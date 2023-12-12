Экономисты прогнозируют повышение ключевой ставки до 16%. Что будет с курсом рубля Аналитик Антонов предрек укрепление курса рубля после повышения ставки ЦБ

Центробанк на заседании 15 декабря, скорее всего, повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 16% годовых. Также Банк России будет рассматривать вариант ее увеличения до 17% или сохранения на текущем уровне в 15%. Финансовые аналитики поделились с «Газетой.Ru» прогнозами по поводу сценариев повышения ключевой ставки и рассказали, что будет с курсом рубля.

Повышение темпов роста цен

ЦБ при принятия решения будет в первую очередь ориентироваться на уровень темпов роста цен, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Инфляция уже складывается выше прогноза ЦБ на конец года в 7-7,5%. По данным Росстата, темпы роста цен к 4 декабря с начала года составили 6,8%. Годовая инфляция к этой дате, по оценкам Минэкономразвития, превысила 7,5%.

«Аналитики ожидают инфляцию в 7,6% на конец года, мы прогнозируем повышение темпов роста цен до 7,8%», — прокомментировал Васильев.

Он уточнил, что в ценах отразятся произошедшее с начала года ослабление курса рубля (доллар вырос на 32% с начала года), а также рекордно низкая безработица в 2,9%, повышенные инфляционные ожидания и сохранение относительно мягкой бюджетной политики в 2024 году.

Усиление проинфляционных факторов

Кроме того, усиливаются проинфляционные факторы (различные условия и события, которые способствуют росту инфляции в экономике).

«Рынок труда остается крайне напряженным, дефицит кадров усиливается. Безработица в октябре обновила очередной исторический минимум. Мы не ожидаем улучшений на рынке труда в ближайшие кварталы. Из-за дефицита кадров зарплаты растут быстрыми темпами, опережающими производительность труда», — рассказал Васильев.

По данным Росстата, зарплаты в сентябре выросли на 7,2% в реальном выражении и на 13,6% в номинальном выражении.

По данным ЦБ, инфляционные ожидания населения в ноябре подскочили до 12,2% с 11,2% в октябре, а наблюдаемая инфляция выросла до 15,1% с 13,9% в октябре.

Третий фактор в пользу повышения ключевой ставки — сохраняющиеся риски ослабления рубля .

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«С прошлого октябрьского заседания ЦБ рубль укрепился с 93 до 91 рубля за доллар, однако цены на нефть эталонной североморской марки Brent за этот период упали на 16%, с $90 до $75 за баррель. Из позитивных моментов можно отметить стабилизацию курса в диапазоне 90-95 рублей за доллар. Это произошло, благодаря возвращению обязательной продажи валютной выручки для крупнейших экспортеров», — объясняет аналитик.

В-четвертых, темпы кредитования в ноябре продолжили замедляться . По данным экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG, выдачи кредитов физлицам в ноябре снизились на 10,5% к октябрю, сокращение произошло во всех сегментах кредитования.

ЦБ будет обсуждать варианты как более резкого повышения — до 17%, так и сохранения ставки на текущем уровне, считает аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

«Сохранение ставки на уровне 15% может быть вариантом, если Банк России опасается возможных рисков для экономического роста. Решение будет зависеть от оценки инфляционных и экономических показателей», — сказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Как отреагирует рубль

Реакция курса рубля будет зависеть от того, как финансовый рынок оценит решение ЦБ.

«В краткосрочной перспективе возможно давление на рубль, но в долгосрочной — если повышение ставки смягчит инфляционные опасения — рубль может укрепиться», — полагает Шнейдерман.

Васильев не ожидает мгновенной реакции курса рубля на повышение ключевой ставки, так как ее влияние на денежную единицу стало более длинным и опосредованным после введения западных санкций и валютных ограничений в 2022 году:

«Чем выше Банк России повысит ключевую ставку, тем более сильной будет поддержка рубля. Однако, для того, чтобы этот фактор полностью реализовался в экономике, необходимо несколько месяцев».

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов не исключил укрепления курса рубля на 15-20 копеек после решения ЦБ.

«Рост ключевой ставки до 17% может укрепить курс рубля до 89,7 рубля за доллар в моменте. Но значительного повышения курса рубля ожидать не стоит. Скорее всего он будет находиться вблизи текущих значений (90,3 рубля за доллар и 97,5 рубля за евро. — «Газета.Ru»). Инвесторы сформировали торговый диапазон в 87,70 — 102 рубля за доллар на первый квартал 2024 года. 89,40 рубля за доллар является сильным уровнем. Если он не устоит, рынок продолжит искать нижнюю границу коридора», — спрогнозировал Антонов.

Он добавил, что при сохраняющихся обязательствах экспортеров продавать выручку и росте цен на нефть, нижняя граница диапазона может сдвинуться до 86 рублей за доллар.

«Колебания курса рубля по итогам заседания ЦБ, как правило, носят краткосрочный характер — один торговый день, и эта волатильность вряд ли превысит 0,5%», — считает аналитик «БКС Форекс» Трифонов.

Васильев уточняет, что увеличение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов , что снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе на импорт, и уменьшит спрос на валюту:

«Вырастут ставки по вкладам. Это увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли. Мы полагаем, что доллар в декабре будет стоить 88-93 рубля, евро — 94-99 рублей, юань — 12,2-12,9 рубля».

Что будет дальше

По прогнозам Васильева, в базовом сценарии декабрьское повышение ключевой ставки станет последним в этом цикле.

«Центробанку сейчас необходимо сохранить жесткую риторику, чтобы убедить участников рынка в том, что высокие ставки пришли надолго.

Это позволит усилить передачу решений ЦБ по ключевой ставке в процентные ставки в экономике и не допустить преждевременного смягчения финансовых условий», — пояснил эксперт.

Он предположил, что возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине 2024 года, когда начнет замедляться инфляция. В базовом сценарии к концу 2024 года он ожидает ее замедления до 6% и снижения ключевой ставки до 12%.