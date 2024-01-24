«Стоимость доставки возрастет до 100%». Что подорожает в РФ из-за кризиса в Красном море Экономист Шедько ожидает повышения цен в РФ на 10% из-за кризиса в Красном море

Кризис в Красном море может продлиться несколько месяцев. Морские суда для маршрутов в обход него забронированы до лета, а сроки доставки грузов выросли на две недели, пишет Bloomberg. Поставщики продовольствия, одежды, обуви и лекарств из Индии, Шри-Ланки и Кении продумывают альтернативные маршруты экспорта в Россию. По мнению экономистов, это может привести к повышению цен в российских магазинах.

Представители движения «Ансар Аллах» (хуситы), нападающие на морские суда в Красном море, утверждают, что судам России и Китая гарантирована безопасность. Однако российские импортные поставки могут быть затронуты, если кризис затянется.

«По товарам с длительным сроком хранения поставщики продукции из Индии, Шри-Ланки и Кении продумывают альтернативные логистические маршруты в обход Африки. Это скажется на сроках доставки, но не отразится на доступности товаров на полках ретейлеров», — рассказал «Газете.Ru» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

Bloomberg пишет, что более 500 контейнеровозов, которые должны были пройти через Красное море в Суэцкий канал и обратно, перевозя все — от одежды и игрушек до автозапчастей, — теперь добавляют две недели к своим маршрутам, чтобы обогнуть мыс Доброй Надежды на южной оконечности Африки. Суда, которые идут по альтернативному маршруту, забронированы до лета.

По словам Караваева, в настоящее время торговые сети — члены АКОРТ (в составе АКОРТ — более 65000 продуктовых магазинов по всей России) не фиксируют перебоев с поставками импортной продукции:

«За счет диверсификации потоков у российских ретейлеров есть возможность получать отгрузки через альтернативные порты. Ситуация с поставками и необходимость предпринимать дополнительные меры будет зависеть в том числе и от продолжительности разворачивающегося на территории кризиса.

На данный момент торговые сети сформировали достаточные товарные запасы по всем категориям», — отметил глава АКОРТ.

Ситуация с удовлетворением потребительского спроса остается стабильной и прогнозируемой, уточнил Караваев. По его словам, предложение товаров категории «фреш» (овощи, фрукты, молочные продукты, мясо, морепродукты, лекарства) в российских магазинах сбалансировано.

«Это сделано за счет взаимодействия с разными поставщиками и может быть восполнено в случае необходимости в кратчайшие сроки», — сказал Караваев.

Что подорожает

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова сказала «Газете.Ru», что из Индии Россия завозит чай, кофе, рис, морепродукты, лекарства, текстильную продукцию и обувь, сельскохозяйственные товары и сырье. Из Кении в первую очередь поступают чай, кофе, фрукты и орехи. Из Шри-Ланки — текстиль, включая одежду, каучук и резину, рыбную продукцию. Из Вьетнама — чай и кофе, текстиль. Из Турции — чай и текстиль. Новикова добавила, что из Китая завозится большое количество товаров в Россию, в том числе чай.

19 января глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия предрек подорожание чая и кофе в случае затягивания конфликта в Красном море.

Доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько счел, что импортные продукты могут подорожать в перспективе четырех-пяти месяцев , уточнив, что запасов чая и кофе пока достаточно.

Шедько предположил, что если ситуация в течение двух месяцев не изменится, стоимость доставки импортных товаров возрастет от 50 до 100%, и повышение розничных цен в России может превысить 10-процентный барьер.

Новикова тоже ожидает повышения цен:

«Еще до эскалации ситуации в Красном море Россия и Индия прорабатывали вопрос по использованию портов Владивостока для более эффективного, быстрого товарооборота между Индией и Россией. На фоне затягивания кризиса первоначально товары, завозимые в Москву, например, из Дели, могут подорожать на 10-15%».

По ее мнению, в дальнейшем ситуация должна выправиться, и стоимость продукции может даже снизиться для конечного потребителя. Она также рассказала, что для Вьетнама и России альтернативным маршрутом становится порт Владивостока.

«Ситуация вокруг Красного моря для России и всего мира означает дополнительные расходы и время на транспортировку продукции, а значит и повышение цен. С другой стороны, использование российских транспортных коридоров даст возможность отечественной экономике переориентировать логистические цепочки других стран и заработать», — прокомментировала Новикова.

Что происходит в Красном море

Bloomberg отмечает, что двухмесячные ракетные атаки, атаки беспилотников и угоны гражданских судов в Красном море йеменскими хуситами привели к росту расходов грузоотправителей даже в Азии и Северной Америке. По данным платформы Digital logistics, это примерно четверть всех мощностей по контейнерным перевозкам в мире.

Агентство пишет, что стоимость доставки контейнеров из Китая в Средиземное море с конца ноября выросла более чем в четыре раза (с около $1 тыс. до более чем $4 тыс.). Стоимость страховки судов теперь составляет до 1% от цены морского судна. Если оно стоит около $100 млн, за страховку придется отдать примерно $1 млн.

Судовладельцы сказали агентству, что потрясения продлятся месяцы или больше. Клиенты уже пытаются адаптироваться. Volvo Car AB и Tesla Inc. объявили о приостановке производства на заводах в Европе, сославшись на невозможность получить компоненты от поставщиков в Азии. Британские ритейлеры Tesco Plc и Marks & Spencer Group Plc отметили риск повышения затрат. Maersk, второй контейнерный перевозчик в мире, предупредил на прошлой неделе, что перебои продлятся как минимум несколько месяцев.

«Чем дольше продолжаются потрясения, тем масштабнее будут экономические последствия. Несмотря на то, что пока нет никаких признаков роста инфляции на фоне повышения расходов судовладельцев, центральные банки уже предупреждают о рисках», — пишет Bloomberg.

До этого агентство сообщало, что ситуация в Красном море может спровоцировать срыв поставок продовольствия, в том числе фруктов и кофе, в Евросоюз. Это чревато дефицитом товаров и ростом цен на них. По информации Bloomberg, смена маршрутов судов неизбежно повлияет на итоговые цены товаров для европейцев. Также некоторые продукты из-за увеличения сроков доставки могут испортиться или прийти с большой задержкой, что приведет к их недостатку в магазинах.