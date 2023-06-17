«Китайские аналоги не уступают». В Минцифры хотят ограничить ввоз смартфонов Samsung и LG

Глава Минцифры сообщил о планах по исключению из списка для параллельного импорта продукции южнокорейских Samsung и LG. Также рассматривают запрет на ввоз в страну серверов и систем хранения данных из недружественных стран. Причина — наличие не уступающих китайских и российских аналогов. Список должны обновить в ближайшее время. Министр подчеркнул, что исключение из списка техники Apple пока не обсуждают. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ограничить Samsung и LG

Минцифры и Минпромторг обсуждают введение запрета на параллельный импорт смартфонов и других мобильных устройств южнокорейских компаний Samsung и LG. Заявление об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сделал глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, написало агентство «Интерфакс».

«(Обсуждаем с Минпромторгом) запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги, которые никак не уступают», — сказал министр.

Кроме того, ведомства рассматривают варианты запрета на ввоз в Россию через другие страны без разрешения правообладателя «тяжелого компьютерного оборудования» — серверов и систем хранения данных (СХД) — из недружественных стран. По его словам, в настоящее время параллельный импорт для такого оборудования не запрещен. Запрет могут ввести в случае наличия конкурентных российских аналогов. Под ограничением может оказаться техника американских HP и IBM.

Точные сроки введения ограничения Шадаев не назвал. По его словам, идею еще только начали прорабатывать. При этом он отметил, что утверждение решения займет не много времени.

Apple оставят

Как подчеркнул глава министерства, власти не обсуждают запрет на параллельный импорт продукции американской компании Apple. Речь идет только о «тех позициях, по которым есть эффективные конкурентные аналоги — либо российские, либо из дружественных стран».

Ранее 17 июня замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщал, что ведомство пока не рассматривает вопрос исключения смартфонов от компании Apple из перечня для параллельного импорта. Однако стоит вопрос использования этой техники в сферах, которые находятся в зоне ответственности Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Причиной, по которой запрет на эти телефоны могли бы ввести, послужили атаки шпионской программой. О них 2 июня сообщили в ФСБ. Как рассказали в службе безопасности, специалисты выявили разведывательную акцию американских спецслужб, в которой задействовали несколько тысяч телефонов.

С 1,3 тыс. до 300

Samsung и Apple приостановили поставки своей продукции в Россию в марте 2022 года. LG вовсе свернула производство смартфонов еще в июле 2021 года, не выдержав конкуренции с Samsung, Apple, китайской Xiaomi.

Вскоре после приостановки импорта этих смартфонов президент Росси Владимир Путин подписал указ, который разрешает ввозить устройства в страну по параллельному импорту. Документ освободил бизнес от ответственности за ввоз товаров без разрешения правообладателя.

Перечень допущенных к параллельному импорту товаров периодически обновляют. Например, в марте 2023 года в него добавили бытовую технику итальянской Zanussi, немецкой Wahl и игрушки американской Hasbro, японской Nintendo.

Как заявил в конце мая глава Минпромторга Денис Мантуров, изначально в списке присутствовала 1 300 позиций, а теперь только 300. Он объяснил сокращение номенклатуры насыщением рынка российской продукцией.

В начале июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке электроники написала, что в Минпромторге обсуждают возможность ограничения параллельного импорта некоторой вычислительной техники. Речь идет в частности об исключении из списка продукции тайваньских Asus и Acer, американских Dell и Cisco.