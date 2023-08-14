«На лицах улыбки, нет никакого стресса». Что делать россиянам при курсе доллара больше 100 рублей?

Курс доллара впервые за полтора года перешагнул отметку в 101 рубль. По мнению финансового аналитика, кандидата экономических наук Михаила Беляева, «ослабление российской валюты, скорее всего, продолжится. «Газета.Ru» выяснила, что делать россиянам с деньгами при нынешнем курсе и как это скажется на повседневной жизни.

Впервые с 23 марта прошлого года курс доллара на Мосбирже превысил 101 рубль. По данным на 14.20 мск, американская валюта торгуется по 101,4 руб. за доллар, а курс евро находится на отметке в 111 руб.

В июле главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в разговоре с «Газетой.Ru» назвал такие показатели «дном» рубля. Он предупреждал, что в ближайшие месяцы из-за ослабления рубля подорожают автомобили, бытовая техника и электроника, зарубежные туристические путевки, лекарства, кредиты.

«В случае закрепления курса доллара выше 90 руб. и движения к 100 руб. инфляция будет приближаться к двузначным значениям, а ключевую ставку придется повышать до 9-10% или даже выше», — сказал Васильев.

Эксперт отметил, что на фоне общего роста цен и повышенного потребительского спроса другие компании, напрямую не связанные с импортом, могут тоже повышать отпускные цены

Что делать с рублями при таком курсе доллара?

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил «Газете.Ru», что действия россиян при нынешнем курсе доллара должны зависеть от того, хотят ли они сохранить свои деньги, преумножить их, а еще от суммы как таковой.

«... человек будет покупать по тому курсу, который продает банк, то есть по более высокому курсу продажи. А когда ему надо будет получить рубли для того, чтобы купить какие-то товары или услуги, ему нужно будет эту валюту снова продать банку. Это будет уже по курсу покупки банка, а между ними 10%.

Для того, чтобы выйти хотя бы на ноль, надо дождаться десятипроцентного снижения курса рубля», — рассказал эксперт.

Он добавил, что рубль падает по отношению ко всем валютам, поэтому не так важно, в каких деньгах россияне хранят сбережения.

«Речь может идти только о трех, то есть доллар, евро или юань. Все остальные хуже, они не рассматриваются как объекты вложения», – сказал Беляев.

Придется ли россиянам отказаться от путешествий?

Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил в комментарии «Газете.Ru», что граждане РФ не испытывают «шокового давления» от повышения курсов валют, однако это повлияло на цену путешествий.

«Начальный ценник на заграничные путешествия в текущих реалиях будет начинаться где-то от 180-200 тысяч рублей, что, безусловно, бьет по самому бюджетному потребителю, самому экономически незащищенному», – заявил Мурадян.

Он добавил, что, если доллар будет стоить 115-120 рублей, а евро — 140-150 рублей, как это было в 2022 году, то путешествия превратятся в роскошь.

«По структуре продаж операторы видят, что вымывается бюджетный сегмент и остается средний и выше среднего. Это больно и чувствительно, и какие-то из операторов будут испытывать трудности, особенно ориентированные на массовый сегмент», – сказал Мурадян.

Вице-президент АТОР допустил, что при таком развитии событий могут пострадать направления, где ожидался большой поток туристов: Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Коломбо, то есть не премиальный сегмент.

«На лицах улыбки и нет никакого стресса»

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил Ura.ru, что «большинству населения наплевать» на соотношение рубль-доллар, а ситуация находится под контролем государства.

«Республика [Чувашия] живет полноценной жизнью, на лицах улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям», – сказал депутат.

Аксаков считает, что Россия находится в «позитивном тренде своего развития».

«Я имею в виду не с точки зрения темпов роста, они еще маловаты, потому что мы опирались на нефть, газ, энергоносители в развитии экономики. А сейчас машиностроение, приборостроение, электротехника развивается», — пояснил чиновник.

Почему падает курс рубля?

Беляев объяснил, что снижение курса рубля означает, что в экономике «существуют достаточно серьезные неполадки».

По его словам, определяет падение рубля рыночная экономика, которая находится в застойном положении, несмотря на отдельные успехи.

«Если в ближайшее время не будут внесены существенные коррективы в работу нашей экономики, то курс рубля будет продолжать падать по отношению к доллару так же устойчиво и последовательно», – считает экономист.

Он добавил, что в настоящее время денежно-кредитная политика Центробанка направлена на борьбу с инфляцией, но при этом затруднены движение и работа российской экономики.

Помощник президента РФ Максим Орешкин в авторской колонке для ТАСС назвал основной причиной нынешнего курса доллара и евро мягкую денежно-кредитную политику.

«Центральный банк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время и обеспечить снижение темпов кредитования до устойчивых уровней», – заявил помощник президента.

Что дальше?

Беляев полагает, что курс рубля не будет выше отметки в 110-120 рублей, потому что у РФ прочная экономика:

«Не исключены какие-то отдельные участки коррекции, но если ничего фундаментально меняться не будет, то снижение курса рубля по отношению к доллару нам обеспечено».

РБК со ссылкой на Центробанк сообщает, что угрозы для финансовой стабильности России при текущем курсе доллара не наблюдается. При этом не исключено, что во время ближайших заседаний будет повышена ключевая ставка для стабилизации инфляции. Кроме этого, будет происходить дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в России.