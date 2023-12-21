Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер (слева) во время двухсторонней встречи в рамках заседаний межправительственного совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ и государств - членов ШОС, 2023 год

Фисташки, холодильники и конкуренция «АвтоВАЗу». Что получат россияне от партнерства ЕАЭС с Ираном Экономист Зарипов предрек появление в России недорогих иранских фруктов и овощей

Иран заключит соглашение о всеобъемлющем партнерстве с ЕАЭС. По словам экономистов, Тегеран прежде всего интересует развитие торговли с Россией: в ближайшие годы страны планируют нарастить товарооборот в 10 раз. В чем выгода такого сотрудничества для РФ и ее граждан, какие товары появятся на полках магазинов и пополнится ли российский авторынок бюджетными машинами из Ирана — в материале «Газеты.Ru».

25 декабря Евразийский экономический союз (ЕАЭС), куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия, подпишет соглашение о всеобъемлющем партнерстве с Ираном. Это произойдет на саммите в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, документ имеет «очень большое значение в контексте развития дальнейших экономических, да и не только экономических связей между Ираном и странами ЕАЭС».

Торговля

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов отметил, что Тегеран в первую очередь заинтересован в торговле с ЕАЭС, и прежде всего — с Россией, на операции которой в союзе приходится 75%.

«Есть области для взаимовыгодного сотрудничества — военные, космические технологии, технологии двойного назначения (могут применяться как в военной, так и в гражданской продукции), научно-производственная кооперация в области нанотехнологий, фармацевтики, информационных технологий, энергетики», — сказал Зарипов «Газете.Ru».

Расширение торговли позволит Москве и Тегерану смягчить эффект от санкций Запада против них, добавил экономист.

Россия и Иран уже заявляли о планах в ближайшие годы нарастить товарооборот в 10 раз по сравнению с 2021 годом – с $4 млрд до $40 млрд. Уже сейчас объем торговли между Москвой и Тегераном превышает $5 млрд. Это почти втрое больше, чем в 2018 году, и на 20% превышает прошлогодний показатель.

Что Россия может закупать у Ирана

Сегодня среди иранской продукции России нужны оборудование для самолетов, автозапчасти и газовые турбины, заявил «Газете.Ru» доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета Константин Харченко.

«Недоступность востребованной в России зарубежной продукции, ранее поставляемой с Запада, открывает для Ирана солидные рыночные ниши. В том числе речь идет об одежде, бытовой технике», — добавил экономист.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что из Ирана в Россию могут поступать фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, пряности, ковры ручной работы .

Что Иран может закупать у России

Ирану нужны уникальные компетенции Москвы в сфере атомной энергетики, а также российская сталь, считает Харченко.

По его словам, в досанкционный период в экспорте и Ирана, и России преобладала сельхозпродукция и продовольствие. В конце лета 2023 года иранская сторона объявила о планах закупать на внешних рынках кукурузу, ячмень, растительное масло, шрот и семена подсолнечника. Из продукции животноводства Иран готов покупать в России преимущественно баранину и говядину.

«Традиционно Россия являлась крупнейшим поставщиком пшеницы на иранский рынок. Однако достаточный объем собранного в этом году в Иране урожая данной культуры является фактором снижения ее ввоза. В то же время Ирану требуются поставки масличных культур на пищевые и кормовые цели», — сказал экономист.

Иран также может закупать у России древесину, оборудование, минеральные удобрения, военную технику, добавил Антонов.

Энергетика

Антонов предположил, что Москва и Тегеран расширят сотрудничество в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, несмотря на очевидную конкуренцию.

«Российские компании могут инвестировать в развитие иранской энергетической инфраструктуры, предоставляя передовые технологии и оборудование, а также подготавливая кадры. В свою очередь Иран обладает богатым опытом работы в условиях санкций, которым мог бы поделиться с российскими партнерами», — сказал аналитик.

Страны также планируют реализовывать совместные проекты по экспорту энергоресурсов в третьи страны.

Автомобили

Опрошенные «Газетой.Ru» автоэксперты сомневаются, что авторынок России пополнится большим количеством бюджетных машин из Ирана. Это не в интересах РФ и отечественных производителей, уверен главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Я не жду какой-то серьезной экспансии. Надо понимать, что подразумевает соглашение о зоне свободной торговли, какие налоговые преференции. Таможня будет нулевая? Утильсбор им все равно придется платить, а там суммы сумасшедшие. Машины не будут откровенно дешевыми. Самые дешевые из этих машин вступают в прямую конкуренцию с Lada. С точки зрения защиты нашей промышленности России пока не очень выгодно пускать сюда дешевые автомобили », – пояснил эксперт.

