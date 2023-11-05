Стало известно, почему Запад до сих пор не конфисковал российские активы

Конфискация активов России может побудить другие страны вывести свои резервы из западной юрисдикции или отказаться от накопления там больших резервов, пишет обозреватель Financial Times Мартин Сандбу. По мнению эксперта, такие шаги могут дестабилизировать мировую финансовую систему. Тем не менее, журналист утверждает, что юридических проблем с конфискацией российских активов возникнуть не должно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Если западные страны решат конфисковать российские активы, другие государства могут вывести свои резервы из их юрисдикции, чтобы не повторить судьбу РФ. Об этом в колонке для Financial Times написал обозреватель Мартин Сандбу, объясняя, почему Евросоюз до сих пор не конфисковал активы российского бизнеса.

По его мнению, юридические препятствия, о которых неоднократно заявляли в Евросоюзе, — это «сомнительное оправдание». Сандбу утверждает, что, если бы именно юридические аспекты конфискации были причиной нерешительности стран Запада, правительства сделали бы все возможное, чтобы их преодолеть.

«Наиболее серьезным стало опасение, что конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если однажды к ним будут применены такие же санкции», — говорится в материале.

Кроме того, решение о конфискации может дестабилизировать мировую финансовую систему, указано в материале.

»Европейский центральный банк выступил с решительным предупреждением европейским политикам даже против обложения налогом компаний ЕС, получающих сверхприбыль от заблокированных российских активов», — пишет FT.

В колонке указано, что в случае, если незападные государства захотят вывести свои активы, размещать их негде, кроме Китая.

«Каким бы лицемерным или корыстным ни казался Запад развивающимся странам, никто, конечно, не верит, что у Си Цзиньпина меньше искушений использовать финансовую зависимость в качестве оружия», — пишет Сандбу.

В целом, по мнению эксперта, никаких проблем с конфискацией российских активов возникнуть не должно, и он призвал не медлить с вопросом. «Как бы ни закончилась война, призывы относиться к России «разумно» внезапно умножатся. Тем больше причин захватить ее резервы сейчас», — утверждает автор.

В отличие от британского журналиста, европейские чиновники настаивают на юридических ограничениях в вопросе конфискации российских активов. Как писала The New York Times со ссылкой на конфиденциальный отчет чиновников ЕС, они не нашли «надежного правового средства», позволяющего конфисковать замороженные активы лишь на том основании, что они находятся под ограничениями.

В связи с этим Еврокомиссия пока сосредоточилась на «самом безопасном решении»: прибыль, полученную европейскими компаниями, владеющими активами, направлять на нужды Украины.

Деньги на помощь Украине

В марте 2022 года российский министр финансов Антон Силуанов оценивал объем замороженных за рубежом активов в $300 млрд. В сентябре 2023 года Минфин США сообщал, что по всему миру заблокировано примерно $280 млрд активов РФ.

Сейчас власти Евросоюза ведут подготовку механизма использования прибыли от активов на нужды Украины.

«Мы заморозили €211 млрд российских активов, и в настоящее время доходы от них идут только отдельным финансовым институтам ЕС. Мы скоро представим предложения по использованию доходов от [реинвестирования] этих средств для помощи Украине и поддержки ее восстановления. Эти средства будут направлены в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Украины», — говорила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на недавнем саммите ЕС в Брюсселе.

Глава Еврокомиссии сообщила, что у лидеров стран ЕС «есть взаимопонимание», что объединение должно попытаться «заставить Россию заплатить за восстановление Украины».

Володин обещает «симметричный ответ»

В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин 29 октября заявил, что Россия может дать симметричный ответ.

«Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стремящихся удержаться на своих местах и исходя из плохого финансового положения своих государств, к которому они привели, вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счет них продолжить милитаризацию Киева. Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа», — написал спикер российского парламента в своем Telegram-канале.

В этом случае, считает Володин, конфискованы будут гораздо большие активы «недружественных» стран, нежели те, что заморожены Европой. О каких активах идет речь, Володин не уточнил.