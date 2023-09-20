Что делать россиянам, когда банки повышают ставки по вкладам и кредитам

После того как 15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку, россияне стали активно интересоваться краткосрочными вкладами и ипотекой. По данным финансового маркетплейса «Сравни», спрос на информацию по депозитам вырос на 70%. «Газета.Ru» выяснила, что делать россиянам, которые хотят взять кредит, ипотеку или разместить средства в банке.

ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13% годовых. Цикл ее увеличения начался 21 июля. Сначала ключевая ставка выросла на 100 базисных пунктов до 8,5%, затем — сразу на 350 базисных пунктов до 12% на внеочередном заседании. После решений ЦБ банки повышали ставки по вкладам и кредитам, текущий сентябрь не стал исключением, сообщили «Газете.Ru» в «Сравни».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Вклады

«Реакция депозитного рынка на решение ЦБ в этот раз была оперативной: ряд банков практически сразу поднял ставки на 0,5–1 процентный пункт или анонсировал рост ставок. В основном изменения касаются только краткосрочных вкладов на 1–3 месяца, реже — на полгода», — рассказали в «Сравни».

«Газета.Ru» направила запрос в топ-50 банков по активам. В банке «Дом.РФ» проинформировали о повышении ставки по вкладам второй раз за сентябрь, на 0,3–0,4 п.п. Максимальная доходность по депозитам теперь составляет 12,3%. Ставка по накопительным счетам увеличилась на 1,3 п.п. до 11,3%. В банке «Уралсиб» максимальная ставка по вкладам выросла до 12,97%.

Ряд банков анонсировал повышение ставок по депозитам. В их числе — «Сбербанк», ВТБ, «Зенит», «Открытие», «Хоум кредит банк». В последнем уточнили, что ставки по вкладам на срок 6–24 месяца поднимутся от 0,15 до 0,45 п.п. Россельхозбанк с 20 сентября повысит ставки по депозитам на сроки шесть, девять месяцев и один год на 1–1,5 п.п. Максимальная ставка в банке действует по вкладу на три месяца и составляет 11%.

По мнению аналитиков маркетплейса, до конца года ставки по вкладам могут вырасти в пределах еще 0,5–1 п.п., даже если ключевая ставка не изменится. То есть депозитные ставки составят 13,5–14% годовых.

Спрос россиян на вклады из-за повышения доходности по ним заметно вырос. По данным «Сравни», трафик в тематических разделах маркетплейса за последние несколько дней увеличился на 70%.

«По опыту августовского повышения ключевой ставки можно предположить, что повышенный интерес к вкладам спадет уже к концу текущей недели. К этому моменту клиенты воспользуются новыми предложениями банков», — уточнили специалисты.

Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк советует оформлять вклады в ближайшее время. По ее мнению, предпочесть стоит «короткие» депозиты: процентные ставки по ним выше, а после завершения срока — через два-три месяца — с высокой вероятностью их получится продлить по той же или даже более высокой процентной ставке. Также можно рассматривать варианты накопительных счетов в разных банках.

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова посоветовала активно мониторить предложения банков, чтобы разместить деньги под выгодный процент.

Ипотека

С 20 сентября банки начали активно поднимать ставки на ипотечные кредиты по программам с господдержкой. О повышении ставки в среднем на 0,5 п.п. уже объявили «Сбербанк», ВТБ, банк «Открытие», «Росбанк Дом», «Промсвязьбанк», «Абсолют Банк», «Ак Барс», Уральский банк реконструкции и развития и другие крупные кредитные учреждения.

Ставки по классическим программам банки пока не поднимают. Но, по прогнозу аналитиков маркетплейса, это вопрос времени: часть игроков уже анонсировала возможность повышения ставок в ближайшее время. Как по классическим программам, так и по программам с господдержкой ставки вырастут на 0,4–1 п.п., отметили в «Сравни».

По данным маркетплейса, спрос на ипотеку пока не снижается.

«Это связано с тем, что многие клиенты рассчитывают успеть взять ипотеку по прежним ставкам. Кроме того, с 20 сентября все без исключения российские банки в связи с постановлением правительства принудительно увеличили до 20% первоначальный взнос по льготным программам. Ожидание повышения ставок также подстегивает интерес к ипотеке», — объяснили аналитики.

В октябре спрос на жилищные кредиты из-за новых условий снизится, предположили в «Сравни».

Потребительские кредиты

Аналитики маркетплейса отметили, что за август кредиты наличными в среднем подорожали на 5,5 п.п. Данные изменения — тоже реакция на предыдущее заседание ЦБ.

«Полные результаты текущего повышения ключевой ставки, будут понятны через три-четыре недели. Прирост стоимости кредитов может составить до 2 п.п.», — считают специалисты.

В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) анонсировали небольшое повышение ставок по потребительским займам в ближайшее время.

Ващелюк не ожидает снижения ставок по кредитам, как минимум, в течение полугода.

В ближайшие месяцы, наоборот, возможно дополнительное повышение ключевой ставки ЦБ РФ и рост ставок по займам, сказала она.

«Поэтому кредиты при необходимости лучше оформить как можно быстрее. При этом следует помнить, что нужно оценивать целесообразность получения займа с точки зрения перспектив сохранения дохода и комфортности платежа», — добавила специалист.

По ее словам, на выплату всех обязательных платежей должно приходиться не более половины дохода.

В долгосрочной перспективе ожидать кредитного бума не стоит, особенно если банки будут включать в договоры пункт о возможности пересмотра условий по кредиту из-за повышения ключевой ставки, уверен доцент кафедры Государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Харченко.