Экспорт бензина из России ограничен для стабилизации цен

Российские власти ввели ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, запрет будет действовать уже с сегодняшнего дня. Как отмечают в Минэнерго, принятые меры позволят пресечь «серый» экспорт моторного топлива, что насытит внутренний российский рынок. Кроме того, ограничения неминуемо приведут к снижению цен, продолжающих неуклонно расти с весны 2023 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Правительство России временно ограничило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление 21 сентября.

«Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке», — сообщает пресс-служба правительства.

Ограничения вступают в силу с 21 сентября. Срок окончания ограничительного периода не указан.

Отмечается, что временный запрет не будет распространяться:

— на поставки в страны ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия);

— в Абхазию и Южную Осетию;

— на гуманитарную помощь;

— на транзитные перевозки через территорию России;

— на товары, вывозимые с территории РФ в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Российской Федерации;

— на товары, перемещаемые между частями территории Российской Федерации через территории иностранных государств;

— на товары, вывозимые физическими лицами для личного пользования.

В Минэнерго заявили, что ограничения позволят пресечь «серый» экспорт горючего, что насытит внутренний российский рынок.

«С ограничением экспорта ожидается увеличение предложения моторных топлив на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен», — говорится в комментарии ведомства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение кабмина, отметив, что оно позволит нормализовать ситуацию с ценами и ликвидировать дефицит топлива.

«Поддерживаем подход. Необходимо сначала обеспечить своих потребителей, а затем поставлять за границу. Вопрос будем держать на контроле», — написал он в Telegram.

Рост цен

Накануне вице-премьер Александр Новак признал, что на оптовом топливном рынке возникла «диспропорция», и заявил, что в правительстве готовы принять кардинальные решения.

Несколько последних месяцев биржевые цены на топливо в России держались на рекордно высоких уровнях, розничные цены тоже существенно выросли. По данным Росстата, средняя цена на бензин в РФ достигла 55,65 рубля за литр. Больше всего за последнюю неделю подорожало дизтопливо — на 1,32 рубля, до 63,96 рубля за литр. К 21 сентября биржевая стоимость бензина АИ-92 достигла отметки ₽61 883 за тонну, АИ-95 премиум подешевел до ₽66 521, стоимость дизельного топлива откатилась к ₽71 869.

Скачок цен на бензин стал одним из самых сильных за последние 10 лет. Накопленная к концу лета топливная инфляция уже превысила цифры за полные 2013, 2015, 2016, 2019 и 2020 годы. Главной причиной роста цен называли при этом «серый» экспорт.

Первый зампред комитета Думы по экономполитике Денис Кравченко уверен, что повышение цен на топливо в России связанно со спекуляциями на оптовом рынке. Уже предпринимаемые правительством действия помогут урегулировать ситуацию на рынке, и стоимость дизтоплива начнет снижаться до прежних уровней в ближайшие дни.

Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко в свою очередь полагает, что одна из главных причин роста цен на топливо — его дефицит на Санкт-Петербургской торговой бирже. Именно на этой площадке закупают топливо региональные сети АЗС, не входящие в вертикально-интегрированные нефтяные компании.