Кнут без пряника: помогут ли оборотные штрафы экологической модернизации

В Общественной палате РФ 14 февраля состоялось обсуждение законопроекта Минприроды РФ об ответственности за недостижение квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Дискуссия показала – если инструмент контроля за экологической модернизацией и нужен, то оборотные штрафы для него – не лучшее решение.

Борьба за чистый воздух

Эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в 12 городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» (Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита) стартовал в январе 2020 года. Квоты должны были позволить достичь одной из главных целей нацпроекта «Экология» – улучшения качества атмосферного воздуха в промышленных городах. Общего снижения суммарных выбросов, в среднем – на 20%, что также было прописано в качестве магистральной цели федерального проекта «Чистый воздух», – для этого могло оказаться недостаточно.

Поэтому в конце 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил ввести ответственность за недостижение квот выбросов – в виде оборотных штрафов и ограничений при выплате дивидендов. Минприроды РФ разработало изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, предложив установить такие штрафы в размере 5-10% от общей выручки компании за год. «Логика нашего предложения – штраф должен быть соразмерным стоимости инвестиций, которые предприятия должны вложить в экологическую модернизацию. Мы посмотрели объем инвестиций, которые нам представили компании, и выручку предприятий, и вышли на 5-10%», – заявил на заседании в ОП РФ первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов.

Изначально сроки проведения эксперимента были установлены до 31 декабря 2024 года, но так как иностранные санкции, ставшие реальностью в прошлом году после начала СВО, ограничили возможность закупок западного оборудования, необходимого для модернизации производств, срок был сдвинут до 31 декабря 2026 года. По словам Цыганова, ответственность, предусмотренная законопроектом Минприроды РФ, теперь если и наступит, то лишь в 2027 году. А значит, у предприятий сегодня есть достаточно времени для достижения квот выбросов, тем более что почти все они подписали с Минприроды РФ соответствующие планы.

В ведомстве также подчеркивают, что такой штраф будет однократным. «Логика в том, чтобы те планы, которые сами предприятия подписали и утвердили, были реализованы. А если предприятие обещало, но ничего не сделало, тогда – платите. Теперь мы абстрактно и теоретически все начинаем гонять: а если вдруг не достигнем, что будет. А зачем? Давайте достигнем и ничего не будет. Сделаете – не будет штрафов. Не сделаете – значит, должны быть соразмерные объемы штрафов, чтобы у предприятий была заинтересованность реализовать обещанное. Здоровье граждан – это задача, которая остается в приоритете», – говорит Цыганов.

Бизнес умеет считать

В компаниях к инициативе Минприроды РФ отнеслись настороженно. Бизнес умеет считать, и, по оценкам самих компаний, для некоторых участников эксперимента (НЛМК, «Северсталь», «Норникель», Evraz) размеры оборотных штрафов в итоге могут вылиться в десятки миллиардов рублей. Неудивительно, что представители бизнеса считают, что изымать за недостижение квот суммы в объеме 5–10% от выручки – это, по их собственным заявлениям, «очень грубый инструмент мотивации», больше похожий «на оружие наказания».

Большинство предприятий еще до санкций приступило к реализации дорогостоящих программ модернизации своих предприятий. Инвестиции в черную металлургию, например, по оценке исполнительного директора ассоциации «Русская сталь» Алексея Сентюрина, с 2000 года выросли в 10 раз, и в эти 285 млрд рублей (итоги 2021 года) была весомая доля экологических проектов.

Хотя многие компании в городах «Чистого воздуха» уже сейчас работают ниже квот, они хотят управлять рисками, понимать разные варианты развития событий, в том числе и связанные с рисками недостижения каких-то показателей по объективным причинам. В частности, как напомнил Алексей Сентюрин, из-за кратного сокращения экспорта на фоне санкций и необходимости в авральном режиме перестраивать логистические цепочки, задача государственной важности сейчас – сохранить в России металлургическую промышленность в принципе. На этом фоне любая дополнительные нагрузка на отрасль, даже теоретическая, и связанная с наказанием за недостижение экологических показателей, выглядит совершенно несвоевременной.

