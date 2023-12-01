Доллар по 90 рублей. Сколько он будет стоить в декабре Экономист Лобода допустил снижение курса доллара до 86 рублей после 15 декабря

На торгах Мосбиржи в пятницу доллар поднялся выше 90 рублей. Американская валюта достигала на максимуме 90,1327 рубля, прибавляя 68,02 копейки к уровню закрытия торгов четверга. Евро тоже подорожал, на максимуме курс составил 98,502 рубля (плюс 53,5 копейки). Что будет с курсом доллара в декабре и когда лучше запастись валютой для поездок за рубеж на новогодние праздники — в материале «Газеты.Ru».

Курс рубля начал снижаться к доллару и евро накануне окончания налогового периода в России 28 ноября. На закрытии торгов 27 ноября американская валюта подорожала на 20 копеек, до 88,81 рубля, евро — на 21 копейку, до 97,28 рубля. На неделе курс рубля предпринимал попытки укрепления, но к пятнице тренд на его ослабление взял верх. По данным Мосбиржи на 15:10 мск, американская валюта торгуется на отметке 90,0341 рубля, европейская — 98,479 рубля.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил, что в декабре доллар будет стоить 87–92 рубля, а евро — 95–100 рублей. Аналитик «БКС Форекс» спрогнозировал американскую валюту по 90-91 рублю, а евро – по 98-99 рублей в последнем месяце года. В декабре курс доллара и евро будет колебаться у отметок 90 и 98 рублей соответственно, допустил кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Укрепится ли рубль

По словам Васильева, основную поддержку курсу рубля в декабре по-прежнему будет оказывать президентский указ об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров.

«В пользу российской валюты выступают сильный экспорт из-за все еще высоких нефтяных цен при снижающемся импорте, а также высокие рублевые процентные ставки», — прокомментировал аналитик.

Он уточнил, что повышение ключевой ставки 27 октября на 200 базисных пунктов до 15% годовых привело к удорожанию кредитов, снизило потребительский и инвестиционный спрос, в том числе спрос на импорт, а также спрос на валюту. Рост ставок по вкладам увеличивает привлекательность рублевых сбережений и повышает спрос на рубли, уточнил аналитик. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов в рублях, по итогам второй декады ноября поднялась до 13,64% годовых.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По прогнозам Васильева, Банк России на ближайшем заседании 15 декабря повысит ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов, до 16%. Аналитик также допустил подъем ключевой ставки до 17%, если недельные данные по инфляции будут показывать разгон темпов роста цен к 8% по итогам года.

«Дополнительное ужесточение политики по ключевой ставке также будет позитивно для рубля на среднесрочном горизонте — в течение недель и месяцев. Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину вырастут ставки по депозитам и кредитам. Но не стоит ждать мгновенной реакции курса рубля на итоги заседания ЦБ», — сказал Васильев.

По его словам, в целом влияние ключевой ставки на российскую валюту стало более длительным и опосредованным из-за отсутствия нерезидентов, западных санкций и ограничений на движение капитала.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода не исключил укрепление курса рубля после решения ЦБ. Если регулятор поднимет ключевую ставку, курс доллара может опуститься до 86 рублей, а евро — до 96 рублей, считает он. По мнению Перепелицы, американская валюта может подешеветь до 88 рублей, а европейская также — до 96 рублей.

«В моменте финансовый рынок будет, скорее всего, ориентироваться на прогнозы ЦБ, а также, возможно, на курсы доллара и евро к другим валютам», — допустил Лобода.

Что будет играть против рубля

Декабрь обычно имеет неблагоприятную сезонность для курса рубля, сказал Васильев.

«Против рубля могут выступить ожидания дальнейшего ускорения инфляции — до 7,5-8% к концу года, и ожидания увеличения бюджетных расходов в декабре, которые приведут к увеличению рублевой денежной массы и могут пойти на закупку импорта. Кроме того, граждане и компании продолжают выводить деньги из России, и отток капитала может усилится ближе к концу года. В конце года многие собственники бизнеса и менеджеры выплачивают дивиденды и бонусы, которые нередко уходят в валюту и выводятся за рубеж», — уточнил аналитик.

Также в конце года ряд инвесторов может активизировать покупку валюты, чтобы пересидеть в ней длинные новогодние праздники, предположил эксперт. Однако фактор обязательной продажи валютной выручки и снижение импорта могут перевесить, и рубль может не ослабнуть, заключил он.

Когда покупать валюту

Некоторые россияне поедут в отпуск за границу на новогодние праздники, что также увеличит спрос на валюту в декабре.

По мнению Васильева, покупку валюты для новогоднего отпуска лучше разделить на несколько частей — в начале, середине и конце декабря, чтобы снизить риски покупки долларов и евро по невыгодному курсу.

По мнению Трифонова, закупиться валютой предпочтительнее сейчас, но в целом серьезной волатильности курса не ожидается, и вряд ли издержки в случае покупки валюты непосредственно перед выездом за границу будут высокими.

«С утра, если человек хочет приобрести доллары и евро, ему нужно узнать курсы в разных банках на сайтах и в мобильных приложениях, чтобы сравнить и найти самый выгодный курс продажи валюты. Ажиотажного спроса на доллары и евро, как и на отдых за рубежом, этой зимой ждать не стоит, поскольку валюты в этом году сильно выросли, и отдых за рубежом очень сильно подорожал. Авиабилеты тоже недешевые», — сказал Лобода.

По мнению экономиста, ближе к Новому году рубль должен подорожать, а иностранная валюта — подешеветь из-за налогового периода и высокого спроса россиян на нацвалюту. Спрос на рубли будет связан с желанием купить подарки на праздники и успеть открыть вклад под выгодный процент до новогодних каникул, пояснил Лобода.