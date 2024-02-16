Центробанк сохранил ключевую ставку в 16%. Чего ждать дальше Центробанк сохранил ключевую ставку в 16%

ЦБ на заседании совета директоров 16 февраля оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых. Это решение соответствует консенсус-прогнозу «Газеты.Ru». Какими могут быть дальнейшие шаги Банка России и что будет с курсом рубля и ставками по вкладам и кредитам — в нашем материале.

ЦБ объяснил свое решение тем, что текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами 2023 года, но остается высоким.

«Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике», — отметил регулятор в своем пресс-релизе.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По данным ЦБ, в среднем за декабрь 2023 года – январь 2024 года текущий рост цен с поправкой на сезонность упал до 6,6% в пересчете на год (по сравнению с 11,5% в осенние месяцы). Аналогичный показатель базовой инфляции снизился до 7% в пересчете на год (по сравнению с 10,2% в осенние месяцы).

«Это во многом отражает постепенно нарастающие эффекты от ужесточения денежно-кредитной политики. Показатель годовой инфляции пока сохраняется вблизи уровней декабря 2023 года за счет эффекта базы и, по оценке на 12 февраля, составил 7,4%», — уточнил регулятор.

Компромиссное решение

Аналитики назвали решение ЦБ по ключевой ставке ожидаемым — оно соответствовало прогнозу участников финансового рынка.

Что такое ключевая ставка Ключевая ставка (или как она ранее называлась — «базовая») — минимальная стоимость заимствования, под которую коммерческие банки получают кредиты у Центробанка и уже далее предоставляют их бизнесу и населению.



Этот инструмент является основным в рамках денежно-кредитной политики Банка России (ДКП). Ключевую ставку устанавливает совет директоров, в который входит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и 14 специалистов регулятора. Совет директоров утверждается Госдумой на срок пять лет. Его заседания проходят раз в квартал по заранее утвержденному графику.



Иногда ЦБ может собрать внеочередное заседание совета директоров по ставке — например, в случае чрезвычайной ситуации. Так произошло 28 февраля 2022 года, когда Запад ввел против России санкции. Ставка была повышена сразу до 20% годовых. Затем ЦБ снижал ставку, но с 21 июля 2023 года вновь перешел к циклу повышения на фоне высоких инфляции и инфляционных ожиданий населения.



С 15 декабря 2023 года ключевая ставка составляет 16% годовых. 16 февраля регулятор оставил ее на этом уровне. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке — 22 марта. Регулятор опубликует свой пресс-релиз с решением в 13:30 мск на сайте.

«В декабре-январе инфляция замедлилась по сравнению с осенними месяцами, но все еще находится на уровнях, которые значимо превышают целевые 4%. Поэтому ЦБ, вероятно, продолжит удерживать текущую высокую ставку 16%, пока не будет уверен в устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий», — отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Он добавил, что при этом сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Этому могут способствовать дефицит кадров на рынке труда, неопределенность по поводу курса рубля, повышенные инфляционные ожидания.

По мнению эксперта, за счет высокой ключевой ставки Банк России стремится охладить все еще высокое кредитование и снизить избыточный спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к целевому уровню.

При этом Васильев считает маловероятным, что инфляция вернется к целевым 4% раньше 2025 года. По его прогнозу, она достигнет своего пика в июле на уровне 8,4% (после повышения тарифов ЖКХ) и замедлится до 6% к концу года. При этом риски скорее смещены в сторону более высокой инфляции, уточнил аналитик.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица добавил, что ЦБ, принимая решение о ключевой ставке, старался не допустить рисков повышения цен в России. Экономист назвал решение компромиссом между необходимостью сдерживать темпы роста цен и сохранять возможности для кредитования бизнеса.

Чего ждать от ЦБ дальше

В целом риторика Банка России несколько смягчилась по сравнению с предыдущим заседанием 15 декабря, когда ключевая ставка была повышена на 100 базисных пунктов до 16%. Текущий сигнал ЦБ отражает замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий населения. ЦБ сохранил фразу о продолжительном поддержании жестких денежно-кредитных условий. В то же время регулятор повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 13,5-15,5% с 12,5-14,5%.

