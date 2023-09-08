«У «Газпрома» нет шансов»: «Молдовагаз» в недоумении из-за итогов аудита по долгу назвал новую сумму

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан удивился полученной в результате аудита сумме долга перед «Газпромом» в размере $8,6 млн. По его словам, речь идет о задолженности в $46 млн, которую можно подтвердить документально. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов выразил уверенность в том, что «Газпромом» проиграет суд, даже если дело будет рассматриваться в в Арбитражном суде Москвы.

Третья сумма

Председатель правления молдавско-российской энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан удивился итогам проведенного по инициативе молдавского правительства аудита долга предприятия перед «Газпромом».

«Предварительно вызывает недоумение публично озвученная цифра в $8,6 млн, в то время как только совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО «Термоэлектрика» и АО «ТЭЦ-Норд» перед АО «Молдовагаз» за поставки природного газа составляет $46 млн», — написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что есть документы, подтверждающие такую задолженность. Письменно позиция компании будет изложена позднее.

Молдавский кабмин утром 6 сентября представил отчет аудиторских компаний — норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance &Co — и на его основе предложил «Газпрому» выплатить $8,6 млн — меньше 1% от суммы долга в $709 млн ($433 млн — основная сумма, остальное — проценты за просрочку платежей).

Министр энергетики страны Виктор Парликов пояснил, что на сумму $276 млн «Газпром» и «Молдовагаз» (большая часть акций компании принадлежит «Газпрому») не представили подтверждающие документы, еще $400 млн не подлежат взысканию из-за истечения срока давности.

Вероятность судебного разбирательства

6 сентября в «Газпроме» в ответ на заявление о результатах аудита выразили категорическое несогласие с предложением Кишинева выплатить $8,6 млн из $709 млн. В компании тоже готовы отстаивать свои права всеми возможными способами.

Как подчеркнули в холдинге, аудит является недействительным, поскольку его не утверждал наблюдательный совет «Молдовагаза» вопреки существующей договоренности. Как отметили в компании, аудитора и условия тендера на закупку его услуг единолично определил кабмин Молдавии: «Газпром» и «Молдовагаз» в этом не участвовали. В холдинге обратили внимание на то, что выводы аудитора не могут повлиять на размер и обоснованность задолженности, поскольку сумма долга регулярно подтверждается в подписываемых обеими компаниями документах и решениях международного арбитража.

Днем 7 сентября Парликов заявил о неминуемом поражении «Газпрома» в суде по делу о взыскании исторических долгов страны, если таковое поступит на судебное рассмотрение, проинформировал молдавский портал JournalTV:

«Я думаю, что даже в случае арбитража, пусть даже он будет в Москве, по этим просроченным долгам у них («Газпрома». — «Газета.Ru») нет шансов».

Министр энергетики пояснил, что арбитражные решения по предполагаемым суммам долга вынесли в период с 2008 по 2020 годы и не могут быть исполнены по прошествии трех лет.

Откуда взялся долг?

«Газпром» и «Молдовагаз» заключали договор о поставке газа на пять лет в 2011 году. Контракт продлевали в 2016 году, затем в 2021 году. В последний раз в российской компании согласились на продление соглашения при условии выплаты Молдавией $709 млн долга за прошлые периоды. «Газпром» потребовал своевременно оплачивать и будущие поставки.

Кишинев подписал договор при условии проведения независимого аудита, который подтвердил бы сумму задолженности. В ноябре 2022 года Счетная палата Молдавии по итогам проверки сообщила о долге в $590,8 млн. Эту сумму, как заявили в Кишиневе, не выплатили по вине непризнанного Приднестровья, которое якобы не платит за поставки годами.

В ноябре 2022 года «Газпром» пригрозил снизить объем поставок Молдавии из-за того, что часть сырья «оседала» на Украине. В декабре в Кишиневе временно отказались от поставок газа из России, а в марте глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил об их возобновлении. В мае премьер-министр Молдавии Дорин Речан проинформировал о том, что страна больше не зависит от российского газа, поскольку подключилась к европейской энергосети.