«Говорить о снижении не приходится». Что говорят эксперты о перспективах ключевой ставки ЦБ Главный аналитик ПСБ Попов: ЦБ 16 февраля оставит ключевую ставку на уровне 16%

На ближайшем заседании Центробанк с большой долей вероятности оставит ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых. Такой прогноз дали опрошенные «Газетой.Ru» банковские аналитики и экономисты. Что будет со ставками по вкладам и кредитам, а также курсом рубля и ценами после этого решения — в нашем материале.

Сохранение ключевой ставки на уровне 16% на заседании ЦБ 16 февраля «Газете.Ru» спрогнозировали восемь банковских аналитиков и экономист. На прошлом заседании 15 декабря 2023 года ЦБ в пятый раз подряд повысил ставку — сразу на 100 базисных пунктов. ЦБ придерживается жесткой денежно-кредитной политики с 21 июля 2023 года.

Что такое ключевая ставка Ключевая ставка (или как она ранее называлась — «базовая») — минимальная стоимость заимствования, под которую коммерческие банки получают кредиты у Центробанка и уже далее предоставляют их бизнесу и населению.



Этот инструмент является основным в рамках денежно-кредитной политики Банка России (ДКП). Ключевую ставку устанавливает совет директоров, в который входит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и 14 специалистов регулятора. Совет директоров утверждается Госдумой на срок пять лет. Его заседания проходят раз в квартал по заранее утвержденному графику.



Иногда ЦБ может собрать внеочередное заседание совета директоров по ставке — например, в случае чрезвычайной ситуации. Так произошло 28 февраля 2022 года, когда Запад ввел против России санкции. Ставка была повышена сразу до 20% годовых. Затем ЦБ снижал ставку, но с 21 июля 2023 года вновь перешел к циклу повышения на фоне высоких инфляции и инфляционных ожиданий населения.



С 15 декабря 2023 года ключевая ставка составляет 16% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке запланировано на 16 февраля. ЦБ объявит новый уровень ставки в 13:30 мск.

«Для повышения ключевой ставки оснований нет, так как инфляция стабилизировалась (около 7,3% к концу января 2024 года после 7,5% на конец ноября 2023), снизились инфляционные ожидания граждан, относительно стабилен курс рубля», — пояснил главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Он добавил, что у ЦБ недостаточно аргументов и для снижения ставки — инфляционные риски остаются высокими, а устойчивый тренд к снижению инфляции не достигнут. Аналитик допустил, что весной 2024 года возможен рост инфляции до 8% на фоне низкой базы 2023 года.

«Говорить о скором снижении ключевой ставки не приходится. Банк России не намерен спешить и, скорее всего, будет ждать устойчивого замедления роста цен, то есть инфляция должна замедляться в течение нескольких месяцев»,

— прокомментировал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

По мнению Попова, альтернативные варианты решений по ставке — ее снижение или повышение — на февральском заседании рассматриваться не будут. С ним согласился главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.

«Обсуждение скорее будет идти о необходимости смягчения сигнала о перспективах денежно-кредитной политики или сохранении относительно жесткой риторики», — пояснил Попов.

Ряд экспертов не исключили, что ЦБ будет обсуждать различные сценарии по ставке. Старший экономист Инвестиционного Банка Синара Сергей Коныгин считает, что у ЦБ выбор решения будет между повышением на 1 процентный пункт до 17%, на 0,5 п.п. до 16,5% и сохранением ставки на уровне 16% .

Заместитель директора департамента финансовых рынков Хоум банка Юрий Латанов допустил, что ЦБ будет рассматривать два варианта — повышение ставки до 17% и сохранение на отметке 16% , и также высказался в пользу второго сценария.

Что будет со ставками по вкладам и кредитам

Ставки по вкладам и кредитам зависят от ключевой ставки ЦБ. Когда Банк России повышает ключевую ставку, например, на 1 процентный пункт, ставки по вкладам также повышаются.

Как ключевая ставка влияет на вклады и кредиты Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредит для бизнеса и населения, пояснил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций», кандидат экономических наук Михаил Зельцер. Если ключевая ставка увеличивается, например, на 1 процентный пункт, банки подстраиваются и тоже поднимают ставки на 1 п. п. или чуть выше. Вместе с ключевой ставкой повышается и доходность депозитов, добавил эксперт. Иногда в ожидании изменений курса ЦБ банки заранее повышают свои ставки. Удорожание кредитов ведет к снижению деловой активности в стране и падению эффективности бизнес-процессов.



Если ЦБ снижает ставку, уменьшаются проценты по кредитам и вкладам, падает доходность облигаций, акции становятся более привлекательными, но курс рубля ослабляется. В то же время российская экономика начинает расти.

Если ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16%, ставки по вкладам останутся на повышенном уровне — 8-15% годовых. По словам аналитика Попова, банки пока не будут менять свои процентные ставки. Войлуков из Ассоциации банков России посоветовал россиянам открывать вклад под выгодный процент накануне пересмотра ключевой ставки 16 февраля. Эксперты рекомендуют открывать депозит сразу на два-три года, потому что в течение следующих двух-трех лет ставки по вкладам «будут только снижаться».

Попов допустил, что ставки по вкладам могут начать снижаться весной 2024 года , если текущий тренд по инфляции сохранится.

При выборе инструмента и срока размещения накоплений стоит ориентироваться, в первую очередь, на финансовые цели, посоветовали в пресс-службе ВТБ. Там рекомендовали отталкиваться от того, для чего и на какой срок нужны сбережения. В текущих условиях выгодно сочетать вклад и накопительный счет, сказали в пресс-службе.

Как и ставки по вкладам, ставки по кредитам увеличиваются в случае повышения ключевой ставки.

Аналитики рекомендуют подождать с оформлением кредита сейчас: более низкие ставки по кредитам без учета льготных программ будут в конце 2024 года , когда ожидается активное снижение ключевой ставки. Первое снижение кредитных ставок эксперты ожидают в июне.

Начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев посоветовал обращаться за кредитами во втором полугодии 2024 года — тогда они будут более выгодными. Войлуков добавил, что брать кредит в случае необходимости лучше накануне заседания ЦБ 16 февраля.





Что будет с курсом рубля

Сохранение ключевой ставки на текущем уровне в 16% существенного влияния на курс рубля не окажет. Эксперты прогнозируют доллар по 88-90 рублей, евро — по 95-99 рублей.

«Равновесный уровень сейчас 90 рублей против доллара и 97,5 рублей к евро, решение по ставке не повлияет на курс рубля», — уточнил старший экономист Инвестиционного Банка Синара Сергей Коныгин.

Однако последующее решение ЦБ о снижении ставки может поддержать рубль и способствовать снижению курса доллара до 83-87 рублей.

Латыпов спрогнозировал средний курс доллара в 2024 году на уровне 88 рублей.

Что будет с ценами

Когда ЦБ повышает ключевую ставку, покупательская способность населения падает (люди меньше тратят и больше сберегают). В итоге спрос на товары и услуги снижается, а вслед за ним падают и цены.

Попов сказал, что темпы роста цен в России сейчас стабилизируются из-за жесткой политики ЦБ по ключевой ставке. В случае сохранения ставки в ближайшие месяцы инфляция в стране составит 0,5-0,7% в месячном выражении. В четвертом квартале 2023 года показатель был 0,8-1%.

По данным ЦБ, рост потребительских цен в декабре и первой половине января значительно замедлился относительно предыдущих месяцев, составив 6,5% месяц к месяцу (в ноябре 2023 года — 10,2%).