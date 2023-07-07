Цены на газ в России будут расти ближайшие два года. Как изменятся тарифы для потребителей

Федеральная антимонопольная служба в пятницу обнародовала проекты приказов, предусматривающих повышение цен на газ в июле 2024 года — на 8%. Аналогичную индексацию планируется провести и с 1 июля 2025-го. В прошлый раз стоимость газа повышали в России в декабре 2022 года — на 8,5%. Тариф для потребителей на 1 куб. м при наличии газового отопления составляет 6,42 руб., при его отсутствии — от 7,33 руб. до 8,92 руб. Как отметили в Минэнерго, более 30% российских газопроводов находятся в эксплуатации уже более 40 лет, и индексация тарифов позволит реализовать инвестпрограммы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Регулируемые цены на природный газ для всех категорий потребителей — как населения, так и промышленности — могут повысить на 8% с 1 июля 2024 года.

Такую же индексацию планируется провести и с 1 июля 2025-го, следует из предложений Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Проекты соответствующих приказов ведомства в пятницу, 7 июля, были размещены на портале нормативных правовых актов.

Согласно прогнозу Минэкономразвития от сентября 2022 года, повышение тарифов на газ ранее планировалось на уровне 7% — в июле 2024-го. Аналогичный рост цен предполагался и в 2025 году, пишет «Интерфакс».

В прошлый раз стоимость газа повышали в России в декабре 2022 года — на 8,5%. Тариф для потребителей на 1 куб. м при наличии газового отопления составляет 6,42 руб., при его отсутствии — от 7,33 руб. до 8,92 руб.

«Новые оптовые цены на газ начнут действовать с 1 июля 2024 года. Таким образом, их изменение будет плановым и первым за полтора года. Полученные средства будут направлены на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей.

Это позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей энергоресурсом, что в свою очередь позволит предоставлять качественные услуги населению», — заявили в ФАС.

В свою очередь, в Минэнерго указали, что «индексация тарифов позволит сохранить надежное обеспечение конечного потребителя газом за счет реализации инвестиционных программ компаний».

«Сейчас более 30% российских газопроводов находятся в эксплуатации уже более 40 лет. Кроме того, индексация тарифов позволит ускорить темп реализации программы социальной газификации, которая стала бессрочной. Благодаря ей газ уже доведен до границ более чем 600 тыс. земельных участков», — прокомментировали в ведомстве.

Добавим, что тарифы на газ в России условно делятся по категориям и по ценовым поясам. «Для установления категории важно, кто пользуется газом: жители частных домов и квартир, куда проведен газ, или промышленные предприятия.

Ценовые пояса установлены по принципу удаленности конкретного потребителя от региона, где происходит добыча газа. Чем дальше, тем выше тариф.

Тарифы на газ устанавливают региональные власти на основании общероссийской методики. Изменение тарифов происходит ежегодно с 1 июля. Рост тарифа не может превышать предельный индекс роста, определяемый российским правительством», — поясняется на сайте «Газпрома».

Напомним, индексация тарифов на оплату ЖКУ ранее была запланирована на 1 июля 2023 года, но ее произвели раньше — с 1 декабря 2022-го.

Предельный рост цен, согласно постановлению правительства, в конце прошлого года составил не более 9% во всех регионах. Следующее увеличение тарифов ожидается не ранее 1 июля 2024-го.

С точки зрения оценки трат респонденты «Ромира» в начале 2023 года заявили об увеличении расходов на ЖКХ, лекарственные препараты и медицинские услуги, продукты, связь и интернет, а также бытовую химию.