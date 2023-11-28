«Кто-то мог на этом заработать». В Банке России оценили «банкротство» СПБ Биржи В ЦБ назвали ситуацию с якобы банкротством СПБ биржи близкой к преступлению

Ситуация с заявлением о банкротстве СПБ Биржи близка к преступлению, заявил глава службы по защите прав потребителей финуслуг Центробанка Михаил Мамута. По его мнению, история требует расследования правоохранительных органов и регулятора. Мамута увидел в случившемся признаки манипулирования рынком и чье-то желание заработать. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ситуация с подачей в суд заявления о банкротстве ПАО »СПБ биржа», требует расследования правоохранительных органов и Банка России. Об этом заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута.

«То, что мы вчера увидели, — это я даже не знаю, как назвать. Это не злоупотребление правом, а близко куда-то к преступлению. Мне кажется, правоохрана должна разобраться, что произошло. Естественно, биржа не подавала никаких заявлений, но кто-то это сделал», — сказал Мамута журналистам в кулуарах конференции Банка России «Фокус на клиента» (цитата по «Интерфаксу».

По данным топ-менеджера, пока жалобы инвесторов в связи с данной ситуацией в ЦБ не поступали. «Но я не удивлюсь, если они поступят», — сказал Мамута.

«Если смотреть на это с точки зрения рынка, то было очевидно манипулирование ценой. Я не могу об этом утверждать как о факте, факт манипулирования всегда отдельно доказывается. Возможно, но маловероятно, имела место случайность, которая таким образом реализовалась, звезды так легли. Но выглядит это так, что рынок очень сильно упал, потом быстро отрос, и кто-то мог на этом заработать», — высказался Мамута.

Времени понадобится много

ЦБ считает это «совершенно недопустимым кейсом», заявил Мамута.

«Должна и правоохрана поработать, и наши коллеги, кто занимается расследованием случаев, связанных с манипулированием рынком, обязательно этим займутся. Если будут обращения, будем их рассматривать в силу того, что мы видим, в силу закона отвечать и помогать», — пообещал он.

Мамута не стал делать прогноз о том, сколько потребуется времени на разбор ситуации.

«Сколько нужно, — сказал он. — Не готов давать прогноз. Расследование такого рода преступлений, ну или подозрений на имеющее место преступление, занимает достаточно много времени для того, чтобы точно сделать вывод, что произошло».

Глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ пообещал поделиться информацией, как только она появится.

История ждет расследования

Заявление о банкротстве СПБ Биржи было подано 24 ноября, известно о нем стало 27 ноября из данных картотеки Арбитражного суда Москвы. Имя заявителя и сумма претензий в карточке указаны не были.

На фоне сообщений о банкротстве акции СПБ Биржи обвалились на 34,9% — до 63,8 руб. за бумагу.

В пресс-службе СПБ Биржи заявили, что не подавали каких-либо документов в арбитражный суд.

«СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — говорится в заявлении компании.

Ее представители пообещали обратиться в правоохранительные органы.

27 ноября Арбитражный суд Москвы принял решение о возвращении заявления о признании банкротом СПБ Биржи, поскольку «заявителем не соблюден досудебный порядок».

К закрытию торгового дня 27 ноября в 18:59 мск акции торговались на уровне 88,7 руб., сократившись на 9% от начала торгового дня. На момент публикации данного материала бумаги СПБ Биржи стоили 88,8 руб.

«Банк России проанализирует произошедшее событие, включая действия участников рынка с ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа», с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», — заявили накануне в ЦБ на запрос РБК.