«Недешевая история». «Норникель» рассказал о вкладе в реализацию нацпроектов

«Норильский никель» представил результаты в области устойчивого развития за 2022 год. Присутствовавшие на презентации отраслевые эксперты отметили вклад компании в «зеленую» повестку и решение социально-экономических проблем в городах присутствия. Какое влияние оказывает компания на экологию, социально-экономическое развитие регионов, на своих работников и партнеров по бизнесу, попыталась разобраться «Газета.Ru».

В новых геополитических условиях поддержание деятельности такой крупной компании, как «Норильский никель», и продвижение по стратегии устойчивого развития является в двойне сложным, — заявил в ходе презентации вице-президент по работе с инвесторами и устойчивому развитию Владимир Жуков.

«Помимо традиционных для себя вызовов, связанных с волатильностью нашей корзины металлов и волатильностью обменных курсов, возник ряд новых серьезных вызовов», — подчеркнул он.

По его словам, часть партнеров отказала компании в сотрудничестве, поэтому пришлось выходить на новые рынки, заниматься импортозамещением.

Что стоит за цифрами

Объем инвестиционной программы между тем продолжил расти. Если с 2013 по 2020 год средние затраты на инвестиционную программу составляли 1,7 млрд долларов в год, то в 2021 году эта цифра увеличилась до 2,8 млрд., а в 2022 году — до 4,3 млрд. долларов. На этот год в плане инвестировать 4,7 млрд. долларов.

«Это рекордный уровень капитальных вложений для нашей компании. И одним из ключевых элементов инвестиционной программы это флагманский экологический проект — серная программа», — отметил топ-менеджер.

С операционной точки зрения, в прошлом году компания также выполнила все свои обещания.

Производство всех металлов было в соответствии с планом. EBITDA уменьшилась только на 17%, сумма выплаченных налогов в бюджеты всех уровней осталась неизменной (3,9 млрд. долларов), а затраты на проекты, связанные с целями устойчивого развития увеличились на 63% – до 4,9 млрд. долларов.

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Владимир Жуков подчеркнул, что компания сохраняет амбиции по соответствию высоким международным стандартам, подтверждением чему стал улучшенный в прошлом году рейтинг по версии французской исследовательско-аналитической компании Ecovadis.

Устойчивое развитие современной компании сегодня неразрывно связано с аббревиатурой ESG, что можно расшифровать, как «экология, социальная политика и корпоративное управление» (E — окружающая среда, S — социальная ответственность, G — корпоративное управление). Социальные инициативы «Норникеля» направлены в первую очередь на заботу о своих сотрудниках.

Экология и промышленная безопасность

«Самая большая ценность — это человек, и мы не сем за него ответственность», — сказал вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев.

В 2021 году компания пересмотрела систему мотивации в области охраны труда, приоритетом стало повышение прозрачности инцидентов и качественное расследование. Так, начиная с этого года сотрудников стали поощрять за выявление рисков на своем рабочем месте. И это дало результат. По сравнению с 2021 годом число несчастных случаев со смертельным исходом снизилось с 11 до 4. Цель компании — отсутствие смертельных случаев и катастрофических аварий на производстве.

Говоря об экологии, представители «Норникеля» отметили приверженность к таким направлениям, как климатическая повестка, качество воды, воздуха, почвы и биоразнообразия.

По словам Станислава Селезнева, первый этап «Серной программы 2.0» на Надеждинском металлургическом заводе выходит на финишную прямую. Он должен привести к снижению выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе на 45%. Запуск в опытно-промышленную эксплуатацию и первое снижение выбросов ожидается до конца 2023 года. А в сентябре 2023 года «Норникель» запустит систему контроля качества воздуха в Норильске и Мончегорске.

Компания добилась существенного прогресса по программе очистки территории от исторического загрязнения. В Норильске за 2021-2022 гг. было собрано и вывезено 814 тыс. тонн мусора и 71 тыс. тонн металлолома, демонтировано 262 неэксплуатируемых зданий и сооружений.

Общий размер очищенной территории составил около 2,6 млн кв. метров.

«Большое значение компания придает ликвидации накопленного вреда, который накапливался с 1950-х годов и без восстановления почвенного покроя ни о каком устойчивом развитии говорит не приходится», — заметил в ходе сессии «вопросы-ответы» член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Михаил Гладышев.

Общий объем сбросов сточных вод сокращен на 16,3% до 168,0 млн кубических метров, а утилизация отходов выросла на 19,5%. По охвату 1 и 2 уровень выбросов парниковых газов снизился до 9,9 млн тонн с 10,3 млн тонн.

При этом «Норникель» остается лидером мировой никелевой отрасли с одним из самых низких объемов выбросов парниковых газов на тонну никелевого эквивалента.

Не забывают в компании и об окружающем мире. В прошлом году биоразнообразия в регионах присутствия проведено беспрецедентное по охвату и глубине исследование биоразнообразия.

