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Занять до зарплаты: где выгоднее брать в долг

В Сбере рассказали о преимуществах займа в банке

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Пресс-служба Сбера
Директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева рассказала, у кого лучше брать в долг, чтобы риски и переплата были минимальные.

Большинство из нас сталкиваются с ситуацией: до зарплаты еще несколько дней, а деньги нужны сегодня. Тут на помощь могут прийти родные, друзья, банки или микрофинансовые организации. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Разбираемся, что лучше, выгоднее и безопаснее.

В вопросе с микрозаймами минусов больше, чем плюсов. Справедливости ради стоит отметить плюсы: практически стопроцентное одобрение, получить деньги можно в любое время дня и ночи. Но главный минус, который существенно перекрывает эти плюсы, – высокие проценты, а в случае просрочек сумма долга может вырасти в разы.

Родные и друзья скорее всего дадут в долг без процентов, но лучше не испытывать родственные и дружественные отношения на прочность кредитными историями.

Самый беспроигрышный вариант в данном вопросе — банки. И если раньше речь шла только об обычных нецелевых кредитах, где ставки были довольно высоки, то сегодня банки предлагают много интересных и выгодных продуктов.

Например, в Сбере мы предлагаем нашим зарплатным клиентам продукт «Деньги до зарплаты» — это отличный выход для тех, кому срочно нужны средства. Наше предложение уникально на рынке обслуживания зарплатных клиентов, и его популярность серьезно выросла с момента запуска два года назад. И это неудивительно, ведь наш сервис значительно дешевле микрозаймов, а его условия — выгодные и прозрачные.

Преимущества данного продукта уже оценили 1,7 млн клиентов Сбера, которые за последние два года воспользовались данным продуктом. Если за первый год «Деньги до зарплаты» запросили 530 тыс. человек, то в следующий год — в 2,3 раза больше, а именно 1,2 млн человек. Сегодня им ежедневно пользуется 28 тыс. клиентов, что в три раза больше, чем год назад. В первый год старта продукта на одного клиента, запросившего «деньги до зарплаты», приходилось в среднем 3,5 таких кредитов, на втором году число обращений выросло и составляло в среднем 5,5 кредитов на человека.

Сервис пользуется равной популярностью среди мужчин и женщин (49% и 51%), однако женщины берут в долг на 18% больше.

Взять в долг можно любую сумму от 1000 рублей, но не больше половины зарплаты и не более 5 млн рублей. Всю процедуру можно пройти в мобильном приложении СберБанк Онлайн за несколько минут, при этом никаких справок и документов не нужно. Решение принимается быстро, деньги приходят на карту сразу после одобрения, и распорядиться ими можно по своему усмотрению: можно снять, можно оплатить покупку картой.

В следующем месяце сумма долга с фиксированной переплатой автоматически спишется со счета. Стоимость сервиса фиксируется и составляет всего 28 рублей за каждую одолженную тысячу рублей. Чтобы клиент не забыл оставить часть зарплаты или своевременно пополнить счет, ему за два дня до списания придет напоминание. Таким образом, переплата совсем небольшая, а ощутимая выгода — несоизмеримо больше.

Это одно из самых популярных, но далеко не единственное преимущество зарплатных клиентов Сбера. Нашим зарплатным клиентам мы предлагаем также: бесплатное обслуживание СберКарты, скидки до 2% на ставку по потребительскому кредиту и до 1% на ставку по ипотеке; скидка до 15% на налоговый вычет, 20% — на страховку от мошенников, а для новых клиентов — подписка СберПрайм на три месяца всего за один рубль и скидка 30% на сотовую связь от СберМобайла. Все это позволяет нам с уверенностью заявлять, что получать зарплату на карту Сбера — не только удобно и надежно, но еще и выгодно.

Автор — директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка.

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