Что нужно знать о российском бюджете на 2024-2026 годы

Госдума приняла в третьем чтении главный финансовый документ России — федеральный бюджет на 2024-2026 годы. Теперь он должен быть утвержден президентом РФ Владимиром Путиным. Из чего будут формироваться доходы России в ближайшие три года, какими будут основные статьи расходов, на что влияют параметры бюджета и в чем заключаются главные вызовы для него – в материале «Газеты.Ru».

В России бюджеты трехлетние, то есть расходы и доходы планируются сразу на три года вперед. Больше всего государство планирует заработать в 2024 году.

Прогнозируемые доходы :

*2024 год — 35 трлн рублей

*2025 год — 33,5 трлн рублей

*2026 год — 34 трлн рублей.

Самые большие расходы тоже запланированы на следующий год.

Прогнозируемые расходы :

*2024 год — 36,7 трлн рублей

*2025 год — 34,4 трлн рублей

*2026 год — 35,6 трлн рублей.

Таким образом, в ближайшие три года российский бюджет будет дефицитным. То есть плановых поступлений не хватит на согласованный перечень расходов. Такая ситуация для России – не редкость. За последнее десятилетие доходы казны лишь трижды превышали затраты.

Прогнозируемый дефицит бюджета :

*2024 год — 0,9% ВВП

*2025 год — 0,4% ВВП

*2026 год — 0,8% ВВП.

Дефицит бюджета на ближайшие три года не превысит 1% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Предполагается, что в 2024 году ВВП РФ составит 179,956 трлн рублей, в 2025-м — 190,637 трлн, а в 2026-м — 202,304 трлн. Инфляция будет в пределах 4,5% в 2024-м и 4% — в 2025-2026 годах.

Доходы

Больше трети российского бюджета будет сформировано за счет нефтегазовых поступлений. Это доходы от экспортных пошлин и налогообложения предприятий нефтегазового сектора. Они пополнят казну на 11 трлн 504,3 млрд рублей (6,4% к ВВП) в следующем году. В 2025 и 2026 годах, согласно прогнозу, такие доходы составят 11 трлн 759,8 млрд рублей (6,2% к ВВП) и 11 трлн 414,7 млрд рублей (5,6% к ВВП) соответственно.

Бюджетное правило. Как будут рассчитываться нефтегазовые доходы Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому нефтегазовые доходы страны при формировании бюджета вновь будут рассчитываться исходя из базовой цены на нефть на уровне $60 за баррель.



То есть бюджетное правило вернется к своим прежним параметрам расчета: дополнительные доходы от продажи нефти сверх базовой цены в $60 за баррель будут направляться в Фонд национального благосостояния. А при падении цен ниже этой отметки недополученные доходы будут компенсироваться из фонда.



В этом году этот механизм работал иначе. За «отсечку» российские власти приняли номинальное значение в 8 трлн рублей нефтегазовых доходов за год. Как объяснял глава Минфина РФ Антон Силуанов, в основу расчетов была положена та же самая цена нефти в $60 за баррель. Минфин предложил вернуться к прежнему способу расчета 22 сентября этого года.



Совет Федерации одобрил поправки в российский Бюджетный кодекс, предусматривающие расчет бюджетного правила из базовой цены на нефть в $60 за баррель, 25 октября.

На поставках нефти и газа за рубеж российские власти планируют заработать дополнительно (Дополнительные нефтегазовые доходы возникают при превышении цен на нефть выше заложенного в бюджет уровня, то есть $60 за баррель.) 1 трлн 821,1 млрд рублей в 2024 году, 1 трлн 835,7 млрд рублей в 2025 году и 1 трлн 844,8 млрд рублей в 2026-м.

Кроме мировой конъюнктуры цен на нефть, рост нефтегазовых доходов будет связан с «изменением установленного предельного дисконта» российской нефти марки Urals по отношению к цене нефти эталонного северомосркого сорта Brent, влияющего на поступления нефтегазовых доходов, и завершение «налогового маневра». Он означает уменьшение экспортной пошлины на нефть вплоть до ее обнуления за шесть лет, с 2019 года до 2024 года. Одновременно предполагается плановое постепенное повышение налогу на добычу полезных ископаемых.

Исторически нефтегазовые доходы были главной статьей российского бюджета. Но, сейчас предполагается, что доходы от других поступлений — налогов, уплаты акцизов – например, на бензин, дизель и алкоголь, штрафов и так далее — должны вдвое превысить нефтегазовые. Они составят более 23 трлн рублей в 2024 году, свыше 21 трлн – в 2025 году и более 22 трлн – в 2026-м. Доля ненефтегазовых доходов федерального бюджета по отношению к ВВП составит 13,1% в 2024 году, 11,4% в 2025 году и 11,2% в 2026 году.

Почему ненефтегазовые доходы вдвое превысят нефтегазовые Ненефтегазовые доходы в планируемую трехлетку будут иметь тенденцию к росту за счет увеличения оборотных налогов и налога на прибыль, сказала «Газете.Ru» магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.



