Доллар — 91, евро — 99. Где предел ослабления рубля Инвестстратег Бахтин спрогнозировал курс 90 рублей за доллар к концу 2023 года

Курс доллара на Мосбирже во вторник поднимался до 91,7008 рубля, прибавляя 77,33 копейки по сравнению с уровнем закрытия торгов понедельника. Это следует из данных торговой площадки на 13:20 мск. Евро на максимуме достигал 99,584 рубля (плюс 43,2 копейки). Каким будет предел укрепления американской и европейской валют и что поддержит курс рубля — в материале «Газеты.Ru».

По данным Мосбиржи на 13:20 мск, доллар стоит 91,6101 рубля, евро — 99,395 рубля.

Курс рубля снижается к доллару и евро четвертый день подряд — с 30 ноября, когда завершился ноябрьский налоговый период и экспортеры стали менее активно продавать валюту. Кроме того, с 30 ноября после заседания ОПЕК+ падают цены на нефть — котировки Brent упали с $83 до $78 за баррель.

«Декабрь — сезонно слабый месяц для курса рубля. В декабре в России традиционно самые большие в году бюджетные расходы — в результате предложение рублей на рынке возрастает, часть из них идет на закупку импорта, а часть напрямую идет на закупку валюты», — прокомментировал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев добавил, что инвесторы видят перепроданность доллара и выкупают его.

«Это подтверждают и действия Минфина РФ. Ведомство закладывало в бюджет доллар по 90 рублей Отсюда следует, что сильно просесть доллару не дадут », — прокомментировал экономист.

Среди других негативных для рубля факторов Васильев назвал ускорение инфляции и сохраняющийся отток капитала из России — граждане и компании продолжают выводить деньги из страны. По прогнозам Васильева, эта тенденция может усилиться к концу года.

«Некоторые россияне поедут в отпуск за границу на новогодние праздники, что также будет увеличивать спрос на валюту в декабре. В конце года ряд участников рынка может активизировать покупку валюты, чтобы пересидеть в ней длинные новогодние праздники», — предположил аналитик.

Какими будут максимумы доллара и евро

«Ближайшим серьезным техническим препятствием для доллара выступает уровень 92,5 рубля, для евро — 100 рублей. Препятствовать более глубокому девальвационному импульсу рубля могут обязательные продажи экспортерами большей части валютной выручки, а также эффект жесткой политики ЦБ по ключевой ставке», —отметил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

По мнению Алиева, курс доллара в дальнейшем может подняться до 93–95 рублей, евро — до 102–105 рублей.

«Такие уровни будут обусловлены высоким спросом на валюту перед Новым годом и поездками за границу. В декабре классически доллар укрепляется. При этом рост выше этих уровней маловероятен. Доллар и евро до конца года будут торговаться в этих диапазонах. Это равновесный курс на данный момент с учетом сложившейся конъюнктуры», — уточнил экономист.

Когда рубль начнет укрепляться

По словам Бахтина, курсы доллара и евро могут начать отступать с середины месяца, когда состоится заседание ЦБ, а экспортеры начнут заблаговременно готовиться к налоговому периоду.

«В последнюю неделю декабря поддержку рублю окажет декабрьский налоговый период. Ожидаем, что российские экспортеры будут активнее продавать валюту и покупать рубли для расчетов с бюджетом. Российские компании обязаны до 28 декабря уплатить налог на добычу полезных ископаемых — НДПИ, налог на добавленную стоимость — НДС, налог на доходы физлиц — НДФЛ и другие налоги», — сказал Васильев.

Он уточнил, что позитивным фактором для курса рубля остается президентский указ об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров.

Во второй половине декабря возможно небольшое укрепление рубля. Поддержку рублю окажут вероятное повышение ключевой ставки и декабрьский налоговый период.

«Банк России на ближайшем заседании 15 декабря повысит ключевую ставку ещё на 100-200 базисных пунктов, до 16-17%. Если инфляция продолжит расти высокими темпами, скорее ставку поднимут до 17%», — сказал аналитик.

Повышение ключевой ставки приведет к дальнейшему удорожанию кредитов, что еще снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе спрос на импорт, и уменьшит спрос на валюту, добавил Васильев. Это также будет играть в пользу рубля. Кроме того, повышение ставок по депозитам увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на российскую валюту, уточнил аналитик.

К самому концу года, по оценкам Бахтина, доллар может двигаться вблизи 90 рублей, евро — 95-97 рублей.