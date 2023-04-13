«Охота за сокровищами Набиуллиной в Европе оказалась сложнее, чем предполагалось»

В Еврокомиссии признали, что замороженные активы российского Центробанка придется вернуть после завершения конфликта на Украине, пишет газета Die Welt со ссылкой на закрытый документ. Однако, по данным издания, чиновники предложили инвестировать эти средства в европейские гособлигации и вырученную сумму передать Украине для восстановления инфраструктуры. До сих пор неизвестно, где именно находятся €300 млрд, о заморозке которых сообщалось в начале спецоперации. Как идет «охота за сокровищами Набиуллиной» — в материале «Газеты.Ru»,

«Комиссия приходит к отрезвляющему выводу: замороженные активы [ЦБ России] нельзя трогать, поскольку однажды, когда война закончится, они должны быть возвращены России», — говорится в конфиденциальном документе Еврокомиссии, с которым ознакомилась Die Welt.

Однако в Еврокомиссии считают, что раз замороженные средства нельзя передать напрямую, то их хотя бы можно использовать для восстановления украинской инфраструктуры. Так, еврочиновники рассматривают вариант инвестиций активов ЦБ РФ в европейские гособлигации под 2,6% годовых. Эта «чрезвычайная мера» юридически возможна с учетом «грубых нарушений» Россией международного права, считают в ЕК.

В Брюсселе полагают, что риск потерять средства при вложениях мал, однако не исключают подобного сценария. При «экстремальном» варианте развития событий с неудачными инвестициями потери могут составить €4 млрд, уточняет Die Welt.

Тем не менее главным вопросом остается местонахождение активов ЦБ в Европе, их оценивали в €300 млрд.

«Замысел ЕС деликатен и, возможно, обречен. Потому что даже не ясно, где именно в Европе находятся резервы российского Центробанка. <…> Охота за сокровищами [главы ЦБ России Эльвиры] Набиуллиной в Европе оказалась сложнее, чем предполагалось», — отмечается в статье.

Что касается замороженных частных активов российских бизнесменов, пишет газета, то с этим у еврочиновников также есть сложности: для конфискации средств потребуется доказать вину отдельного бизнесмена, – то или иное участие в действиях ВС РФ, – и рассматривать каждое дело в суде. И практика показывает, что представители российского бизнеса успешно отстаивают свои интересы и возвращают замороженные активы, отмечает Die Welt.

Кроме ЕС, российские активы заморозили в Великобритании. Лондон удержал у себя около $20 млрд. В МИД королевства тоже отмечали, что конфискация российских активов – юридический прецедент, «мы должны быть уверены, что соблюдаем внутренние и международные законы».

В США не торопятся с конфискацией российских активов, несмотря на растущую популярность этой инициативы, писала The New York Times. По данным издания, американский Минфин полагает, что такие меры могут «подорвать веру в доллар», и другие страны будут менее охотно хранить деньги в банках США из-за риска конфискаций.

Также там считают, что экспроприация российских активов может привести к «повышению риска такой же экспроприации американских или европейских денег в будущем, если возникнет схожий международный спор».

Кроме того, в материале NYT говорится, что среди западных элит «складывается неприятное для них понимание – потратить на восстановление Украины после войны придется гораздо больше, чем готовы заплатить даже очень состоятельные США и ЕС». 22 марта Всемирный банк оценил стоимость восстановления инфраструктуры Украины в $411 млрд.

9 марта американский Минфин сообщил, что США совместно с международной целевой группой REPO, которая занимается поиском российской подсанкционной собственности, за минувший год заморозили частные активы россиян на сумму более $58 млрд. «Заморозке» подверглась элитная недвижимость, яхты, личные самолеты. К началу марта им удалось передать Украине лишь $5,4 млн.

В начале февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор работает над составлением исков по замороженным российским активам. По ее словам, процесс является юридически сложным. «Мы их готовим — эта работа не прекращается», — заявила она.

В Москве критикуют заморозку и возможную конфискацию средств ЦБ, называют это воровством. Сенатор Андрей Клишас в разговоре с РБК допускал зеркальный ответ на действия западных стран. Однако, по его словам, если и придется конфисковывать иностранные активы, то это не коснется средств частных лиц, поскольку это противоречит российской Конституции.