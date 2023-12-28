«Впервые в истории энергетики»: Миллер заявил об искусственном разрушении спроса на газ Глава «Газпрома» Миллер: в Европе впервые искусственно разрушают спрос на газ

Председатель «Газпрома» Алексей Миллер обвинил Европу в искусственном разрушении спроса на газ в регионе, что, по его мнению, уже фактически привело европейцев к деиндустриализации. Он также отчитался о резком росте поставок топлива в Китай по контракту между «Газпромом» и китайской CNPC. Кроме того, Миллер анонсировал будущие контракты с Киргизией, Казахстаном и Узбекистаном. Куда российский холдинг планирует продавать газ — в материале «Газеты.Ru».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в Европе впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. По его словам, во многих европейских государствах это уже фактически «привело к деиндустриализации».

«Ситуация в Европе нам с вами хорошо известна. Вот там тоже рекорд установили. Там впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. На первичный энергоноситель», — сказал Миллер.

«Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов. Такого в истории еще не было никогда», — подчеркнул он.

В ближайшие 25 лет спрос на газ в мире не только не уменьшится, но и вырастет, выразил уверенность Миллер.

«Общее мнение экспертов, что рост спроса на газ продолжится. И в течение 25 лет в мире он вырастет на 43%. И самое главное, что мы с вами к этому готовы», — заявил он.

По словам главы «Газпрома», российский холдинг активно развивает сотрудничество с КНР и другими странами, «заинтересованными в надежном энергоснабжении».

В ноябре председатель «Газпрома» заявлял, что российский газ продолжает поступать во «многие страны» Европы, несмотря на их официальный отказ от топлива из России. По его словам, «Газпром» поставляет газ через Украину в австрийский хаб в Баумгартене, откуда топливо идет в другие страны ЕС. В марте 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что зависимость европейских стран от нефти и газа из РФ осталась в прошлом. Она сообщала, что экспорт российского газа в Европу упал на 80% за восемь месяцев.

Поставки в Китай

По словам Миллера, в этом году поставки газа в Китай будут в 1,5 раза больше, чем в 2022 году.

«При этом я хочу обратить ваше внимание, что объем дополнительных поставок газа с начала запуска в эксплуатацию «Силы Сибири» — максимальный по сравнению со всеми предыдущими годами», — сказал он.

В 2025 году «Газпром» планирует выйти на контрактные обязательства и поставлять 38 млрд кубических метров топлива. По словам главы компании, уже сейчас газ в Китай поставляется с превышением обязательств по договору, а 23 декабря был установлен исторический рекорд по объему поставок за сутки.

Экспорт по «Силе Сибири» ведется в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и китайской CNPC. Он был заключен в 2014 году. Поставки стартовали в декабре 2019-го.

Киргизия, Казахстан, Узбекистан

Миллер также анонсировал подписание на Петербургском международном экономическом форуме летом 2024 года среднесрочных контрактов на поставку газа с Киргизией, Казахстаном и Узбекистаном.

В 2023 году уже начались поставки российского газа через Казахстан в Узбекистан по газотранспортной системе «Средняя Азия — Центр», переведенной в реверсный режим.

«В начале декабря этого года морозы пришли также и в Узбекскую Республику. И мы с вами обеспечили поставки газа в Узбекистан в два раза выше, чем наши суточные контрактные обязательства. И сегодня, в декабре-месяце, в Узбекистан поставляем газ в максимально технологически возможном режиме», — отметил Миллер.

К 1 ноября 2025 года «Газпром» обещает начать поставки значительно больших объемов.

Накануне Миллер встречался в Санкт-Петербурге с президентом Владимиром Путиным, которому доложил о рекордных поставках газа, в том числе в Китай.

«Я вас поздравляю с результатами работы», — сказал Путин Миллеру, выслушав доклад.

Кремлевский пул сообщил, что встреча с Миллером была «продолжительной и детальной», и президент закончил работать около двух часов ночи. Полное содержание беседы не раскрывается.