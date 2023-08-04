Продавцов могут обязать указывать цену за килограмм и литр. Кому это нужно

На ценниках в российских магазинах могут начать в обязательном порядке указывать стоимость товаров за килограмм или литр, такой законопроект должна рассмотреть Госдума. За неуказание цены в нужном формате предлагается штрафовать. Газета «Известия» пишет, что документ могут принять в первом чтении уже в октябре. Эксперты расходятся в оценках законопроекта — специалист по стандартизации Ирина Макеева, к примеру, напомнила, что все россияне «давно умеют считать» и могут разобраться сами.

Указывать стоимость товара за килограмм или литр могут обязать российские торговые сети. Такой законопроект Государственная Дума рассмотрит уже в ходе осенней сессии, в октябре его могут принять в первом чтении, сообщает газета «Известия».

«Предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара — за один килограмм или один литр. Законопроект получил положительный отзыв правового управления ГД и рекомендован к рассмотрению», — говорится в сообщении.

В комитете по промышленности и торговле журналистам подтвердили сроки рассмотрения и принятия законопроекта.

Автор инициативы, заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов сообщил, что сейчас товар может лишь немного подешеветь, но при этом количество его в упаковке уменьшается больше – например, 9 яиц в картонке вместо десятка.

По мнению депутата, такая ситуация может раздражать покупателей и вызывать у них недоверие к продавцам и производителям.

«После принятия законопроекта мы будем вносить изменения в КоАП, чтобы предусмотреть наказание за невыполнение данного закона», — добавил парламентарий.

Зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в свою очередь заявил, что ясно отображенная цена, пропорциональная весу, объему и количеству продукта, позволит упростить процесс сравнения различных товаров.

При этом некоторые торговые сети уже указывают цены за килограмм и литр, хотя их не обязывают делать это.

В июне Чернышов говорил, что «в последние годы производители будто соревнуются, кто сумеет продать меньше товара за те же деньги».

Он указал, что теперь молоко и сок продаются в бутылках и коробках по 0,8-0,9 литра, крупы — в пакетах по 0,8 кг, макароны — по 0,4 кг, стандартная пачка сливочного масла «похудела» с 250 до 180 грамм.

«Прятать рост цен за уменьшением упаковки — это обман покупателя. Для маркетологов, которым не стыдно налить в непрозрачную литровую бутылку 800 мл молока и продавать такое пожилым людям или многодетным семьям, у меня есть только одна характеристика — мошенники. Вслед за ними хитрить с размерами упаковки вынуждены и добросовестные производители. В итоге проигрывают все, в первую очередь покупатели», — подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Требования к указанию массы пищевых продуктов определены в п. 3.5. 4 ГОСТ Р 51074-2003 – для жидких фасованных продуктов указывают объем, для других продуктов — массу нетто.

Согласно текущему законодательству, продавец не обязан указывать одновременно цену и за упаковку, и за килограмм/литр.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ отмечал, что такая инициатива была озвучена еще в 2020 году. Однако представители российского бизнеса смогли отложить принятие поправки.

Кроме того, владельцы магазинов видят в обязательном требовании писать цены за килограмм/литр проблему читаемости ценника: большее количество текста сделает их «менее понятными».

«Потребитель будет четко понимать, сколько стоит конкретный товар за килограмм или литр, и ему будет проще сравнивать с аналогичными продуктами на полке» — возражал тогда глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.

Руководитель Научно-консультационного центра РССП Ирина Макеева в разговоре с порталом Dairy News сообщила, что подобный опыт указания цены уже проводился и ожиданий не оправдал.

По ее словам, если продукт весовой, фасуемый в торговом зале в присутствии потребителя, то к такому продукту и так прилагается ценник со стоимостью за килограмм/литр – это установленное требование. Если же продукт расфасовали по порциям, то нужную информацию можно найти на термочеках или маркировке.

«Нужно ли потребителю знать, сколько стоит, например, килограмм шоколадных конфет, если он покупает их в подарочной коробочке, глазированных сырков, мороженого? Вряд ли он передумает», — предположила она.

Макеева также подчеркнула, что «Россия – развитая страна, все давно грамотные... Хватит ориентироваться на пресловутую «бабушку», которая «не разберется» – на дворе 21-й век».