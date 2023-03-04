«Российское могущество прирастать будет Сибирью». Как воплотить в жизнь вековую стратегию

Веками воображение российских государственных деятелей будоражили уникальное географическое положение Сибири между Азией и Европой и ее несметные природные богатства. Но реальное положение дел все еще не отвечает потенциалу этой территории, второго по величине федерального округа страны. Пути развития понятны с давних пор, теперь пришло время наконец, воплотить их в жизнь: усовершенствовать транспортную сеть, привлечь новых жителей и создать благоприятные условия для предпринимателей.

«Если, господа, существуют длинные периоды для обдумывания, то существуют исторические минуты для решения», — эта цитата Петра Столыпина, выдающегося российского государственного деятеля, как нельзя лучше отражает основной лейтмотив Красноярского экономического форума, проходившего с 1 по 3 марта.

За прошедший год произошел слом устоявшихся экономических моделей и многие стратегические приоритеты из формата долгосрочных целей перешли в формат «здесь и сейчас», отметила Татьяна Караваева, вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок, открывая панельную дискуссию «Сильная Сибирь: стратегия развития в новых условиях». Сегодня для России основными стратегическими целями стали поворот на Восток и достижение технологического суверенитета. И одним из важных факторов достижения этих целей становится развитие Сибири. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин в недавнем послании Федеральному собранию.

«Именно от того, насколько мы сможем быстро, эффективно продвигаться в восточном направлении, во многом зависит будущее всей нашей страны», — подчеркнул Александр Усс, губернатор Красноярского края, в своем выступлении на панельной дискуссии. Сибирь служит мостом между Европой и Азией и в нынешних реалиях не имеет равных с точки зрения развития новых транспортных коридоров. Они необходимы для расширения каналов международной торговли на восточном направлении — только так Россия сможет справиться с возникшими геополитическими и экономическими вызовами.

Природные богатства Сибири обеспечивают задел для увеличения объемов поставок торговым партнерам, а промышленный и научный потенциал позволяют создавать производства для выпуска продукции высоких переделов. Глубокая переработка сырья с использованием передовых технологий может сделать Сибирь важнейшим центром производства высокотехнологичной промышленной продукции.

Реализация потенциала Сибири стимулирует и развитие экономики России в целом, и повысит уровень социально-экономического развития ее регионов. И на первый план выходит борьба за человеческий капитал, сошлись во мнениях участники панельной дискуссии «Сильная Сибирь: стратегия развития в новых условиях».

Люди — прежде всего

Привлечение человеческого капитала в Сибирь Александр Усс назвал важнейшей задачей сегодняшнего дня. Отсылка к Столыпину в начале статьи возникла не случайно: осуществляя аграрную реформу он успешной заселял Сибирь крестьянами из европейской части России. «Важнейшим в Сибири государственным делом является переселение», — так начинает П. Столыпин свою «Записку председателя Совета министров и главноуправляющего землеустройством и земледелием о поездке в Сибирь и Поволжье в 1910 году». В период с 1907 по 1914 год на сибирских землях осело почти два с половиной миллиона человек, увеличив население на 153 процента.

«Нам необходимо прекратить отток населения из Сибири для так называемого демографического рывка, — отметил в ходе панельной дискуссии Александр Дроздов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле. — В первую очередь нужны люди. И не один масштабный экономический проект без людей, без трудоспособного квалифицированного населения мы реализовать не можем. Поэтому для того, чтобы развернуть экономику на Восток, нужно миграционный поток развернуть с Запада на Восток».

По его словам существуют конкретные меры, которые можно было бы предпринять прямо сейчас, это и льготная ипотека по примеру дальневосточной программы жилищного кредитования под два процента годовых, жилищные сертификаты для привлечения молодых и квалифицированных специалистов, в том числе по таким социально востребованным профессиям как врачи и учителя. Как отметил Александр Дроздов, стоит провести ревизию советских «северных» льгот, адаптировать к современным условиям и распространить их на жителей Сибири. Он рассказал, что подготовлено постановление правительства о стимулировании привлечения трудовых ресурсов в регионы, которые испытывают дефицит кадров и его планируют принять в ближайшее время.