По ее словам, уже сейчас обсуждается увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% на фастфуд. На данный момент гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры и другие похожие блюда облагаются НДС по ставке 10%, так как их можно отнести к хлебобулочным изделиям длительного хранения.



«Именно НДС является бюджетообразующим налогом. С июля появился акциз на сладкие газированные напитки, который хоть и является целевым, но влияет на общие показатели бюджета. В настоящее время рассматривается проект закона о налоге на сверхприбыль, который по оценке Минфина принесет в бюджет 300 млрд рублей», — уточнила Валишвили.

Для сбалансированности федерального бюджета в 2024 году будут использованы средства главной российской «кубышки» — Фонда национального благосостояния — в размере 1,3 трлн рублей. Помимо ФНБ основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2024–2026 годах будут государственные заимствования РФ.

Расходы

Основной приоритет российского бюджета на трехлетний период, по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, – расходы на оборону. 29% расходов Россия еще никогда не направляла на «укрепление обороноспособности», но сейчас это «первоочередная задача», сказал министр. Однако, по его мнению, это не значит, что бюджет на будущий год будет «военным».

Затраты на национальную оборону в 2024 году запланированы в 6% ВВП, или 10,736 трлн рублей, в 2025 году – 8,520 трлн рублей, или 4,5% ВВП. В 2026 году они составят 7,419 трлн рублей, или 3,7% ВВП. Это вдвое больше затрат на национальную экономику в 2024 и 2026 годах и в 2,6 раза – в 2025 году.

На национальную экономику планируется направить 3,934 трлн рублей, или 2,2% ВВП, в 2025 году — 3,257 трлн рублей (1,7% ВВП), в 2026 году — 3,676 трлн рублей, или 1,8% ВВП.

Согласно принятым во втором чтении поправкам к бюджету, большая часть расходов уйдет на социальную политику. Траты на это направление в трехлетний период вырастут на 11%, или 2,2 трлн рублей. То есть они составят более 7,7 трлн рублей в 2024 и 2025 годах, а также более 7,8 трлн рублей годом позже.

В частности, в следующем году выплаты материнского капитала коснутся 1,3 млн российских семей, горячее питание будут получать 7 млн школьников. Надбавки за классное руководство получат 900 тысяч школьных учителей и 100 тысяч педагогов колледжей. Предусмотрено увеличение пенсий и минимального размера оплаты труда.

В целом социальные расходы занимают около трети затрат государственной казны. То есть примерно столько же, сколько на армию и безопасность.

На развитие здравоохранения России. В общей сложности на три года предусмотрено 7,23 трлн рублей.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, 6 млрд рублей пойдут на закупку лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Более чем на 3 млрд рублей вырастут траты бюджета на оздоровление и детский отдых.

Также более 26 млрд рублей дополнительно направят на комплексное развитие сельских территорий в 2024–2026 годы. На 6 млрд рублей ежегодно поднимут субсидии производителям сельскохозяйственной техники.

На поддержку регионов ко второму чтению бюджета распределено 264 трансферта общим объемом 3,2 трлн рублей. Это, в частности, около 9 млрд рублей ежегодно на дотации 38 военным городкам. На дополнительное финансирование наименее обеспеченных в регионах выделяется 10 млрд рублей в год.

Оценка бюджета

«Параметры бюджета влияют на социальную политику — прежде всего, выполнение государством его социальных обязательств. Также — на обороноспособность и безопасность страны, на стимулирование развитие отраслей экономики, на развитие крупных национальных проектов. Бюджет влияет и на курс рубля: слабые показатели доходной части бюджета негативно сказываются на курсе национальной валюты», — прокомментировал параметры принятого бюджета финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна Чалова считает, что параметры нового бюджета в большей степени отражают целевые ориентиры и установки правительства и Минфина России, которые основаны на нормализации инфляционного фона, восстановлении покупательного и инвестиционного спроса. По ее мнению, существует риск неисполнения бюджета.

«То есть параметры не в полной мере учитывают риски сохранения высокой ключевой ставки ЦБ РФ и инфляционных ожиданий, не учитывают вероятности замедления темпов экономического роста. А потому риск их неисполнения остается. Прежде всего, это касается бюджетных доходов, уровень которых на 22% будет выше их ожидаемого объема в 2023 году, и на 7% выше динамики расходов в 2024 году», — сказала она.

Однако, по ее словам, определенную «поддержку» бюджетным доходам окажет девальвация рубля.

Владислав Антонов при этом уверен, что госбюджет на ближайшие три года будет исполнен.

«Внешними вызовами для бюджета могут быть обвал цен на нефть, новые санкции против российской экономики, геополитическая обстановка. Но с начала XXI века российская экономика пережила не один мировой экономический кризис и каждый раз выходила из кризиса более сильной», — заключил аналитик.