько лет пытавшегося оспорить свое внесение в черный список. По данным Reuters, предпринимателя уберут из черного списка 15 марта. Ранее обращение Воложа рассмотрел Суд Европейского Союза, а Yandex N.V. продала свои активы ЗПИФ «Консорциум.Первый».

Страны Евросоюза исключат основателя «Яндекса» Аркадия Воложа из списка юридических и физических лиц, на которых наложены антироссийские санкции, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

«Волож — один из трех человек, которых удалят после 15 марта, когда будет продлен режим санкций. Режим санкций ЕС обсуждается и обновляется каждые шесть месяцев», — говорится в сообщении.

Два других источника, знакомых с ситуацией, сообщили Reuters ранее, что юридические аргументы в суде против Воложа «ослабевают, учитывая предлагаемую полную продажу активов».

Евросоюз уже снимал санкции против бизнесменов, связанных с Россией. Так, в сентябре 2023-го ЕС исключил из санкционного списка главу группы ЕСН Григория Березкина, экс-главу Ozon Александра Шульгина и совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова.

Просьба Воложа

Воложа включили в санкционные списки летом 2022 года, после чего предприниматель покинул все посты в «Яндексе». 27 августа 2023-го он направил властям Евросоюза запрос о снятии с него санкций. По словам источников из окружения бизнесмена, он рассчитывал, что сможет убедить ЕС не продлевать действие санкций. Тем не менее, после пересмотра ограничительного режима 15 сентября фамилия Воложа осталась в черном списке.

В декабре Bloomberg сообщил, что Волож обратился в Суд Европейского Союза.

«Речь идет не о бизнесмене, который заработал свое состояние на волне приватизации и государственных контрактов», — настаивал в ходе слушаний адвокат основателя «Яндекса» Уильям Джули. Защитник также отмечал, что Волож публично осудил СВО.

В августе прошлого года Волож назвал специальную операцию ВС РФ на Украине «варварской» и заявил, что в этой стране у него «есть друзья и родственники». «Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны», — отметил он.

На своем официальном сайте Волож называет себя израильским IT-предпринимателем, ученым-компьютерщиком, инвестором и филантропом, родившимся в Казахстане». Упоминаний о том, что большую часть своей жизни Волож жил в Москве, там нет.

Кому продали «Яндекс»

В начале февраля Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании. Основным владельцем будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». В «Яндексе» подчеркнули, что ни один из членов консорциума покупателей не находится под санкциями стран Запада.

Новой головной компанией станет зарегистрированная в Калининградской области Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс». Под ее эгидой объединят все активы, кроме зарубежных стартапов (беспилотные технологии Avride, облачная платформа Nebius, краудсорсинговая платформа Toloka и образовательный сервис TripleTen) и дата-центра в Финдяндии.

Аркадий Волож основал «Яндекс» вместе с Ильей Сегаловичем в 2000 году. В июне 2022 года Волож ушел с поста генерального директора и члена совета директоров Yandex NV.

Компания «Яндекс» была зарегистрирована в Нидерландах с 2007 года. На данный момент Волож владеет 8,5% экономической долей в Yandex NV через семейный траст, но не имеет права голоса в компании.