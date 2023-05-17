Из Петербурга в Мумбаи за 10 суток. Подписано соглашение о магистрали через Иран

Владимир Путин подписал соглашение с иранским президентом Эбрахимом Раиси о строительстве железнодорожной ветки Решт-Астара. По словам президента РФ, эта железная дорога станет частью «уникальной транспортной артерии» — «Север-Юг». Благодаря этому доставка грузов из Петербурга в Мумбаи займет около 10 суток против 1-1,5 месяца по другим маршрутам.

Строительство и запуск железной дороги из иранского Решта в азербайджанскую Астару позволит значительно уменьшить время перевозки грузов по международному транспортному коридору «Север-Юг». Об этом на церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара заявил президент РФ Владимир Путин.

«Особо подчеркну, что уникальная транспортная артерия «Север – Юг», частью которой станет железнодорожная дорога Решт-Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки. Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами. <…> Налицо существенная экономия по срокам и затратам», — заявил он.

Путин для примера сообщил, что доставка грузов из Санкт-Петербурга в индийский Мумбаи после запуска магистрали должна занимать 10 суток – против 30-45 суток по уже существующим маршрутам.

Церемония с участием Путина и иранского президента Эбрахима Раиси состоялась в формате видеоконференции.

Президент Путин отметил, что запуск международного транспортного коридора «Север-Юг» будет использоваться для перевозок продовольствия и сельскохозяйственной продукции для потребителей в Иране, странах Персидского залива и Африканского континента.

По его словам, данный маршрут «внесет осязаемый вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности».

«Российские и иранские товары получат более удобный и разнообразный по географическим направлениям доступ к внешним рынкам», — подчеркнул Владимир Путин.

Коридор «Север-Юг» представляет собой маршрут из нескольких типов пути от Санкт-Петербурга до Мумбаи. Протяженность его составляет 7,2 тыс. км. Железная дорога Решт-Астара – последний железнодорожный участок коридора.

Этот сухопутно-морской путь представляет собой альтернативу старому морскому пути через Суэцкий канал. Маршрут «Север-Юг» пролегает по Каспийскому морю, а также к востоку и к западу от Каспия.

Ожидается подписание также трехстороннего соглашения между РФ, Ираном и Азербайджаном. Хотя строить железную дорогу Решт-Астара будут российская и иранская стороны, часть пути пролегает через азербайджанскую территорию. Подписание этого документа также планируется в 2023 году, говорили в РЖД.

Стоимость строительства участка пути оценивается в €1,6 млрд. Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва выделит €1,3 млрд кредита. По его словам, Россия занимает в этом межгосударственном кредите долю в 85%. Деньги должны вернуть «в течение срока окупаемости проекта».

В январе 2023 года заместитель министра транспорта и городского развития Ирана по вопросам транспорта Шахриар Афандизаде назвал железнодорожный проект Решт-Астара самым важным инфраструктурным проектом в стране. Протяженность этого участка – 162 км. С учетом российских инвестиций проект планируется завершить в течение трех лет – на год меньше, чем ожидалось ранее.

23 июня 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали заявил ТАСС, что Иран может стать транспортным хабом для импортных товаров из третьих стран в Россию, а также экспорта российского зерна и подсолнечного масла.

Он подчеркнул, что на взаимной основе Иран может отправлять много товаров в Россию. Перевозка грузов будет производиться по коридору «Север — Юг», который имеет автомобильное, железнодорожное и морское сообщения.

Проект железной дороги Решт-Астара возник уже довольно давно. Еще в 2011 году ОАО «Российские железные дороги», ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и «Иранские железные дороги» (RAI) подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. Компании договорились о совместной реализации проекта строительства железнодорожной линии Решт (Иран) — Астара (Иран) — Астара (Азербайджан).

«Формирование прямого железнодорожного сообщения с Ираном через Азербайджан и реализация проекта строительства железнодорожной линии Решт – Астара (Иран) – Астара (Азербайджан) имеет большое значение для развития международного транспортного коридора «Север — Юг», — говорилось в сообщении РЖД.

В 2009 году тогдашний глава РЖД Владимир Якунин также говорил, что в том же году РЖД планирует начать в этом году строительство железной дороги Казвин — Решт — Астара.

В марте 2008 года Якунин сообщал, что Россия, Иран и Азербайджан в рамках реализации международного транспортного коридора «Север-Юг» согласовали условия создания консорциума по строительству железной дороги Казвин — Решт — Астара. Оценивая перспективы реализации проекта международного транспортного коридора «Север-Юг», Якунин отмечал, что его использование означает «еще плюс минимум 20 млн тонн грузов, которые могут пойти от Хельсинки до Индийского океана».