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Приток населения в Сибирь невозможно обеспечить без решения насущных инфраструктурных задач, создания достойных условий для жизни, отметил Александр Усс. «У нас есть газ, у нас его много, но Сибирь живет без газа, — пояснил губернатор Красноярского края. — На протяжении последних пяти лет мы упорно ведем разговоры о «Силе Сибири – 2». Если это произойдет, то магистральный газопровод будет проложен в пятидесяти километрах от краевой столицы».

Александр Усс поднял вопрос и о субсидировании местных авиаперевозок, поскольку для многих населенных пунктов Красноярского края авиация является единственным видом транспорта.

Транспортный вопрос

Широко известно высказывание Михаила Ломоносова ««Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке» из последнего абзаца написанной им в 1763-1764 году работы «Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию». Уже тогда были очевидны преимущества географического положения Сибири как транспортного коридора с запада на восток и на юг.

В XIX веке Транссиб привел Россию в Сибирь, заметил Александр Усс в ходе панельной дискуссии. Но сейчас Транссиб и БАМ перегружены, в результате регионы и предприятия конкурируют за выход на дружественные рынки. Это, конечно, не идет на пользу экономическому развитию.

По мнению Александра Усса, сейчас в стране недооценивают значение этой проблемы: «У нас есть такая ветка — Кызыл – Курагино, ее надо достроить. Это основа для того, чтобы мы глубже и эффективнее пошли в лес. Для того, чтобы создали вот там современные лесоперерабатывающие производства, нам необходимо два целлюлозно-бумажные комбината. Отсутствие лесохимии — это тромб нашей лесной промышленности. Как вы думаете, сколько стоит достройка этой ветки? Пять миллиардов рублей. Это обсуждается пять лет».

Вопрос логистики начал решаться, но его нужно решить до конца и системно, отметил участвующий в панельной дискуссии Олег Дерипаска, основатель фонда «Вольное дело», компаний Эн+ и РУСАЛ. Он подчеркнул, что сегодня зачастую грузы двигаются со скоростью 50-60 километров в день, и нужно достроить Восточный полигон, нужно строить не только Кызыл – Курагино, но и южный ход, переходы в Монголию, переходы на китайской границе, делать их цифровыми, увеличивать скорость обработки документации и тем самым уменьшать время в пути. «Безусловно для Сибири нужен коридор Север-Юг, который сейчас создается через Каспийское море, Азербайджан, Иран, Индию, — заметил Олег Дерипаска. — Просто это доступ еще к двум миллиардам населения, которое быстро развивается».

Губернатор Красноярского края пожаловался и на затягивание строительства железнодорожной ветки от Красноярска до аэропорта Емельяново, через который планировались наладить грузовые трансконтинентальные перелеты, которые в том числе помогли бы разгрузить Транссиб. Но проект остается подвешенным в воздухе из-за проблемы с транспортной логистикой. «Мы надеемся, что именно Красноярский край станет базовым регионом для размещения технического обслуживания отечественных воздушных судов, в частности, самолетов «Байкал» и «Ладога», но нужна поддержка из федеральных источников»», — заметил Александр Усс.

Прозрачность для бизнеса

Нехватку денег на инфраструктурные проекты Олег Дерипаска в ходе панельной дискуссии объяснил недостаточно благоприятными условиями для бизнеса. «Надо понимать: если мы не перестроимся, мы не сможем привлечь иностранных инвесторов, — подчеркнул Дерипаска. — Не будет иностранных инвесторов — денег не будет в стране. В стране с деньгами уже серьезные проблемы, поэтому начали трясти бизнес, как липку». По его мнению выбирать не приходится, денег не будет уже в следующем году, и вся надежда будет только на иностранных инвесторов. А они будет смотреть на то, как российский инвестор зарабатывает, какие у него условия.

close 100% Олег Владимиров/РИА Новости

Поэтому надо принять активные меры по декриминализация предпринимательской деятельности в стране, считает Олег Дерипаска, вообще прекратить кабальные, из каменного века статьи и практику посадки всех подряд неизвестно за что. По его мнению предприниматель — это экономический субъект, он искупает нанесенный государству ущерб уже тем, что создает новые рабочие места.

