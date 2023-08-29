Методы «утюга и паяльника». Как «черные кредиторы» загоняют россиян в долговую яму

В январе-июне Центробанк обнаружил в Москве 137 «черных кредиторов» — компаний, незаконно выдающих займы населению под 1000% годовых и использующих нелегальные методы возврата долга. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 44%. Глава управления Банка России Андрей Сайкин описал «Газете.Ru» пять главных схем мошенников и рассказал, как не попасться на их удочку.

Схема 1. «Хранители»

Новая и актуальная сейчас схема, когда нелегальные кредиторы предлагают потребительские займы под видом услуг хранения. Клиенту предлагают оставить вещь на хранение, получив за нее обеспечительный платеж. А через определенный срок — например, 30 дней, клиент должен ее забрать, вернуть платеж и уплатить комиссию за хранение.

«Такие «хранители» позиционируют свою услугу как легальную. Даже заключают договор хранения. Однако это обман: фактически, при такой схеме клиент получает заем под залог имущества,

где обеспечительный платеж является суммой займа, вещь — залогом, а комиссия за хранение — процентом за пользование деньгами», — подчеркнул глава управления противодействия нелегальной деятельности главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Андрей Сайкин.

Это признаки незаконной выдачи займов, которая может повлечь за собой нарушение условий договора, получение суммы денег гораздо ниже фактической стоимости вещи, а также несвоевременную продажу имущества, объяснил эксперт. Он привел и примеры таких организаций — ООО «Ювелия +», ООО «Гелюта».

При этом черные кредиторы могут использовать незаконные методы возврата долга, например, «утюга и паяльника».

Схема 2. Займы в соцсетях

Доля «черных кредиторов», которые рекламируют свои услуги онлайн, составляет более 42%, и их число стремительно растет.

Если раньше это были просто сайты организаций с предложением мгновенного онлайн-займа, которые маскировались под легальные микрофинансовые организации, теперь к ним добавились множественные страницы в соцсетях, а также реклама в Telegram-каналах.

Некоторые граждане предлагают займы из своих денег, продвигая услуги через личные страницы или онлайн-группы. Это довольно дешевый способ. Но предоставление займов на регулярной основе относится к профессиональной деятельности на финансовом рынке, у физических лиц нет такого права.

«Разово дать деньги в долг знакомому, даже с процентами, можно. Постоянно выдавать займы, искать клиентов в соцсетях, распространять информацию о подобной деятельности без соответствующего статуса — незаконно» — подчеркнул Сайкин.

С февраля прошлого года Центробанк РФ инициировал блокировку страниц в сети, на которых размещена информация о нелегальных услугах. Принцип ограничения доступа такой же, как и с другими сайтами мошенников, – через Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Процесс занимает несколько дней.

Схема 3. Займы от физлиц

В попытке обойти закон некоторые организации стали маскировать свою деятельность, выдавая деньги людям под залог имущества от различных физических лиц, с которыми они находятся в сговоре. Для каждого заемщика подбирают отдельного кредитора.

«С юридической точки зрения эти сделки совершаются в рамках индивидуальных гражданско-правовых отношений. То есть оспорить в суде такую сделку очень сложно. Ведь предполагается, что люди просто так друг с другом договорились и заемщик знал, на что шел», — объяснил Сайкин.

Для юридических лиц установлено требование, по которому для предоставления потребительских займов компания должна быть внесена в соответствующие реестры ЦБ или иметь лицензию. Поэтому если человек взял в долг у организации, действующей нелегально, он может оспорить такую сделку в суде.

«Между физлицами такого не происходит. Эта схема опасна тем, что зачастую цель нелегальных кредиторов — не получить прибыль за счет возврата долга с процентами, а подвести заемщика к неисполнению договора.

И после этого аферисты могут взыскивать долг путем ареста имущества и продажи залога, в качестве которого выступает имущество жертвы – например, квартира или автомобиль», — уточнил эксперт.

Схема 4. Комиссионки под видом ломбардов

Легальные ломбарды работают в соответствии с нормами федерального закона. Официальное название такой организации должно содержать слово «ломбард». Банк России ведет реестр таких организаций и осуществляет за ними надзор.

«Существуют недобросовестные комиссионки, которые вводят клиентов в заблуждение, маскируясь под ломбарды.

Обращаясь в подобную организацию, клиент думает, что взаимодействует с ломбардом. Отдает вещь, получает деньги, рассчитывает, что сможет вернуть ее обратно. Однако по документам сделка выглядит как передача имущества магазину на реализацию с получением аванса.

В компании на словах, конечно, заверяют, что он может выкупить вещь при необходимости», — сообщил представитель ЦБ.

Он добавил, что на практике такие случаи могут обернуться для клиента огромными процентами или потерей имущества, ведь на момент возврата займа вещь может оказаться уже проданной.

Примеры подобных нелегалов — комиссионный магазин «Ломбард 911», комиссионный магазин «Нофелет 33» и комиссионный магазин «Бумеранг».

Схема 5. Возвратный лизинг

Актуальной остается схема «возвратного лизинга» автомобиля, реклама которого часто звучит как «займы под залог паспорта технического средства».

«Если соблюден ряд требований, схема возвратного лизинга законом не запрещена. Например, если компания предоставляет деньги на предпринимательские цели. Однако «черные кредиторы» прикрываются этой схемой, чтобы выдать потребительский заем физическим лицам», — пояснил Сайкин.

По его словам, опасность заключается в том, что кредитор может назначить высокие проценты, штрафы, неустойки, совершить подлог документов, а часто и отнять имущество.

Дело в том, что при схеме возвратного лизинга автомобиль продается кредитору, а владелец пользуется им как арендатор.

Но «черный кредитор» может умышленно создать условия, чтобы должник не смог исполнить договор, например, внести вовремя оплату, что, по условиям договора, позволяет уже нынешнему собственнику автомобиля его изъять.

Примеры таких мошенников — ООО «Промо Финанс», ООО «Траст-Авто-Групп», ООО «Феникс Лизинг МСК».

«Выдавать потребительские займы могут только легальные финансовые организации, у которых есть лицензия, или которые внесены в государственные реестры. Проверить компанию можно на сайте Банка России. Если ее нет в списках легальных, лучше поискать другого кредитора», — подытожил Сайкин.

Для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке регулятор направляет информацию обо всех выявленных фактах в МВД, прокуратуру, ФАС.

В первом полугодии 2023 года по фактам нарушения со стороны «черных кредиторов» было возбуждено около 70 уголовных и более 300 административных дел, принято более 600 иных мер реагирования. По инициативе ЦБ был ограничен доступ более чем к 5 тыс. ресурсов в интернете, которые принадлежали нелегалам.