«Евро по 150? Не верю, но покупайте золото»

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже утром 6 июля превысил отметку в 93,8 рубля — впервые с марта 2022 года. Курс евро поднимался до 102 рублей. Экономист, вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский в комментарии «Газете.Ru» рассказал, какие факторы повлияли на стремительно падающий рубль — и объяснил, что мог бы сделать российский Центробанк для укрепления национальной валюты.

По евровалюте за месяц мы упали на 15% и, скорее всего, будем падать дальше. Сегодня на Финансовом конгрессе глава Центробанка Эльвира Набиуллина напомнила, что ЦБ уже долгие годы не таргетирует курс рубля, а таргетирует инфляцию. То есть не занимается курсообразованием, а держит цены в каких-то рамках, которые они сами себе устанавливают. По сути, она перепасовала мячик проблемы в правительство, сказав, что рубль падает, потому что падают экспортные доходы. А этим занимается правительство. Ну а что еще правительство может тут сделать?

Мы знаем мировые цены на нефть, на газ. Они в последнее время падают. Соответственно, валютная выручка страны сокращается. Все, что можно сделать, — это обязать экспортеров вновь возвращать валютную выручку в страну.

У нас стакан биржи по доллару и по евро сейчас очень маленький. Из-за санкций заявок мало, многие просто заблокированы. Любое сильное движение выбивает из такого коридора и ведет сильно вверх, сильно вниз. Вот наличие новых экспортеров, которые обязаны продавать валютную выручку, наполнило бы стакан и сгладило эти сильные колебания.

Что может сделать Центробанк? Даже нет сомнения, что будет поднята ключевая ставка. Обсуждались +0.5%, но сейчас понятно, что это будет 1% вверх. Это немножко остудит спекулянтов, которые сейчас загоняют рубль вверх. Центробанк может пройти интервенции. У нас были прецеденты, когда проводили интервенции через кросс-курсы. То есть можно продавать юаней больше и опускать курс юань-рубль.

Это должно привести к тому, что доллар, рубль, евро – это все должно пойдет в нормальном значении. Но этим заниматься наш Центральный банк не особо хочет.

Во-первых, он видит в этом отход от политики таргетирования инфляции, а не курса. Во-вторых, это разбазаривание наших не сильно богатых золото-валютных резервов. И не факт, что интервенция через кросс-курсы приведет к сильной стабилизации.

Поэтому все, что остается делать, — это проводить словесные интервенции на форумах и встречах, поднять ставку и ждать, обяжут ли экспортеров продавать выручку.



Еще наше правительство могло бы не выпускать иностранцев. Есть комиссия, которая одобряет сделки по выходу компании из недружественных стран из российских активов. Такие выходы чреваты тем, что иностранцы формируют большие заявки на покупку валюты, когда продают, а российские активы — за рубли. Получают рубли и продают. Тут непрозрачный достаточно механизм. Кого-то выпускают, кого-то нет. Как-то с ними договариваются, чтобы они растягивали покупку валюты. Можно вообще не выпускать, или отдавать им какими-то облигациями, привязанными к нашему золото-валютному резерву. Это снизит давление на курс.

Глобально мы в курсе евро движемся к 110 рублям. Наверное, там застабилизируемся. В апокалиптические сценарии, как евро за 150 рублей, я не верю. Главное — на панике не бросаться покупать валюту, потому что покупатели сейчас попадают на огромные спреды. И это не алармизм, и не «все пропало».

В принципе, хождение наличной валюты в долларах и евро в России могут быть ограничены западными санкциями. Они же знали номера купюр, которые ввозят сюда массово на паллетах. Так вот, эти купюры отменены. Поэтому покупайте золото. Я всем советую. Золото пять тысяч лет служит человечеству и еще пять тысяч лет прослужит. Золото защищает от падения рубля.