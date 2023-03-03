В США сообщили о расколе в ОПЕК. Как это повлияло на цену нефти

Газета The Wall Street Journal написала, что ОАЭ могут выйти из организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). По данным издания, такие дискуссии идут в правительстве страны. В Абу-Даби недовольны, что картель — и особенно Саудовская Аравия — не позволяет им наращивать нефтедобычу, несмотря на имеющиеся мощности. На фоне этих сообщений стоимость сырья на биржах вечером 3 марта начала снижаться более чем на 2%. Впрочем, спустя час котировки отыграли падение и сейчас торгуются даже выше, чем в течение дня. Что происходит на мировом нефтяном рынке — в обзоре «Газеты.Ru».

Мировые цены на нефть рухнули после выхода публикации The Wall Street Journal о возможном выходе Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена нефти Brent, которая торговалась в течение всего дня 3 марта в районе $84 за баррель, лондонской бирже ICE к 17.00 мск упала до $82,6 за баррель с поставками в мае — более чем на 2,5%. Позже фьючерсы отыграли снижение и к 19.45 мск стоят уже $85,3.

На нью-йоркской бирже цена американской эталонной марки WTI также опускалась. Апрельские фьючерсы, которые в пятницу стоили около $78 за баррель, падали в цене до $76,3 (-2,1%). Спустя три часа они торговались уже почти $79 за баррель.

В качестве еще одной причины снижения мировых цен на сырье аналитики называют данные Американского института нефти, который 3 марта сообщил, что стратегические запасы США по итогам предыдущей недели увеличились на 6,2 млн баррелей.

Котировки начали снижение после выхода статьи WSJ, в которой говорится об усиливающемся конфликте из-за нефти между ОАЭ и Саудовской Аравией. Газета отметила, что на январском саммите ближневосточных лидеров в Абу-Даби отсутствовал саудовский принц Мухаммед бен Салман. По информации издания, он намеренно избегает совместных мероприятий с президентом ОАЭ шейхом Мухаммадом бен Зайдом аль-Нахайяном.

По данным газеты, Абу-Даби не устраивает текущая политика ОПЕК, где одну из ключевых ролей играет Эр-Рияд.

«Все еще формально союзники, Саудовская Аравия и ОАЭ разошлись по нескольким направлениям, конкурируя за иностранные инвестиции и влияние на мировых нефтяных рынках, а также сталкиваясь на фоне развития войны в Йемене. Разногласия, которые когда-то разворачивались за закрытыми дверями, теперь все чаще выплескиваются наружу, угрожая реорганизацией союзов в богатом энергоресурсами Персидском заливе в то время, как Иран пытается усилить свое влияние в регионе, а война России на Украине привела к повышению цен на нефть и вызвало принятие новых решений ОПЕК», — говорится в публикации.

Собеседники WSJ, знакомые с ситуацией, рассказали, что советник по нацбезопасности ОАЭ неоднократно ездил в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с наследным принцем, но это не помогло понизить градус напряженности между двумя странами. При этом издание отмечает, что раньше эмиратский шейх считался наставником саудовского принца, но потом их взгляды разошлись из-за разных взглядов на политику на Ближнем Востоке.

WSJ со ссылкой на неназванных эмиратских чиновников сообщила, что власти ОАЭ недовольны обязанностью снижать объемы добычи сырья в соответствии с решением ОПЕК, поскольку у страны есть высокие производственные мощности. И поэтому сейчас в правительстве идут внутренние дискуссии о возможном выходе из организации стран — экспортеров нефти.

Как пишет издание, потенциальный выход ОАЭ из ОПЕК «потрясет картель и подорвет его влияние на мировых рынках». Источники WSJ при этом отметили, что выход Абу-Даби из организации обсуждается уже в течение многих лет и не приводит к конкретным действиям. Но нынешние разногласия с Эр-Риядом возродили эту идею.

Газета также сообщает, что хоть Эмираты официально и поддерживают текущую политику ОПЕК по снижению нефтедобычи, но в частном порядке говорили американским чиновникам, что хотели бы нарастить добычу в соответствиями с пожеланиями Вашингтона. С тех пор ОАЭ всячески пытается отстоять перед другими членами картеля свое право увеличить нефтедобычу.

В то же время издание цитирует аналитиков, что разлад между двумя крупнейшими в мире производителями нефти не так уж и серьезен — хоть лучшие дни их союза позади, ОАЭ и Саудовская Аравия продолжают принимать участие в совместных учениях, активно поддерживают контакты на уровне министерств.