Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуму внесли законопроект, который обяжет указывать цену за килограмм товара

Чернышов внес в Госдуму законопроект, обязывающий указывать цену за килограмм товара

close
100%
Alexander Legky/Global Look Press

В Госдуму был внесен законопроект, который обязывает продавцов указывать на ценнике стоимость одного килограмма товара. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

«В целях осуществления полного информирования потребителей и пресечения злоупотребления доверием потребителей предлагается обязать продавцов указывать на ценниках товаров дополнительную информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения», — отметил Чернышов в пояснительной записке к законопроекту.

По его словам, в последние несколько лет продавцы бытовой химии стараются продать все меньше объема товара за те же деньги. При этом честные упаковки товаров встречаются все реже. Например, молоко и сок продаются в бутылках 0,8-0,9 литра, а макароны уменьшились до 0,4 кг. Пачка масла за 15 лет потеряла в весе, уменьшившись с 250 до 180 грамм.

Он добавил, что единственная формулировка, которая применима к таким производителям, — мошенники. В сложившейся ситуации проигрывают абсолютно все, но покупатели страдают в первую очередь. Поэтому необходимо обязать продавцов на законодательном уровне указывать на ценниках стоимость одного килограмма или одного литра товара.

В начале июня прошлого года парламент Санкт-Петербурга захотел обязать продавцов продовольственных торговых сетей указывать на ценниках стоимость товара за 1 килограмм или 1 литр. Автор инициативы, единоросс Антон Соловьев указал, что в последнее время производители продуктов заметно уменьшают объем и вес товаров на ценниках.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях