Инвестиции на $600 млн. «Росатом» подписал соглашение о добыче лития в Боливии

«Росатом» планирует инвестировать $600 млн в разработку месторождения лития в Боливии. Первую очередь промышленного комплекса планируется запустить в 2025 году, а к 2027-му ожидается выход на плановую мощность — 25 тыс. тонн карбоната лития в год (около 4% от мировой добычи). Себестоимость производства в Боливии может составить около $4 тыс. за тонну. Литий необходим «Росатому» для производства аккумуляторов на гигафабрике в Калининградской области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Международный холдинг «Росатома» Uranium One Group и литиевая госкомпания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития (LCE) в департаменте Потоси в республике. Об этом в четверг, 29 июня, проинформировала пресс-служба российской госкорпорации, передает РИА Новости.

«Совместный российско-боливийский проект позволит создать в Боливии, стране с самыми богатыми запасами лития в мире, полноценную цепочку производства — от добычи литиевого сырья до получения рыночного продукта», — отмечается в релизе.

«Для «Росатома» это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития, инвестиции в который составят порядка $600 млн.

Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тыс. тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ», — рассказал первый заместитель гендиректора «Росатома» Кирилл Комаров.

Ввод первой очереди и начало производства готовой продукции намечен уже на 2024 год, выход на полную мощность — к 2027-му.

В России не ведется добыча лития, поэтому РФ импортирует примерно по 9 тыс. тонн LCE в год из Южной Америки, пишет «Коммерсантъ».

«Боливия вступила в эру лития»

Литий является сырьем для производства аккумуляторов и систем накопления энергии, что востребовано в электронной технике, электротранспорте и в возобновляемых источниках энергии.

Боливия имеет крупнейшие подтвержденные запасы лития (24% мировых ресурсов), они расположены в солончаках Уюни, Койпаса и Пастос-Грандес на юго-западном нагорье.

Российская технология позволяет извлекать более 90% лития из солончака, рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, технология «экологически бережливая», поскольку в процессе добычи не используются химические соединения, а потоки воды возвращаются обратно в солончаки.

Себестоимость извлечения лития из подземных рассолов составляет $4–5 тыс. за тонну LCE. Мировые цены на карбонат лития в разы выше: стоимость тонны достигает $42 тыс.

В апреле 2023 года президент Боливии Луис Арсе заявил, что его страна «вступила в эру лития и ей нужно ускоряться». Для этого и были привлечены иностранные партнеры, включая Uranium One Group, передает РБК.

«Росатому» литий из Боливии необходим для производства аккумуляторов на гигафабрике в Калининградской области, запуск которой запланирован на осень 2025 года. Госкорпорация совместно с «Норникелем» также планирует заняться разработкой Колмозерского месторождения в Мурманской области.