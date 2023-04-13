«Охота за сокровищами Набиуллиной в Европе оказалась сложнее, чем предполагалось»

«Комиссия приходит к отрезвляющему выводу: замороженные активы [ЦБ России] нельзя трогать, поскольку однажды, когда война закончится, они должны быть возвращены России», — говорится в конфиденциальном документе Еврокомиссии, с которым ознакомилась Die Welt.
Однако в Еврокомиссии считают, что раз замороженные средства нельзя передать напрямую, то их хотя бы можно использовать для восстановления украинской инфраструктуры. Так, еврочиновники рассматривают вариант инвестиций активов ЦБ РФ в европейские гособлигации под 2,6% годовых. Эта «чрезвычайная мера» юридически возможна с учетом «грубых нарушений» Россией международного права, считают в ЕК.
В Брюсселе полагают, что риск потерять средства при вложениях мал, однако не исключают подобного сценария. При «экстремальном» варианте развития событий с неудачными инвестициями потери могут составить €4 млрд, уточняет Die Welt.
Тем не менее главным вопросом остается местонахождение активов ЦБ в Европе, их оценивали в €300 млрд.
«Замысел ЕС деликатен и, возможно, обречен. Потому что даже не ясно, где именно в Европе находятся резервы российского Центробанка. <…> Охота за сокровищами [главы ЦБ России Эльвиры] Набиуллиной в Европе оказалась сложнее, чем предполагалось», — отмечается в статье.
Что касается замороженных частных активов российских бизнесменов, пишет газета, то с этим у еврочиновников также есть сложности: для конфискации средств потребуется доказать вину отдельного бизнесмена, – то или иное участие в действиях ВС РФ, – и рассматривать каждое дело в суде. И практика показывает, что представители российского бизнеса успешно отстаивают свои интересы и возвращают замороженные активы, отмечает Die Welt.
Кроме ЕС, российские активы заморозили в Великобритании. Лондон удержал у себя около $20 млрд. В МИД королевства тоже отмечали, что конфискация российских активов – юридический прецедент, «мы должны быть уверены, что соблюдаем внутренние и международные законы».
В США не торопятся с конфискацией российских активов, несмотря на растущую популярность этой инициативы, писала The New York Times. По данным издания, американский Минфин полагает, что такие меры могут «подорвать веру в доллар», и другие страны будут менее охотно хранить деньги в банках США из-за риска конфискаций.
Также там считают, что экспроприация российских активов может привести к «повышению риска такой же экспроприации американских или европейских денег в будущем, если возникнет схожий международный спор».
Кроме того, в материале NYT говорится, что среди западных элит «складывается неприятное для них понимание – потратить на восстановление Украины после войны придется гораздо больше, чем готовы заплатить даже очень состоятельные США и ЕС». 22 марта Всемирный банк оценил стоимость восстановления инфраструктуры Украины в $411 млрд.
9 марта американский Минфин сообщил, что США совместно с международной целевой группой REPO, которая занимается поиском российской подсанкционной собственности, за минувший год заморозили частные активы россиян на сумму более $58 млрд. «Заморозке» подверглась элитная недвижимость, яхты, личные самолеты. К началу марта им удалось передать Украине лишь $5,4 млн.
В начале февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор работает над составлением исков по замороженным российским активам. По ее словам, процесс является юридически сложным. «Мы их готовим — эта работа не прекращается», — заявила она.
В Москве критикуют заморозку и возможную конфискацию средств ЦБ, называют это воровством. Сенатор Андрей Клишас в разговоре с РБК допускал зеркальный ответ на действия западных стран. Однако, по его словам, если и придется конфисковывать иностранные активы, то это не коснется средств частных лиц, поскольку это противоречит российской Конституции.