«Это согласуется с нашими ожиданиями по средней ключевой ставке в этом году на уровне 15,1%», — отметил Васильев.

Темпы роста потребительских цен в ближайшие месяцы продолжат замедляться из-за стабилизации курса рубля и жестких денежно-кредитных условий. Поэтому аналитики полагают, что Банк России на следующем заседании 22 марта сохранит ставку на текущем уровне 16%, а перейдет к снижению только в третьем квартале .

В базовом сценарии к концу года Васильев ожидает снижения ключевой ставки до 12%.

Что будет с курсом рубля

Решение ЦБ в целом совпало с ожиданиями рынка и поэтому в моменте не окажет значимого влияния на курс рубля. В целом сохранение ключевой ставки на высоком уровне 16% в ближайшие месяцы продолжит поддерживать отечественную валюту. Жесткая монетарная политика замедляет кредитование и снижает спрос на импорт и спрос на валюту (когда это происходит, курсы доллара и евро снижаются). Кроме того, текущие высокие ставки по рублевым депозитам в 14-16% годовых способствуют привлекательности сбережений в рублях. Это также толкает курс рубля вверх.

Доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько добавил, что на курс рубля к доллару и евро повлияют необходимость продажи валюты экспортерами в связи с предстоящими налоговыми платежами, обязательность продажи части валютной выручки экспортеров, инфляционные ожидания россиян.

«В марте курс рубля к доллару и евро останется на прежнем уровне 90 – 92 рубля за доллар, 98 – 99 рублей за евро. Валюту лучше покупать непосредственно перед поездкой», — отметил экономист.

Что будет со ставками по вкладам

Ставки по вкладам зависят от ключевой ставки ЦБ. Когда Банк России повышает ключевую ставку, например, на 1 процентный пункт, ставки по вкладам также растут. Сохранение ключевой ставки на отметке 16% не окажет значимого влияния на банковские продукты.

«В целом решение о сохранении ключевой ставки неизменной является консенсусом на рынке и уже заложено в банковские продукты и цены активов на фондовом рынке. Сберегателям стоит быть готовым к тому, что этот период жесткой монетарной политики может оказаться длительным, а ключевая ставка может остаться двузначной весь 2024 год, а возможно и часть 2025 года», — предупредил Васильев.

Это значит, что в этот период высокие ставки по вкладам сохранятся вблизи текущего уровня 14-16%.

При этом эксперты ожидают постепенного умеренного снижения ставок по депозитам в последующие месяцы по мере вероятного дальнейшего замедления инфляции и увеличения ожиданий снижения ключевой ставки летом-осенью. По прогнозам Васильева, ставки по депозитам к концу 2024 года могут снизиться до 10-12%.

Шедько уверен, что ставки по вкладам практически не изменятся:

«Можно предположить в марте следующие средние ставки в зависимости от срока: на три и шесть месяцев — 15 – 16% годовых; на год — 14 – 15%. Если есть свободные средства, то открыть вклад можно 16 февраля, выбрав вариант, наиболее оптимальный по сроку и величине процента».

Что будет со ставками по кредитам

Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредит для бизнеса и населения. Когда Банк России повышает ключевую ставку, например, ставки по кредитам также увеличиваются. Иногда в ожидании изменений курса ЦБ банки заранее повышают свои ставки. Удорожание кредитов ведет к снижению деловой активности в стране и падению эффективности бизнес-процессов.

По мнению Шедько, средние ставки по кредитам наличными после решения ЦБ 16 февраля составят 25%, рыночные ставки по ипотеке без учета льготных программ — 17%. В сегменте автокредитования ставки будут колебаться в диапазоне от 18% до 25%. Ставки по кредитам начали расти и достигли этих уровней после 15 декабря — тогда ключевая ставка была повышена на 100 базисных пунктов, до 16%.