Иранские автокомпании на протяжении нескольких лет планируют выйти на российский рынок, однако так и не сделали этого. Как считает Кадаков, иранцы, даже будучи зажатыми санкциями, не привыкли работать в современных условиях, когда для достижения результата требуются значительные вложения – в дилерскую сеть, маркетинг и рекламу.

«Все, что они предлагали до сих пор потенциальным партнерам, – вот вам машины и цена на границе, к которой надо прибавить доставку по России, растаможку, утильсбор и прочее. А дальше сами разбирайтесь. Для современных условий такой подход к рынку, чтобы на нем закрепиться, – очень странный, он не работает. Чтобы серьезно выходить на рынок, нужно все – от гарантийных условий до обеспечения запчастями, это большие вложения. У них подход с целью заработать сегодня, а что будет завтра – никто не знает», – заявил эксперт.

Иранские автомобили могут составить конкуренцию продукции «АвтоВАЗа», однако все будет зависеть от ценовой политики и возможности эксплуатации в плане запчастей и техобслуживания, считает заместитель исполнительного директора «Объединения автопроизводителей России» Алексей Сереженкин.

«Иран не заполонит нашу страну своими машинами, у нас есть кому заваливать рынок – это Китай. Уровень китайских машин за последнее время вырос, а объемы производства автомобилей в КНР выросли до 22 млн единиц в год. Представляете, какая мощь? А мы в этом году выпустим 600 тыс. легковых авто. У иранцев есть мощности по выпуску машин, но в России они сегодня не востребованы», – добавил Сереженкин.

Иран как транзитный коридор

При этом основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов (специализируется на доставке машин «под ключ» из-за рубежа) полагает, что Иран может стать новым каналом поставок автомобилей в Россию .

«Требуется очень вдумчивое изучение и попытки получить первый опыт, нужно понять, как это будет работать. В самом ЕАЭС сотрудничество неравномерное, например активнее всего связь у России наблюдается с Белоруссией и Киргизией, а с Казахстаном и Арменией оно не столь интенсивное», – пояснил эксперт.

По его словам, введение повышенного утильсбора в 2023 году показало участникам рынка, что взаимодействие в рамках ЕАЭС налаживается достаточно быстро. Однако участники внешнеторговой деятельности узнают об изменениях постфактум и получают разъяснения только на практике и в течение нескольких месяцев после вступления в силу закона, подчеркнул он.

«Газета.Ru» обратилась к Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с вопросом о том, как изменится порядок ввоза автомобилей из Ирана в Россию. В ЕЭК сообщили, что смогут дать ответ только после подписания соглашения о зоне свободной торговли Ирана с ЕАЭС.

Финансы

По словам Антонова, Москва и Тегеран, скорее всего, перейдут на расчеты в национальных валютах — рублях и иранских риалах.

«Это упростит торговые операции и снизит издержки компаний в обеих странах. Также возможно развитие сотрудничества банков двух стран», — уточнил аналитик.

Туризм

Кроме того, Москва и Тегеран обсуждают введение безвизового режима.

«Отмена виз позволит Москве привлечь в два раза больше туристов из Тегерана, чем до пандемии. Россияне смогут чаще посещать Иран, а иранцы — путешествовать по России, что позитивно для обеих стран. Россия привлечет иностранные инвестиции, иранцы будут пользоваться услугами наших отелей, ресторанов, магазинов», — считает Антонов.

Упрощенное получение вида на жительство в РФ и российского гражданства для иранцев данным соглашением не предусмотрено.

«Рассматривать вопрос об этом преждевременно, как и рассуждать о возможном полноценном членстве Ирана в ЕАЭС. Вначале следует запустить зону свободной торговли с Ираном, оценить эффективность этого механизма и его выгоды для России. Только затем стоит начинать делать дальнейшие шаги по интеграции», — заключил Зарипов.

Польза для россиян

По словам Зарипова, россияне смогут оплачивать туристические и другие услуги рублевыми картами в Иране.

Экономист добавил, что на полках российских магазинов в первую очередь появятся недорогие овощи и фрукты из Тегерана.

Иран — крупнейший в мире экспортер фисташек. Также ценятся иранские сливки, которые фасуются в промышленной упаковке, то есть для использования кондитерами. В июне на российском рынке можно встретить иранские арбузы.

Харченко назвал достоинством иранской пищевой продукции ее органический характер, а также минимальное использование либо полное отсутствие консервантов.

«Преимуществом Ирана также является собственное производство тканей и недорогая рабочая сила, что позволяет сформировать конкурентоспособные цены. Однако иранские бренды одежды российским потребителям большей частью незнакомы, требуется их раскрутка», — сказал экономист.

Он добавил, что в 2022-2023 годах Россия стала заметно больше завозить из Ирана бытовой техники, в частности холодильников.