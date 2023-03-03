Впервые с августа 2021 года газ в Европе стоит менее $500

Стоимость газа в Европе снизилась в три раза за последние три месяца. В пятницу цена опустилась уже ниже 500 долларов за 1 тыс. куб. м — впервые с 23 августа 2021 года, ускорив темпы снижения до 3%. Прогнозы первого зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о том, что еще до конца 2022 года стоимость газа на европейском рынке достигнет $5000 за тысячу кубометров, не сбылись.

Рекордное падение цен на газ

Газ в Европе за зиму подешевел в три раза — до приблизительно $515 за 1 тыс. куб. м, пишет ТАСС со ссылкой на собственные расчеты и данные лондонской биржи ICE о фьючерсах. По информации агентства, такое падение стоимости связано с высокой заполненностью газовых хранилищ и аномально теплой зимой.

«Если 30 ноября фьючерсы на газ торговались на уровне около $1 550 за 1 тыс. куб. м, то 28 февраля торги закрылись на уровне $515 — втрое ниже по сравнению с началом зимы. Самое сильное снижение наблюдалось 28 февраля, когда цена газа опускалась до $505 - впервые с конца августа 2021 года», — говорится в сообщении.

Журналисты уточнили, что в течение декабря стоимость голубого топлива в среднем составляла около $1 272 за 1 тыс. куб. м, в январе — $712, а в феврале – приблизительно $583.

К середине декабря термометры в Европе показывали температуру ниже климатической нормы, но вскоре в регионе началось затяжное потепление.

Кроме того, запасы в ПХГ Евросоюза находятся на историческом максимуме для зимы – они заполнены на 61,65% — на 21,61% выше, чем обычно за последние пять лет. По данным агентства, в них находится 66,94 млрд куб. м газа.

При этом «Газпром» ранее сообщал, что такая высокая заполненность хранилищ не гарантирует прохождение осенне-зимнего периода.

В пятницу стоимость газа в Европе впервые с 23 августа 2021 года опустилась еще ниже – теперь цена голубого топлива составляет $500 за 1 тыс. куб. м, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

По данным агентства, апрельские фьючерсы по индексу TTF — крупнейшего в Европе нидерландского хаба – показывали стоимость газа на уровне 497,3 доллара за тыс. куб. м. Год назад цены на газ были в 3,7 раза выше — около 1900 долларов за тысячу кубометров.

Согласно открытым источникам, стоимость газа в Европе увеличивалась с весны 2021 года. К концу лета газовые котировки по TTF превысили 600 долларов, а осенью достигли тысячи долларов. После начала военной спецоперации России на Украине, весной прошлого года из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов цены достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Прогнозы Медведева

22 августа первый зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал стремительный рост стоимости газа в Европе.

«Эта восхитительная комбинация почти получилась у европейских политиков. Газ – 2800$ за тысячу кубометров. Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? 3000$? 4000$? Кто больше, господа?» — написал он в своем Telegram-канале.

28 августа зампред Совбеза адресовал «главам государств и правительств стран Европейского союза» еще один пост, в котором написал, что «в связи с повышением цены на газ до €3500 за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до €5000 до конца 2022 года».

Свой пост Медведев сопроводил картинкой «Газ-батюшка», на которой изображен хмурый старик со свечкой в руке, и фразой With warm regards – «С наилучшими пожеланиями», которую можно также дословно перевести «с теплыми пожеланиями».