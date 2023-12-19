Меньше колебаний. Что будет с курсом рубля в 2024 году Аналитик Васильев ожидает доллар по 85 рублей в январе – апреле 2024 года

В начале 2024 года рубль будет укрепляться из-за снижения спроса на валюту, а в конце — ослабевать на фоне падения сырьевых цен, возможного понижения ключевой ставки и замедления роста мировой экономики, считают опрошенные «Газетой.Ru» экономисты и финансисты. Cколько будут стоить доллар и евро, когда лучшее время для их покупки и что будет при резком падении курса рубля — в нашем материале.

В новогодние праздники Мосбиржа будет проводить торги на валютном рынке с 3 по 5 января. По прогнозам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, на каникулах доллар будет стоить 88-92 рубля, евро — 96-101 рубль, юань — 12,2-12,8 рубля.

«Многие участники финансового рынка будут отсутствовать на валютном рынке с 3 по 5 января. Поэтому рынок будет «тонким» и подверженным сильным колебаниям в обе стороны, в том числе спекулятивным», — пояснил аналитик.

Доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько не ожидает резких изменений в курсах доллара и евро на новогодних праздниках.

«Россия, как и весь мир, хочет встретить Новый 2024 год, без потрясений и волнений. В спекулятивных целях покупать доллары и евро в каникулы россиянам не стоит. Будет большая разница в ценах на покупку и продажу валюты», — сказал экономист.

Январь – июнь

С 9 января на финансовый рынок вернутся основные игроки, и курс рубля будет зависеть от фундаментальных факторов. Васильев ожидает умеренного укрепления российской валюты в первом квартале 2024 года.

«Январь – март – традиционно благоприятный период для рубля из-за сезонности платежного баланса. В начале года обычно низкая деловая активность из-за длинных новогодних праздников. В январе упадет спрос на валюту для закупки импорта, для зарубежных туристических поездок, для выплат по внешнему долгу. Кроме этого, в январе бюджетные расходы также могут снизиться», — заявил аналитик.

В то же время предложение долларов и евро в России останется высоким благодаря обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, считает Васильев. Цены на нефть, вероятно, останутся недалеко от текущих уровней на фоне зимнего отопительного сезона, сказал он (баррель нефти эталонной североморской марки Brent сейчас стоит выше $77).

Кроме того, с начала 2024 года Центробанк РФ может увеличить продажи юаней в рамках бюджетных операций.

«В январе объем продажи юаней вырастет до 4-5 млрд рублей в день с текущих 0,8 млрд. Этот фактор также будет в пользу курса рубля. Поддержку нацвалюте будут оказывать и высокие рублевые процентные ставки», — сказал Васильев.

С 18 декабря ключевая ставка Банка России выросла до 16%. Вслед за ЦБ банки повышают ставки по вкладам и кредитам. Высокие ставки по займам снижают потребительский и инвестиционный спрос, в том числе на импорт, а также уменьшают спрос на валюту, а рост ставок по рублевым вкладам приводит к повышению спроса на них, что также способствует укреплению курса рубля.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Модель поведения граждан уже смещается от потребительской к сберегательной, в том числе благодаря депозитам под 15-17%. Из-за низкого спроса на валюту в первые четыре месяца доллар будет стоить 85 рублей, евро — 93 рубля, юань — 11,9 рубля», — отметил Васильев.

Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева ожидает доллар по 90-95 рублей и евро по 99-103 рубля в первом квартале. Валюту лучше покупать, когда она дешевеет, то есть в первые четыре месяца нового года.

Васильев уточнил, что определенным риском для курса рубля может стать вероятная отмена обязательной продажи валютной выручки для крупнейших экспортеров, которая ожидается в середине апреля. Это может снизить предложение валюты на российском рынке, что будет толкать курс рубля вниз.

В следующем месяце, мае, традиционно возрастает спрос на валюту, в том числе для туристических поездок — например, в Турцию. При росте спроса на доллар и евро их курсы повышаются.

По прогнозам Васильева, в середине 2024 года доллар будет стоить 95 рублей, евро — 104 рубля, юань — 13,2 рубля.

При сохранении существующих тенденций возможно небольшое ослабление доллара в июне до 95 рублей, согласился кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. При этом в случае глобальной рецессии доллар может стоить 110 рублей в июне, считает экономист.

Июль – декабрь

Вторая половина года обычно менее благоприятная для сырьевых цен. В 2024 году Васильев ожидает замедления мировой экономики из-за высоких процентных ставок в США и Европе. По прогнозам аналитика, произойдет снижение нефтяных цен Brent с $85 за баррель в начале 2024 года до $75 за баррель к концу года. Также Васильев ожидает начала цикла снижения ключевой ставки ЦБ до 12% к концу 2024 года. Снизятся рублевые процентные ставки по вкладам и кредитам, не исключены геополитические и санкционные риски, считает он.

Все это в совокупности будет способствовать снижению курса рубля.

В целом курс рубля в 2024 году будет менее подвержен колебаниям, чем в 2022 и 2023 годах, считает Васильев. Доллар будет стоить 85-100 рублей, евро — 93-109 рублей, а юань — 11,9-13,7 рубля.

Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов допустил, что средний курс доллара в 2024 году составит 86,6 рубля, что несколько хуже уровня 2023 года.

«Если курс доллара снова будет устойчиво превышать отметку 100 рублей, будут новые административные меры. Среди них — ужесточение ограничений на отток капитала, запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж, в том числе в рублях, запрет на кредитование зарубежных трейдерских подразделений, введение лимита на вывод рублей за рубеж», — перечислил Васильев.

Он добавил, что также в перечень мер могут войти дополнительное повышение ключевой ставки до 17-20%, увеличение продажи юаней из резервов, запрет российским компаниям на выкуп своих акций у нерезидентов и замедление выхода иностранных компаний из РФ.