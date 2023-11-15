Доллар ниже 90 рублей. Стоит ли покупать валюту?

На торгах Мосбиржи 15 ноября курс доллара упал до 89,57 рубля. Американская валюта потеряла 1,13 рубля с начала открытия торгов. Ниже 90 рублей доллар опустился впервые за три с половиной месяца – с 27 июля 2023 года. Будет ли рубль укрепляться дальше, каких значений он может достичь и когда выгоднее покупать валюту – в материале «Газеты.Ru».

Максимальным курс доллара 15 ноября был на открытии торгов — 90,7 рубля. С 10:41 мск американская валюта торгуется ниже 90 рублей. По данным на 11:45 мск, доллар стоит 89,6375 рубля. Курс евро опускался до 97,6225 рубля. Утром сделок по европейской валюте не было, на закрытии торгов 14 ноября она стоила 98,13 рубля. По данным на 11:45 мск, евро торгуется на отметке 97,4525 рубля.

«На финансовом рынке курсовые тенденции могут длиться дольше обычного, и пример рекордной годовой девальвации рубля до октября 2023 года — тому подтверждение. Чисто технически на уровне 90 рублей за доллар будет психологическая поддержка : часть инвесторов на бирже решат закрыть свои короткие позиции, то есть продать доллар. А другие — сыграть в отскок вверх, то есть купить валюту. И это может замедлить темп падения доллара», — объяснил кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Он отметил, что надо учитывать колебания биржевого курса и актуальные фундаментальные вводные: ЦБ проводит жесткую политику по ключевой ставке, а это играет за снижение спроса на валюту. В то же время введенные нормативы возврата выручки российских экспортеров из-за границы повышают предложение долларов и евро на бирже. В такой обстановке высокого предложения и низкого спроса на валюту рубль и укрепляется, сказал эксперт.

«Так вот, по волатильности, нельзя исключать временного, но эмоционального прорыва планки вниз от текущих уровней», — отметил Зельцер.

Когда стоит покупать валюту

«Диапазон 85-90 рублей за доллар становится реалистичным. Покупка долларов по такому курсу, если на то есть необходимость, выглядит разумной», — уверен директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

По словам Зельцера, вопрос покупки валюты по текущим курсам нужно соотносить с необходимостью и риском.

«Курс сейчас намного выгоднее, чем месяц назад выше 102 рублей за доллар. И кому нужна валюта, тот может реализовать свои цели. Но просто спекулятивно покупать валюту, чтобы заработать на колебаниях курса, может быть чревато потерями», — предупредил он.

Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк отметила, что есть смысл распределить покупки долларов и евро во времени.

«Например, половину суммы, которую планируется направить на приобретение валюты, потратить сейчас. В дальнейшем постепенно докупать валюту, таким образом усредняя курс приобретения», — пояснила она.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев допустил, что потенциал перехода курса доллара в диапазон 87-90 рублей остается высоким.

«Вероятно, рубль предоставит еще более комфортные уровни для покупки валюты на среднесрочную перспективу. До конца года ожидается консолидация курса доллара на уровне 90 рублей. При этом возможны временные откаты на 5-7% ниже этого уровня», — уточнил он.

То есть эксперт не исключил доллар по 83-85 рублей.

К концу первого квартала 2024 года доллар может стоить и 85 рублей, именно такой курс россияне в настоящее время считают для себя приемлемым, отметил кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Когда будет отскок доллара

По прогнозам Ващелюк, курс рубля снизится на средне- и долгосрочном горизонте. Во второй половине 2024 года возможно ослабление российской валюты до уровня 100 рублей за доллар, спрогнозировала она.

Перепелица подчеркнул, что устойчивых тенденций к заметному росту валютной выручки экспортерами пока нет, а госбюджет на 2024 год сверстан, исходя из курса в 92 рубля за доллар.

«Таким образом, большой мотивации поддерживать курс ниже 92 рублей у российского правительства нет. Но колебания на финансовом рынке присутствуют, и курс доллара может снижаться», — предположил он.

Перепелица добавил, что позже российские власти могут опустить курс рубля до 97 рублей за доллар и компенсировать вероятные потери бюджета.

«Сейчас высокая ключевая ставка ЦБ стимулирует переток валютных накоплений в рублевые депозиты, что поддерживает рубль. После нового года ожидается смягчение денежно-кредитной политики, и это также может послужить дополнительным фактором ослабления рубля», — уточнил экономист.