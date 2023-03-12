Bloomberg: Индия не готова нарушать санкции против России

Индия решила соблюдать потолок цен на нефть из России и не нарушать западные антироссийские санкции, пишут СМИ. Власти страны попросили индийских трейдеров и банки придерживаться западных санкционных требований. Официально Нью-Дели заявлял, что не поддержит санкции и ограничения на нефтяные цены. Также СМИ сообщают, что России непросто выводить из Индии деньги — партнеры платят рупиями.

Правительство Индии не готово идти вопреки западным санкциям против РФ и намерено соблюдать потолок цен на нефть, принятый странами «Большой семерки» (G7). Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Индийский кабмин официально заявлял, что не будет поддерживать антироссийские санкции и ограничение цен на нефть из России. Однако, заявили собеседники журналистов, Нью-Дели попросил банки и трейдеров страны придерживаться санкционных требований западных государств.

Один из источников сообщил, что индийские власти подробно обсуждали ситуацию с США и другими странами G7 в кулуарах саммита «Большой двадцатки» (G20).

Вашингтон доволен, что Нью-Дели покупает российскую нефть по цене ниже западного потолка, но продолжит консультации с Индией, говорил ранее Bloomberg высокопоставленный источник в Белом доме.

Лимит на нефтяные цены для России был согласован G7 в сентябре 2022 года и составил $60 за баррель. Его придерживаются страны ЕС, Австралия и Швейцария. В ответ Москва запретила поставки нефти в эти страны с 1 февраля 2023 года.

Индия на фоне введения потолка цен увеличивала объемы закупок нефти у России. Однако власти страны решили, что могут поддержать лимит, если ее стоимость превысит $60 за баррель или если Запад введет вторичные санкции против стран, не соблюдающих потолок цен, сообщала газета Telegraph India со ссылкой на источники.



В настоящее время уровень цены барреля российской нефти для Индии составляет $53–56.

РФ – крупнейший поставщик нефти для Индии, она обеспечивает до 25% потребностей страны, писала газета India Times. В декабре минувшего года из России в Индию отправляли каждый день 1,17 млн баррелей сырой нефти. В декабре 2021 года Индия получала из России только 36,2 тыс. баррелей в сутки.

Агентство Reuters в середине декабря сообщало, что Москва «переполнила рынок» в Азии своей нефтью, и иногда продает сырье по ценам ниже себестоимости нефти Urals.

11 марта газета «Новые Известия» сообщила, что российские экспортно-сырьевые компании столкнулись с трудностями при выводе денежных средств от продажи энергоресурсов из Индии. Это обусловлено особенностями местного финансового регулирования, из-за чего вывести рупии из страны представляется крайне сложной задачей.

При этом по итогам 2022 года Индия стала для России одним из ключевых импортеров энергетических ресурсов — наряду с Китаем. В некоторые месяцы Нью-Дели и вовсе опережал Пекин по объемам потребления сырьевой продукции из РФ. Главная проблема заключается в том, что Индия предпочитает приобретать российские ресурсы за местную национальную валюту — рупии, уточняется в статье.

«В российско-индийской торговле уже формируется гигантский торговый дисбаланс. Индия рассчитывается с экспортерами в своей национальной валюте, а вывести рупии из страны невозможно», — заявил «НИ» профессор, доктор экономических наук Игорь Липсиц.

9 марта Bloomberg сообщал, что цена на нефть из России продолжит расти, так как покупателей из Азии становится все больше. По данным трейдеров, предложение российской нефти марок Urals и ESPO, а также мазута выросло за последние недели. Повышенный интерес со стороны китайских государственных и крупных частных нефтеперерабатывающих заводов в дополнение к увеличению спроса со стороны Индии привел к росту стоимости российского топлива.