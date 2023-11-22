«Я совершил ошибки»: основатель Binance ушел с поста из-за дела об отмывании денег

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance выплатит властям США $4,3 млрд за нарушение закона о банковской тайне, заявил американский минюст. Кроме того, основатель компании Чанпэн Чжао уходит в отставку и выплатит еще лично от себя $50 млн компенсации. Соглашение с властями позволит бизнесмену сохранить долю в Binance, а руководить биржей будет Ричард Тенг, курировавший торговлю в Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао готов признать вину в нарушении требований уголовного законодательства США в области борьбы с отмыванием денег, сообщает The Wall Street Journal. Предприниматель объявил, что уходит в отставку, чтобы биржа имела возможность продолжать работу.

Должность Чжао займет глава Binance в Азии, Европе и на Ближнем Востоке Ричард Тенг.

«Сегодня я покинул пост генерального директора Binance. <...> Я совершил ошибки и должен взять на себя ответственность. Это лучше всего для нашего сообщества, для Binance и для меня самого», — сообщил Чжао в социальной сети X.

Основатель криптобиржи отметил, что намерен сделать перерыв в работе, поскольку у него не было ни одного выходного за последние 6,5 года.

В минюсте США 21 ноября прошла пресс-конференция с участием министра финансов США Дженет Йеллен, заместителя генпрокурора Лизы Монако и председателя CFTC Ростина Бехнама. Согласно уже озвученным условиям сделки, биржа выплатит $4,3 млрд штрафа. Претензии к Binance возникли по вопросам нарушения банковской тайны и законодательства в области борьбы с отмыванием денег.

По информации The New York Times, основатель Binance в рамках сделки лично заплатит также штраф в размере $50 млн (помимо $4,3 млрд общего штрафа).

Суть обвинений

В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск к Binance и самому Чжао, обвинив администрацию криптобиржи в операциях с ценными бумагами без должной регистрации, а также «введении в заблуждение» инвесторов относительно надзорных механизмов.

Комиссия также подчеркнула, что Binance и Чжао публично заявляли, что клиентам в США запрещено осуществлять транзакции на бирже, но на самом деле якобы обходили собственные механизмы контроля и тайно позволяли американским клиентам участвовать в торгах.

В сентябре прошлого года Binance объявила о создании Глобального консультативного совета во главе с бывшим сенатором США и послом в Китае Максом Баукусом. Среди других членов — Дэвид Плуфф, бывший руководитель предвыборного штаба президента Барака Обамы, и Бруно Безар, бывший глава французского казначейства.

О Binance

Чжао основал сервис обмена криптовалют Binance в 2017 году и со временем превратил его в важнейший центр мирового рынка криптовалют. До Binance бизнесмен долгое время занимался разработкой программного обеспечения для торговли фьючерсами на Уолл-стрит.

Криптобиржа не является единым юридическим лицом, это совокупность большого числа национальных компаний, каждая из которых действует на ограниченной территории.

В сентябре руководство Binance приняло решение полностью оставить рынок России и продать свой бизнес в стране компании CommEX.

Чжао проживает в Объединенных Арабских Эмиратах, в последний год он практически не покидал эту страну. У ОАЭ и США нет договора о взаимной экстрадиции, но в 2022 году страны подписали договор, расширяющий возможности обмена информацией между правоохранительными органами двух государств. Власти ОАЭ по-прежнему поддерживают криптокомпании, даже несмотря на то, что такие страны, как Китай и США, ужесточают меры по отношению к нерегулируемой отрасли.

Ранее прокуратура США возбудила дело против руководителей BitMEX, биржи для торговли криптовалютными деривативами, базирующейся на Сейшельских островах. Ее бывший генеральный директор Артур Хейс признал себя виновным в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег. Суд приговорил его к двум годам условно, а признание вины позволило избежать возможного тюремного заключения на срок от шести до 12 месяцев.