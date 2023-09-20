Новак пообещал кардинальные меры в случае роста цен на бензин и дизель

Вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство РФ намерено сбалансировать цены на оптовом топливном рынке. Там, по его словам, возникла «диспропорция». Он отметил, что цены на бирже падают «прилично», а благодаря работе кабмина рынок «балансируется». Власти РФ готовы и к более кардинальным решениям, они уже готовы, добавил Новак. Ранее топливные цены демонстрировали неуклонный рост.

Сбалансировать цены на оптовом рынке топлива готовится правительство РФ. Об этом в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума заявил журналистам вице-премьер Александр Новак, передает Прайм.

«Возникла диспропорция именно на оптовом рынке. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы сбалансировать оптовый рынок», — сообщил зампред правительства.

По словам Новака, за последние две биржевые сессии цены на бензин «упали прилично, примерно на 4%» в сумме, сейчас также наблюдается снижение цен на дизельное топливо. Благодаря усилиям кабмина рынок балансируется, утверждает вице-премьер РФ.

Новак подчеркнул, что правительство будет готово принять и «более кардинальные решения». Такие решения уже подготовило Министерство энергетики (Минэнерго), и «при необходимости» они будут рассмотрены кабинетом министров в кратчайшие сроки.

Александр Новак добавил, что в 2023 году в России производят топлива больше, чем в прошлом году. При этом внутренний рынок оказался «менее премиальным».

«Есть достаточно большой рост цены на нефтепродукты, на мировые, и снижение курса рубля по отношению к доллару, то есть мировая экспортная альтернатива достаточно высокая <…>. Но задача стоит на внутреннем рынке цены держать, не повышать, что в принципе удается сделать, вертикально-интегрированные нефтяные компании этим занимаются», — подчеркнул вице-премьер.

В последние несколько дней биржевые котировки бензина и дизеля стали заметно снижаться. В среду стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже резко упала.

Бензин АИ-95 подешевел сразу на 5,06%, до 69 272 рублей за тонну. Цена 92-го бензина снизилась на 3,98% и составила 65,51 тыс. рублей за тонну, а летнего дизельного топлива — на 2,12% (73 447 рублей).

При этом для дизеля это первое с конца августа падение, до этого топливо обновляло исторические ценовые рекорды ежедневно.

Снижение цен на топливо в РФ началось на фоне информации о возможном введении заградительных пошлин на экспорт нефтепродуктов в размере $250 за тонну (сейчас для светлых нефтепродуктов пошлина составляет $6,4). Возможен также вариант полного временного запрета поставок нефтепродуктов за рубеж.

Средняя цена на бензин в стране за неделю с 11 по 18 сентября достигла 55,65 рубля за литр, гласит Росстат. Рост составил 44 копейки.

Бензин Аи-92 подорожал на 39 копеек до 51,41 рубля, Аи-95 — на 47 копеек до 56,24 рубля, цена Аи-98 подскочила на 52 копейки и составила 67,89 рубля за литр.

Сильнее всего за неделю подорожало дизтопливо — на 1,32 рубля, до 63,96 рубля за литр. Рост цен на бензин был отмечен в 79 регионах России, возглавили список стали Чечня с 5,5-процентным и Тыва с 3,2-процентным увеличением стоимости.

В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,5% и 0,2% соответственно. При этом в первопрестольной столице бензин Аи-92 стоил от 48,69 до 57,99 рубля, Аи-95 — от 53,79 до 64,69 рубля, а Аи-98 и выше — от 63,39 до 74,99 рубля за литр.

Производство бензина в РФ за неделю упало на 0,6%, дизельного топлива — на 4,5% до 780,6 тыс. тонн и 1,572 млн тонн соответственно.