«Если мы не создадим эти условия и не сможем обеспечить привлекательность наших рынков, мы так и будем мечтать, я уверен, в 2033 году и те же самые слова будем говорить, — предупредил Олег Дерипаска. — Но я считаю, мы должны попробовать, тем более, есть спрос. Дружеские рынки — это серьезный ресурс. Даже те, до которых мы сейчас можем дотянуться, это почти 30 триллионов глобального ВВП, 4,5 миллиарда населения».

Для иностранных инвесторов очень важны верховенство права и предсказуемость, подчеркнул Олег Дерипаска. По его словам, если мы будем каждый год, каждый квартал менять правила игры, нам никто не будет верить — ни российские предприниматели, ни иностранные. Заодно Дерипаска предложил сократить количество чиновников в стране: «Мне кажется, что этот вопрос назрел, потому что слишком много этого госаппарата и госкапитализма. И нам нужно больше свободы и конкуренции».

Поддержка предпринимателей

Поддержка малого и среднего бизнеса послужит и залогом экономического развития, и стимулом для притока населения, отметили еще два участника панельной дискуссии.

Артем Гриненко, генеральный директор красноярской компании ИТС «Сибирь», выступил с предложением для крупного бизнеса пересмотреть сложившиеся системы конкурсных процедур и по возможности рассмотреть авансирование по тем проектам, по которым они взаимодействуют с местными предпринимателями. По его словам, это позволило бы малому и среднему бизнесу отказаться от дорогих банковских продуктов, и благодаря этому ускорить реализацию своей продукции, а, значит, и получить больше прибыли.

Алексей Горенский, ресторатор, соучредитель группы компаний Bellini Group, директор Института гастрономии Сибирского федерального университета поднял вопрос, что нужно сделать, чтобы молодежь, которая приезжает учиться в Красноярск из других регионов, оставалась там жить? «Я считаю, что пришло время инвестировать в таланты: в талантливую молодежь, талантливых предпринимателей, у которых есть амбициозные проекты и им как никогда нужно, чтобы их проекты поддержали, — отметил Горенский. — Им нужно дать возможность поверить в себя, создав инфраструктуру, создав возможности дотянуться до денег, дотянуться до инвесторов, чтобы эти системы взаимоотношений были гораздо проще». По его мнению, когда у одних будет получаться, у других, у третьих, то все остальное предпринимательское сообщество, они это увидят, увидят эти возможностями и пойдут за этими возможностями.

Высокий передел

Красноярский край входит в первую пятерку российских регионов по уровню привлекательности, отметил во время панельной дискуссии Александр Усс. По итогам 2022 года прирост инвестиций в Красноярском крае составил более 25 процентов.

«Но это инерционный сценарий, — признался губернатор края. — Необходимо сейчас развивать обрабатывающие отрасли, их удельный вес в край около 40 процентов. Но мы можем создавать новые высокотехнологичные производства. Для этого здесь у нас есть все металлы будущего, неплохие наука и образование. Но и тут необходимы стимулы».

Только когда здесь будут интересные высокотехнологичные производства, сюда поедут творческие интересные люди, считает Александр Усс. По его мнению, если по-прежнему делать ставку только на сырье, прироста населения здесь не будет.

«Зауралье является опорной территорией всей нашей могучей России, — подчеркнул Александр Усс. — Таковой она была раньше, она является такой и сейчас. И я уверен, станет еще более значимой для страны в обозримом, относительно коротком будущем. От Сибири ожидается сейчас взрывное развитие. Причем я хочу отметить, что это необходимо не только для людей, которые здесь живут. Это не региональная местечковая задача. Это общенациональная задача».

Еще Антон Чехов в 1890 году писал в своих путевых очерках «Из Сибири»: «На этом берегу Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских городов, а на том — горы, напомнившие мне о Кавказе, такие же дымчатые, мечтательные. Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега!». Сегодня пришло время, наконец, исполнить завет великого русского писателя.