5 способов перевести деньги из России за границу

Райффайзенбанк с 1 сентября ввел комиссию в 50% за входящие переводы в долларах. Плату за подобные операции берут и десятки других крупных российских банков. «Газета.Ru» выяснила у экспертов, почему кредитные учреждения прибегают к таким мерам, и рассказывает о пяти работающих способах отправить валюту за границу.

Райффайзенбанк с 1 сентября ввел комиссию в 50% за входящие переводы в долларах и уточнил, что комиссия составит минимум $1 тыс., но не превысит сумму поступления. Ее максимальный размер — $10 тыс.

По текущему курсу придется заплатить от 9,5 тыс. до 95 тыс. рублей.

Новые условия распространяются на все входящие переводы граждан и малого бизнеса — компаний и индивидуальных предпринимателей.

«Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах США в связи с изменением рыночных условий. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа», — объяснил «Райффайзен».

Какие банки ввели комиссию

На днях аналогичным образом поступил ОТП Банк. Он поднял комиссию по валютным переводам с 19 сентября. Теперь банк будет взимать за операции в долларах и евро по системе SWIFT 1% от суммы перевода (минимум 40, максимум 300 $/€) через онлайн-сервисы. Если операция совершается в отделении банка, комиссия составит 2% от его суммы (минимум 40, максимум 400 $/€). Это 3-40 тыс. рублей.

Как выяснила «Газета.Ru», из крупных банков комиссии за входящие SWIFT-переводы в валюте ввели «Авангард», «Кредит Европа банк», «Азиатско-Тихоокеанский банк» и «Локо Банк».

В «Авангарде» и «Кредит Европа банке» сбор составляет 1% от суммы перевода в долларах и евро. В «Локо Банке» — 3% от суммы операции. «Азиатско-Тихоокеанский банк» будет взимать 20% за переводы в долларах. Всего комиссия действует в 13 крупных российских банках.

Плату за исходящие SWIFT-переводы ввели 49 кредитных учреждений страны. Комиссию 1% от суммы взимают «Солид Банк», «Бэнк оф Чайна», «Цифра банк». Сборы более 1% от суммы перевода действуют в «Русском стандарте», «Ренессанс кредите», Райффайзенбанке и других — в общей сложности в 38 крупных российских банках.

Причины появления комиссий в банках

Комиссию, которую ввел «Райффайзен», считают заградительной, сообщила ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова.

«Вероятно, банк хочет избежать переводов в долларах и евро. Кроме того, это может быть хороший способ заработать на валютных переводах. Банку нужно минимизировать риски при работе с иностранными переводами.

Насколько мне известно, такие большие комиссии на переводы были замечены только у «Райффайзена», — заметила она.

Директор по развитию розничного бизнеса банка «Синара» Анна Волкова отметила, что введение сборов за прием или отправку безналичной валюты определяется инфраструктурными ограничениями банков (стоимостью транзакций), структурой баланса и возможностью хранения валюты на внешних корреспондентских счетах.

«В связи с нарастающим санкционным давлением стоимость операций может расти. Часть банков при сужающемся предложении на рынке данного типа услуг и возросших рисков могут также преследовать цель увеличения собственной маржи», — сказала она.

Если говорить конкретно о Райффайзенбанке, на его материнский холдинг — австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) — пытается давить Евроцентробанк (ЕЦБ), рассказал «Газете.Ru» источник в одном из крупнейших банков РФ:

«Райффайзенбанк после объявления санкций остался практически единственным финансовым коридором для российских компаний в западный мир. ЕЦБ пытается этот коридор перекрыть».

По его словам, RBI в начале года проинформировал о планах по постепенному сворачиванию деятельности в России. Однако на деле банковская группа не торопится уходить с российского рынка — за счет него она получает огромные дивиденды. Более 50% прибыли группы в 2022 году — €3,8 млрд — пришлось именно на российскую «дочку», следует из отчетности банка.

В прошлом году чистая прибыль Райффайзенбанка составила €2,1 млрд, что в четыре раза больше показателя годом ранее. Прибыль украинской «дочки» австрийского холдинга в прошлом году упала вдвое — до €65 млн. Поэтому сейчас RBI принимает точечные меры, чтобы сымитировать для западных наблюдателей плавный уход из России, считает банкир. Повышение комиссий — одна из них.

Как отправить валюту за границу

Людям придется искать обходные пути для валютных переводов после введения крупными банками высоких комиссий за такие операции. Председатель комиссии по финансовой безопасности Совета ТПП РФ Тимур Аитов назвал «Газете.Ru» пять способов отправить доллары и евро за рубеж.

Способ 1. Более дешевый SWIFT-перевод

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов советует обратить внимание на банки, у которых сборы за SWIFT-перевод минимальны. По его словам, комиссии от нуля до пяти процентов — среднее значение внутри России.

Например, комиссии 0,11-0,2% от суммы операции действуют в «Солид банке», «Реалист Банке», «Роял Кредит Банке», Морском банке.