Вице-президент «Норникеля» Станислав Селезнев напомнил, что стоимость флагманской экологической программы компании, «Серного проекта», превышает 350 млрд рублей. Запуск первого этапа на Надеждинском металлургическом заводе, где уже смонтировано 80% оборудования, в этом году позволит сократить выбросы диоксида серы в Норильске на 45%. Но второй этап на Медном заводе (позволит достигнуть снижения выбросов до 75%) компании пришлось полностью перепроектировать, и сроки его запуска сдвигаются.

Представители государства на заседании в ОП РФ, впрочем, подчеркивали, что готовы обсуждать изменения инициативы о штрафах. По словам Константина Цыганова, «мы с коллегами в серьезном диалоге находимся, на всех площадках уже поспорили, и на площадке правительства РФ, в эту работу сейчас вовлечены Минэкономразвития, Минэнерго, Минстрой и Минпромторг». Но пока никто, кроме Минприроды, не сформулировал альтернативных «оцифрованных» предложений, посетовал первый замглавы ведомства.

«У нас цель – снизить выбросы в городе, а не оштрафовать компании. Мы понимаем, что предприятия, особенно градообразующие, несут большой социальный блок и ответственность. И поэтому для них предусматриваются компенсационные мероприятия. Если предприятие понимает, что оно к концу 2026 года не выполняет квоты, то может прийти и сказать: «Коллеги, не успеваем». Тогда предприятие платит или реализует компенсационные мероприятия. И отсрочка идет на год. Если что-то будет меняться, то промышленники могут прийти, и мы сделаем максимально гибкий механизм», – пообещал Цыганов.

Задачи собрать штрафы нет

У других ведомств тоже есть вопросы. «Появление оборотных штрафов в масштабном размере, превосходящем или соответствующим штрафам тех финансовых вливаний, которые компании и без того в природоохрану вкладывают, может явно дестимулировать производственный процесс», - заявил на заседании в ОП РФ директор Департамента угольной промышленности Минэнерго РФ Петр Бобылев.

Обсуждения законопроекта будут продолжены, когда ведомства и компании направят в Минприроды свои конкретные и обоснованные предложения.

«Мы готовы идти и слышать, смягчать, усовершенствовать механизмы. Мы открыты к диалогу, но он должен быть конструктивным. У бизнеса есть KPI, и если не управлять рисками, то не будет ни производства, ни прибыли, ни выручки, ни эффективности. У нас то же самое. Мы менеджеры государства, менеджеры от людей. Так что мы друг друга дополняем, и компромисс где-то посередине. Мы его найдем», — резюмировал замглавы Минприроды Константин Цыганов.

Руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков заверил, что штрафные санкции не затронут предприятия, которые и так планово проводят модернизацию производств. Что касается поправки в закон, то она нужна, чтобы экология оставалась приоритетной при реализации инвестиционных программ предприятий. Он также добавил, что «нет задачи штрафы собрать, задача – не допустить, чтобы эти штрафы были».

Председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин, в свою очередь, отметил, что в прошлом году серьезным образом изменилась экономическая конъюнктура – оказались недоступны многие рынки сбыта и технологические решения, найденные для экологизации производств.

«Финансовые возможности многих компаний серьезно изменились. И, может быть, не все те обязательства, которые были изначально взяты, можно будет выполнить в те сроки, которые были указаны. Или выполнить в принципе на обозримой перспективе. Поэтому беспокойство крупных предприятий, которые ответственно относятся к своим словам и планам, понятно. И мы должны гипотетически считать возможность риска оплаты этих непосредственно финансовых средств в качестве штрафа», – констатировал он.

Поэтому, по его мнению, «любые требования должны быть исполнимые и соответствовать реальной экономической ситуации».