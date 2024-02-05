«Больше никаких западных акционеров»: Yandex договорилась о продаже бизнеса в России Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского «Яндекса» частным инвесторам

Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании. До 31 июля Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». Гендиректором «Яндекса» останется Артем Савиновский. Сделка стала результатом переговоров, продолжавшихся более 18 месяцев.

Головная компания группы «Яндекс» Yandex N.V. (Нидерланды) заключила сделку по продаже бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. Об этом сообщила сама компания.

Основным владельцем будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса».

В консорциум войдут еще четыре пайщика:

— структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы;

— структуры главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса;

— структуры группы «Лукойл»;

— структуры предпринимателя Александра Рязанова.

«Ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли», — подчеркивается в сообщении компании.

«Яндекс» подчеркивает, что ни один из членов консорциума покупателей не находится под санкциями США, ЕС, Великобритании или Швейцарии.

«Консорциум.Первый» будет назначать шесть из десяти членов совета директоров МКАО «Яндекс». Еще двух сможет предлагать «Фонд менеджеров» (о регистрации этого юрлица сообщалось в начале февраля), еще двух — «Фонд общественных интересов».

Такая модель, как считают в «Яндексе», позволит существующей команде менеджеров сохранить управление компанией и право принятия ключевых решений (например, о реорганизации группы, утверждении бюджета, одобрении крупных сделок и изменений в уставе).

«Новая структура сохранит привычные процессы управления в «Яндексе» и обеспечит инвесторам, партнерам, пользователям и сотрудникам уверенность в перспективах и устойчивости бизнеса компании», — говорится в пресс-релизе.

Как изменится компания

Новой головной компанией станет зарегистрированная в Калининградской области Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», ей предстоит выйти на Московскую биржу. Компания сохранит активы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (беспилотные технологии Avride, облачная платформа Nebius, краудсорсинговая платформа Toloka и образовательный сервис TripleTen) и дата-центра в Финдяндии.

Генеральным директором «Яндекса» остается Артем Савиновский.

«Яндекс» продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления», — пообещали в компании.

Кроме того, в «Яндексе» заявляют, что после реструктуризации он останется «частной, независимой и публичной компанией».

Пришлось сделать скидку

В «Яндексе» сообщили, что цена сделки учитывает требование российских властей о дисконте не менее 50% к рынку при продаже активов компаниями из «недружественных» стран. Рыночная же стоимость бизнеса Yandex N.V. оценивается в 918 млрд рублей.

Сделку предполагается оплатить комбинацией акций класса А и денег. «Не менее 50% вознаграждения будет выплачено наличными», — сообщают в «Яндексе».

До 31 июля Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». Однако компания сохранит ограниченные права на использование части технологий до конца 2024 года. Yandex N.V. проведет делистинг с Московской биржи.

В «Яндексе» сообщают, что сделка стала результатом длительного планирования и переговоров, продолжавшихся более 18 месяцев. Однако ее еще предстоит согласовать акционерам Yandex N.V. и регулирующим органам.

«В феврале 2022 года группа компаний «Яндекс» и наша команда столкнулись с исключительными трудностями. Мы считаем, что нашли наилучшее возможное решение для наших акционеров, команд и пользователей в этих чрезвычайных обстоятельствах», — приводит компания слова председателя Совета директоров Yandex N.V. Джона Бойнтона.

Сделку положительно оценили в Кремле.

«Для нас, конечно, важно продолжение работы этой компании именно у нас в стране. Для нас важно, чтобы компания продолжала свою работу, в этой связи можно приветствовать ту договоренность, которую акционеры достигли о продаже», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин подчеркнул, что «Яндекс» стал полноправной российской компанией, сохранив при этом независимость, все свои разработки и технологии:

«Больше никаких западных акционеров и прописки за рубежом... Успешный кейс «Яндекса» будет примером для всех остальных: пора прекращать работать с оглядкой на Запад, ваше будущее здесь, на Родине».