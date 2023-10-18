На пути к эталонам. Кто выиграет от ограничения затрат распределительных сетей?

Операционные затраты территориальных сетевых компаний могут быть ограничены на уровне крупнейшего игрока рынка в каждом конкретном регионе. Соответствующую инициативу прорабатывает правительство РФ. Это позволит убрать тарифные перекосы, а совокупный финансовый эффект составит 13 млрд рублей. Средства пойдут на надежность, говорит Минэнерго России.

Минэнерго РФ поддерживает инициативу «Россетей» об ограничении затрат распределительных сетей, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели замминистра энергетики Евгений Грабчак. «В законопроекте эта инициатива прописана и прошла все общественные обсуждения», — подчеркнул он.

«В России сейчас работают 1,3 тыс. территориальных сетевых организаций. Многие из них объективно не в полной мере справляются с задачами – не проводят ремонты, не формируют аварийные запасы, не занимаются модернизацией. Минэнерго России публиковало данные, что около 40% теплоснабжающих организаций (ТСО) не соответствуют требованиям надежности. Но даже в таких условиях из-за действующих подходов к регулированию есть примеры, когда утвержденные затраты таких организаций выглядят необоснованно завышенными», — говорит глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Эталонный принцип

Муниципальные сети и частные игроки нередко получают ставки на единицу оборудования существенно выше, чем у крупнейших компаний – это структуры группы «Россети», «Сетевая компания» Татарстана, БЭСК в Башкирии и др.

Операционные расходы (OPEX) сетевых организаций на единицу обслуживаемого оборудования – это не инвестиционная составляющая, а эксплуатационная. Сейчас в рамках исполнения поручений Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности 18 декабря 2018 года и других поручений правительства прорабатывается вопрос введения с 1 июля 2026 года «эталонного» принципа формирования затрат ТСО при установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии.

Пока это решение не принято законом не предусмотрены ограничения по размеру OPEX на единицу обслуживаемого оборудования. «Глядя на сложившуюся ситуацию складывается устойчивое впечатление о неразумном протекционизме региональных властей в пользу местных компаний. При этом мы понимаем, что основную нагрузку в подавляющем большинстве регионов несут федеральные структуры. К примеру, есть ТСО в Кузбассе и Северной Осетии, которым затраты на единицу оборудования утвердили в три раза больше, чем аналогичные показатели у «дочек» «Россетей», — говорит заместитель председателя наблюдательного совета энергетической ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

Убрать дисбаланс

Для устранения дисбаланса до введения «эталонного» принципа предлагается постепенно ограничить предельную величину OPEX на единицу оборудования не выше целевого значения, определенного для крупнейшей ТСО в границах региона. При этом крупнейшие ТСО должны определяться исходя из наибольшей мощности подстанций и максимальной протяженности линий электропередачи 110 кВ и выше, расположенных на территории конкретного региона. Также ТСО должна владеть линиями электропередачи не менее двух классов напряжения. При этом энергообъекты должны быть во владении ТСО на праве собственности или ином законном основании в течение пяти лет до принятия решения и пяти лет после этого.

Предполагается, что в 2024 году OPEX будет снижен на 30% от разницы между утвержденным для ТСО и целевым значением, в 2025 году – на 70% от «дельты», в 2026 году OPEX составит не выше затрат крупнейшей ТСО в регионе. Прогнозируется, что данная мера повлечет снижение общего показателя OPEX за три года на 13,1 млрд рублей (в 2024 году – на 4,2 млрд рублей, в 2025 – на 7 млрд рублей, в 2026 году – на 1,9 млрд рублей).

Сэкономленные средства можно будет направить на модернизацию инфраструктуры, от чего выиграют в первую очередь потребители. «По нашим оценкам, 13 млрд рублей – это то, что можно будет на распределительные сети, в частности, направить, вместо тех бюджетных дотаций, которые мы планируем в рамках программ повышения надежности», – сказал на РЭН Евгений Грабчак.

«Практика, когда региональные тарифные регуляторы принимают решения в пользу отдельных компаний, наносит ущерб всей отрасли, поскольку работает в первую очередь против потребителей. В энергетике всегда актуален вопрос дефицита инвестиций, а деньги идут в ТСО с необоснованно высокими затратами. Если «выровнять» подходы к формированию OPEX, то появятся «свободные» средства, которые можно направить на решение действительно важных задач, например, на модернизацию», — соглашается с чиновником Сергей Пикин.