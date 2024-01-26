«Вряд ли цены на жилье снизятся». Чего ждать от продления семейной ипотеки в России Аксаков: продление семейной ипотеки в России снизит ажиотажный спрос на нее

Программу семейной ипотеки «точно» продлят после июля 2024 года, заявил Владимир Путин. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре в «Газетой.Ru» отметил, что подобная мера снизит ажиотажный спрос россиян на льготные кредиты, что поспособствует стабилизации — но не снижению — цен на жилье. К чему приведет продление программы и какие меры могли бы повысить ее эффективность — в нашем материале.

Президент Росси Владимир Путин сообщил, что власти «точно» продлят программу льготной семейной ипотеки под 6% после 1 июля 2024 года. С таким заявлением глава государства выступил на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов 23 января. Ранее он уже говорил о необходимости такого решения — 14 декабря 2023-го на «Итогах года», а вице-премьер РФ Марат Хуснуллин называл семейную ипотеку самой популярной у россиян госпрограммой по итогам прошлого года.

Что такое семейная ипотека Взять кредит на жилье по семейной ипотеке могут российские семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети.



Льготная ставка не превышает 6% годовых (5% для Дальневосточного федерального округа при рождении ребенка с 1 января 2019 года).



Первоначальный взнос по программе достигает 20% от стоимости квартиры.



Также за займом могут обратиться семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, или родители усыновленных (удочеренных) детей. Важно, чтобы дата рождения одного из детей укладывалась в срок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Эти категории заемщиков могут получить кредит на срок до 30 лет.



Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области на льготных условиях по ставке 6% составляет 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн рублей.

По данным ДОМ.РФ, за первые три недели января в рамках семейной ипотеки было выдано 12 тыс. кредитов на 77 млрд рублей.

«Это существенно опережает показатели за аналогичный период 2023 года. Поскольку текущие параметры программы действуют до июля 2024 года, целесообразно прогнозировать выдачу за первое полугодие этого года. По нашим оценкам, выдача будет сопоставима с прошлогодним уровнем — порядка 130 тыс. кредитов на 550 млрд рублей», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил «Газете.Ru», что полностью поддерживает предложение президента. По его словам, безусловно, надо стимулировать возможность приобретения семьями с детьми жилья: люди должны понимать, что им есть, где растить и воспитывать детей.

Аксаков добавил, что продление срока действия семейной ипотеки также позволит распределить спрос на нее в равной степени на весь срок ее действия и снизить ажиотаж.

«Потенциальные покупатели квартир, зная, что у них есть время для того, чтобы воспользоваться программой, смогут спокойно рассчитывать свои силы и не пытаться успеть заскочить в «последний вагон». Хотя период до окончания действующих условий программы (до 1 июля 2024 года) может, вероятно, создать всплеск интереса, так как условия, на которых будет продлена программа, еще неизвестны», — подчеркнул парламентарий.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что выдачи семейной ипотеки в 2024 году не превысят рекорда 2023-го, так как условия программы ужесточились в части первоначального взноса, а Банк России усилил макропруденциальное регулирование для банков (макропруденциальный лимит — ограничение доли необеспеченных кредитов в общем объеме займов, выданных банками или микрофинансовыми организациями).

Замминистра финансов Иван Чебесков сообщил «Газете.Ru», что Минфин РФ внимательно следит за тем, как развивается рынок льготного ипотечного кредитования в целом:

«Граждане должны иметь возможность улучшать свои жилищные условия. Исходя из этого будут приниматься соответствующие меры. Чтобы льготы были действительно эффективны, нужно помогать тем, кому нужна поддержка. Массовые льготные программы должны быть трансформированы на более адресный формат для повышения их эффективности».

Результаты семейной ипотеки

По словам Гольдберга, семейная ипотека помогла решить жилищный вопрос уже более чем 1 млн российских семей . Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко рассказала «Газете.Ru», что самый большой спрос на семейную ипотеку в 2023 году зафиксирован в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Тюменской области.

Однако с учетом роста цен последних лет, все большей популярностью у молодых россиян с детьми пользуются малометражные квартиры – «однушки» и студии, уточнил Гольдберг.