Чтобы отправить перевод за рубеж по системе SWIFT, нужно в приложении своего банка выбрать соответствующий раздел, указать в нем имя и адрес получателя, название и адрес его банка, индивидуальный номер счета (IBAN), а также BIC или код банка, куда отправляются деньги.

От SWIFT отключены многие крупные российские банки, в том числе Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, «Открытие», Промсвязбанк, Новикомбанк, «Россия», Росбанк, Альфа-банк, «Тинькофф банк».

«Перевести деньги через SWIFT получится, если банк не попал под санкции. Сумма перевода должна быть не более $1 млн. То, что SWIFT-перевод пройдет быстро и четко, никто гарантии не даст.

Некоторые зарубежные банки могут тянуть и даже отклонять банковские переводы из России. При этом банки постоянно увеличивают комиссии за валютные переводы», — сказал Аитов.

Способ 2. Зарубежная карта Visa или Mastercard

Россияне могут оформить зарубежную банковскую карту международных платежных систем Visa или Mastercard. Это можно сделать в Казахстане, Узбекистане и некоторых других странах СНГ, дружественных России. Туда придется слетать на пару недель, а авиабилет, например, в Алматы обойдется в сумму около 30 тыс. рублей туда-обратно.

«Можно открыть счета в рублях и долларах США в белорусских или казахстанских банках и, заплатив небольшую комиссию, продолжать спокойно оплачивать счета в валюте.

Аналогичным образом можно получать доллары и евро из-за границы на карты, выпущенные банками дружественных стран», — объяснил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Аитов добавил, что некоторые сервисы предлагают открыть зарубежную карту удаленно, находясь в России, но стоимость услуги примерно сопоставима с ценой поездки.

Пополнять карту казахстанского банка можно напрямую со счетов некоторых российских банков (например, «Почта Банка»), через SWIFT-перевод или платежную систему «Золотая корона».

Способ 3. Платежные системы

С помощью платежной системы «Золотая корона» можно перечислить валюту в 13 стран, в том числе в СНГ, Молдову, Вьетнам, Израиль, Корею, Турцию и Китай.

Платежная система Contact осуществляет переводы в 31 государство, в том числе в США, Великобританию, Турцию, Таиланд, Китай и другие страны.

Деньги можно отправить только в рублях, затем происходит конвертация.

Российская платежная система «Юнистрим» попала под санкции США, поэтому нужно уточнять у банка-получателя, принимает ли он ее платежи. В список направлений «Юнистрима» входят 12 стран, среди них СНГ, Греция и Кипр, Молдова и Сербия. Ряд казахстанских, армянских и узбекистанских банков перестали принимать платежи этого оператора.

Отправить перевод с помощью платежных систем можно через их сайт, мобильное приложение или пункт приема. Комиссия и курс конвертации зависят от страны, куда направляются деньги, и условий партнеров в ней.

Способ 4. Криптовалюты

Главной лазейкой для россиян, конечно, остаются переводы с помощью криптовалют через приложения криптобирж, уточнил источник в одном из крупных банков РФ. Но сейчас многие криптобиржи ограничивают P2P-переводы для россиян («от человека к человеку»).

В частности, 26 августа Binance запретила клиентам из России операции с любой валютой, кроме рубля. Но наверняка этот способ останется доступным на других, менее известных платформах, считает источник. Например, на Bybit, KuCoin, OKX, Huobi, Paxful.

Способ 5. Вывоз из РФ наличной валюты

Наконец, можно физически вывезти доллары и евро за рубеж.

В настоящее время из России, согласно требованию ЦБ РФ, можно вывезти сумму в $10 тыс. или ее эквивалент в евро на человека. Снимать разрешается не более $10 тыс. или эквивалентную сумму в евро с валютных счетов в банках страны, которые были открыты до 9 марта 2022 года. Снять большее количество наличной валюты нельзя.

Будущее переводов в долларах и евро

Проблема переводов валюты появилась после начала спецоперации, поэтому многие россияне, в том числе релоканты и фрилансеры, уже нашли для себя рабочие способы, полагает Антонов. Он не прогнозирует падения валютных переводов на фоне повышения комиссий банками.

Однако источник «Газете.Ru» в одном из крупнейших российских банков с ним не согласен. Он спрогнозировал падение переводов россиян в долларах и евро на 10-30% в ближайшее время.

Возможно, часть рынка переводов займут российские банки, не столкнувшиеся с санкционными ограничениями на валютные переводы, предположила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

Она не исключила и роста применения криптовалют.

«Вместе с сокращением инфраструктуры платежей в недружественных валютах, расширяется инфраструктура по дружественным валютам — турецкие лиры, китайские юани, дирхамы ОАЭ. Также — по рублевым переводам за границу, в основном в страны ближнего зарубежья. Данная тенденция продолжится. За последние полтора года также значительно выросли операции с криптовалютой и различные сервисы платежных переводов», — рассказала Волкова.

Произойдет плавное замещение евро и долларов на иные валюты — рубль, валюты дружественных стран бывшего СССР (в расчетах с ними), а также юань, турецкую лиру, дирхам и так далее, подытожил представитель «Цифра банка».