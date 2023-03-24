Оператора «Северного потока» пригласили на подъем неопознанного объекта рядом с газопроводом

Датское энергетическое агентство обнаружило неизвестный объект рядом с газопроводом «Северный поток» и пригласило оператора трубопровода Nord Stream 2 AG принять участие в операции по его извлечению. Предполагается, что это морской дымовой буй, который «не представляет непосредственной угрозы безопасности». Как следует из переписки датских властей, которую цитирует газета Jyllands-Posten, предмет «зарос» в воде, и это может быть признаком длительного нахождения в море.

Датское энергетическое агентство (DEA) предложило оператору газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG принять участие в подъеме неизвестного объекта, обнаруженного рядом с ним. Агентство планирует поднять этот объект при содействии датского Минобороны, говорится в сообщении DEA.

По предварительным данным Минобороны Дании, обнаруженный объект имеет цилиндрическую форму. Его высота около 40 см, а диаметр — 10 см. Эксперты предполагают, что это может быть морской дымовой буй. Такие буи используются кораблями для подачи сигнала бедствия в дневное и ночное время. По оценке специалистов, объект «не представляет непосредственной угрозы безопасности».

«Для выяснения природы объекта датские власти решили поднять его при содействии Министерства обороны Дании. В связи с этим Датское энергетическое агентство пригласило владельца газопровода Nord Stream 2 AG принять участие в операции», — говорится в сообщении DEA.

Компания Nord Stream AG пока не ответила на приглашение принять участие в операции.

Объект под водой уже давно

Сообщения о неизвестном объекте, находящемся рядом с трубопроводом, появились около двух недель назад. Датская газета Jyllands-Posten сообщала, что 10 марта заместитель директора DEA позвонил Флеммингу Ларсену, гендиректору Geus — Геологической службы Дании и Гренландии, которая занимается мониторингом сейсмической активности.

«Заместитель директора сообщил ему, что рядом с трубопроводами Nord Stream около Борнхольма был обнаружен объект», — пишет газета со ссылкой на записку, написанную Ларсеном.

Замглавы DEA заявил, что пока объект невозможно идентифицировать. При этом на видеозаписях, сделанных в 2019 году, объекта рядом с трубопроводом не было. Установить точное время, когда он там появился, пока не удалось, информации об этой недавней находке на единственной неповрежденной трубе очень мало, указывает газета.

«Не похоже, что он был помещен совсем недавно: артефакт зарос, что указывает на то, что он находился в море в течение некоторого времени», — цитирует издание заместителя директора агентства.

Jyllands-Posten обратилась за комментарием к аналитику Военной академии Кеннету Эленшлегеру Булю. Он согласился, что если объект «зарос», то это может быть признаком его долгого нахождения в море.

«Это аргумент против версии, что это фальшивая улика, которую недавно подбросили россияне, — заявил он. — С другой стороны, сегодня можно хорошо замаскировать свое вмешательство, так что тут нельзя быть уверенным на 100%».

Он также обратил внимание на небольшой размер найденного объекта. По словам эксперта, масштаб повреждений других ниток газопровода говорит о том, что было использовано несколько сотен килограммов взрывчатки. Такой ущерб не мог быть нанесен «маленьким предметом 30 на 15 см». Специалист также не считает, что это может быть антенна, излучающая радиоволны.

«Вообще, радиоволны плохо распространяются под водой. Разумеется, это может быть звуковая антенна, которая принимает и отправляет звуковые волны, но какова в таком случае ее цель? Я не вполне представляю», — сказал он.

По словам эксперта, не исключено, что это бомба однонаправленного действия — кумулятивный заряд, который используется для подрыва морских мин. «Но в этом случае в газопроводе будет проделано лишь небольшое отверстие», — отметил он.

Россия хочет исследовать устройство

О неопознанном объекте возле «Северных потоков» в середине марта говорил и президент РФ Владимир Путин. Он рассказал, что «Газпром» получил разрешение властей Дании изучить место взрыва, но также исследовал другую территорию возле газопровода.

«На удалении примерно 30 км от места взрыва был обнаружен столбик, который стоял в таком же месте, где произошел подрыв. А что это за место — это самые уязвимые места в газопроводе, это стык, стык труб. И там был обнаружен столбик», — заявил Путин.

По словам главы государства, этот «столбик» может быть антенной для приема сигнала, который бы привел в действие взрывное устройство, заложенное под нитку трубопровода. В связи с этим Россия хочет получить разрешение от Дании на проведение обследования объекта, как самостоятельно, так и в составе международной группы.

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Россия назвала произошедшее актами терроризма, а Путин заявлял, что к подрыву на газопроводах причастны «англосаксы». Правительства Германии и Швеции назвали инцидент диверсией и начали расследование, которое до сих пор не выявило исполнителей и заказчиков.

«Мы сказали русским, что проведем расследование тщательно. И когда мы это сделаем, мы объявим о результатах работы», — заявлял глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен.

В марте The New York Times со ссылкой на разведданные сообщила, что взрывы устроила проукраинская группировка. Президент России назвал подобные сообщения «чушью». Еще одну версию о возможных организаторах подрывов предложил американский журналист Сеймур Херш, который в феврале опубликовал собственное расследование, в котором говорилось о причастности к взрыву американских и норвежских военных.