Кадры решают все

О социальной и кадровой политике компании на презентации рассказала старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова. Она сделала акцент на 4 основных направлениях: безопасность и условия труда, профессиональное развитие сотрудников, развитие городов и регионов присутствия с точки зрения создания благоприятных условий для проживания и востребованность добываемых металлов на следующем шаге развития технологий для решения социальных задач.

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Еще одно направление, которое отметила Зелькова, программа вовлеченности персонала в результат работы компании — «Цифровой инвестор».

Каждый работник получает цифровой финансовый инструмент («майнтокен»), который привязан к стоимости акций компании.

И он будет получать дивиденды пропорционально количеству «майнтокенов», а по завершению программы монетизировать их. Программа разворачивается на всех предприятиях «Норникеля» для всех 80 тыс. сотрудников.

«Это прекрасная попытка совместить инструменты мотивации сотрудников компании и развития навыков сотрудников, повысить их цифровую грамотность. Сотрудники компании получают отличную возможность обладать экономическими эффектами от обладания акциями одного из самых устойчивых активов на российском рынке – «Норникеля», получать дивиденды, не рискуя при этом ничем. Кроме того, знания, полученные сотрудниками, позволят им чувствовать себя более уверенно в современном экономическом контексте», — считает член экспертного совета при Координационном совете РСПП по вопросам цифровизации Алевтина Камелькова.

Одна из крупнейших социальных программ — реновация Норильска.

«Мы рассчитываем, что в течение 10 лет данная программа позволит не только изменить качество жизни, но и создать уникальные условия для проживания в арктической зоне, условия безопасные, экологичные, востребованные молодыми специалистами», — сказала Лариса Зелькова.

Общий вклад «Норникеля» в развитие города до 2035 года оценивается в 81,3 млрд. руб., причем 57% от этой суммы пойдет в реновацию жилого фонда.

Глава Норильска Дмитрий Карасев также отметил участие компании в части реализации комплексного плана социально-экономического развития города.

«Несмотря на то, что его участниками являются 4 стороны — Российская Федерация, Красноярский края, город Норильск и «Норникель», доля компании в части реализации комплексного плана составляет более 70%. Компания также вкладывает средства и в реализацию других проектов», — сказал он.

Затронули на презентации и тему переселения коренных народов Крайнего Севера. Руководитель региональных программ «Норникеля» Василий Захаров рассказал о процедуре свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС) и ее применении на Таймыре в поселке Тухард. По его словам, это один из главных инструментов взаимодействия с коренными малочисленными народами по стандартам ООН.

close 100% Пресс-служба «Норникеля»

Когда компания планирует какой-либо проект на территории проживания коренных народов, она свои действия должна согласовать с местными общинами. Пять месяцев потребовалось, чтобы коренные жители поселка Тухард выработали принципы и условия, на которых они дают компании согласие на переселение.

ESG «на районе»

«Наша стратегия устойчивого развития и те проекты, о которых вы сегодня услышали, очень хорошо вписываются в повестку нашей страны, потому что мы реализуем и национальные проекты. Практически все, что мы делаем, вписывается в эти национальные проекты, а для некоторых их них является основной частью», — отметил Владимир Жуков.

В отчете об устойчивом развитии за 2022 год «Норникель» впервые подробно рассказал о вкладе в реализацию национальных проектов, в числе которых «Чистая страна», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».

Впервые раскрыта количественная оценка выбросов парниковых газов Scope 3 Upstream. Готовится публикация трех новых отчетов. Так, в мае 2023 года «Норникель» планирует впервые выпустить специальные отчеты, посвященные правам человека и ответственной цепочке поставок, а в середине года выпустить первый отдельный отчет по климату.

«В прошлом году многие эксперты смотрели на лидеров ESG-повестки, в том числе на «Норникель», с некоторым опасением: а вдруг откажутся от этого направления? Было ощущение, что работа по устойчивому развитию ориентирована в основном на экспорт. Но этот год показал, что в компании произошла очень качественная смена бенефициаров. ESG «на районе» стал таким же важным, как ESG «на экспорт». Такой поворот в сторону заинтересованных лиц, которые работают в компании и живут рядом с компанией, внушает большую надежду на будущее», — отметила руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфагрин» Светлана Бик

«Устойчивое развитие — это трудозатратная и недешевая история. Серный проект и реновация Норильска, энергоэффективность — многомиллиардные вложения, которые имеют длительный период реализации. Устойчивость – это игра в долгую, но это тот запас прочности, та культура, которую мы создаем для будущих поколений. В конечном итоге все окупится — и здоровьем наших сотрудников, и чистой окружающей средой, и предотвращением экологических, климатических рисков и потерь. В этом наш вклад в огромный национальный проект или совокупность нацпроектов, определенных правительством», — резюмировал председатель совета директоров «Норникеля» Андрей Бугров.