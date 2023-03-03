Interia: в Польше цены на туалетную бумагу подскочили более чем на 50% за год из-за санкций

В Польше стоимость туалетной бумаги за год резко выросли на 50% из-за влияния антироссийских санкций. Об этом сообщает портал Interia.

Рост цен на туалетную бумагу составил 50% в течение года. Производители объясняют такой скачок разорванными цепочками поставок в результате санкций и повышение цен на газ, необходимый для производства бумаги, отметили в публикации.

По данным портала, бумажные полотенца также резко выросли в цене, и за год подорожание составило не менее 60%. В несетевых магазинах Варшавы за рулон бумажных полотенец нужно заплатить 28,79 злотых ($6,53), а за упаковку из 12 рулонов туалетной бумаги придется отдать 33 злотых ($7,49). Причем в некоторых интернет-магазинах за упаковку туалетной бумаги из 12 рулонов просят не менее 39,95 злотых ($9,06).

Авторы статьи добавили, что подорожание коснулось и крупных дискаунтеров, где цены также резко выросли. Причем теперь некоторые бренды стали сокращать число рулонов туалетной бумаги в упаковках. Например, туалетную бумагу популярного бренда продавали в упаковке по 10 штук, а теперь же в ней уже девять рулонов и стоит она значительно дороже.

В начале ноября немецкий комик Ханс-Иоахим Хейст в эфире ZDF назвал ситуацию с производством туалетной бумаги в Германии катастрофой. Он раскритиковал производителей этого товара за то, что они уменьшили размер упаковки. Так, ранее она весила 80 грамм, а теперь стала весить 60. Также уменьшились размеры самих листов бумаги, а стоимость ее, наоборот, выросла — с 75 до 95 евроцентов.