«Вряд ли цены на жилье снизятся, но и расти они не должны. Во-первых, за последние три года жилье сильно подорожало, а его стоимость все-таки должна соотноситься с покупательной способностью граждан.

Во-вторых, понятные сроки действия программы и отсутствие ажиотажа также должны привести к стабилизации цен на жилье. В третьих, массовая льготная программа заканчивается, а это значит, что она не будет влиять на рынок, стимулируя рост цен», — спрогнозировал Аксаков.

Риски льготной ипотеки

По данным ДОМ.РФ, ипотечный портфель российских банков составляет 18 трлн рублей. Такие же данные приводил Хуснуллин. Это более половины от всего объема кредитов, выданных населению. По словам Гольдберга, на задолженность россиян по семейной ипотеке приходится примерно пятая часть ипотечного портфеля, то есть около 3,6 трлн рублей.

«В целом, ипотека традиционно считается самым качественным кредитным продуктом из-за наличия ликвидного залога у банка в виде жилья. Залог стимулирует заемщиков обслуживать долг. В результате просрочка по таким займам находится на уровне десятых долей процента (0,6%), что значительно ниже, чем по другим видам потребительского кредитования», — подчеркнул Гольдберг.

Войлуков добавил, что общий уровень просроченной задолженности по ипотеке не превышает 0,35%.

По словам Гольдберга, молодые семейные пары, как показывает практика, — самые надежные и ответственные заемщики, поэтому эксперт не ожидает роста доли ипотеки в задолженности россиян, скорее даже наоборот.

«Льготная ставка означает, что платеж заемщика существенно меньше, чем по рыночной программе (ставка по семейной ипотеке — 6%, по рыночной — 16-17%, в ряде случаев доходят до 25%). Соответственно, с ним легче справиться, при том, что и в целом по ипотеке риск-метрики не высоки. Семейная ипотека – это специализированная социальная программа, и особых рисков в ней для рынка не усматриваем. Вместе с тем неопределенность действия программы на горизонте ближайших лет может и приводит к иногда преждевременным и не всегда обдуманным решениям граждан», — отметил Войлуков.

Коваленко подчеркнула, что есть случаи, когда покупатель недвижимости берет потребительский кредит на первоначальный взнос, а потом оформляет льготную ипотеку.

«Долговая нагрузка на конкретную семью получается высокая, в связи с чем и возникают просрочки по платежам, причем не только по ипотеке, но и по потребительскому кредиту», — пояснила экономист.

По ее словам, пока тенденция роста задолженности сохраняется от месяца к месяцу.

Как улучшить ситуацию

Гольдберг назвал стесненность жилищных условий основным препятствием к расширению семьи на второго, третьего и последующих детей. Поэтому ДОМ.РФ предлагает дополнительное снижение ставок по семейной ипотеке при покупке квартир большей площади с текущих 6%.

По словам Аксакова, при разработке обновленных условий программы стоит обратить внимание на поддержку многодетных семей и, как следствие, на обеспечение возможности покупки такими семьями квартир с большим количеством комнат.

«В настоящее время доля строящихся однокомнатных квартир составляет 53%, двухкомнатных – 33%, трехкомнатных – 13%. Конечно же, однокомнатные квартиры площадью 35-45 кв. м не способствуют улучшению жилищных условий семей с детьми. Поэтому необходимо обеспечить комплексный подход при разработке дальнейших условий семейной ипотеки. Строительство должно планироваться в соответствии с потребностями тех категорий граждан, которые будут иметь возможность воспользоваться семейной ипотекой и, конечно, стоимость квартир должна соотноситься с покупательной способностью семей с детьми», — высказал свою позицию парламентарий.

Чтобы эта программа позволила большему количеству семей решить жилищный вопрос, имеет смысл снизить минимальный размер первоначального взноса, а также увеличить сумму самого кредита, заявила «Газете.Ru» директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина.

Она добавила, что стоит также включить в программу семьи, в которых второй или последующий ребенок родился в 2024 году. Сейчас, по условиям программы, второй или последующий ребенок должен быть рожден в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.