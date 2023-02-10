ЦБ не стал понижать ключевую ставку и дал прогноз по российской экономике

Банк России не стал менять значение ключевой ставки и оставил ее на уровне 7,5%. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, на заседании 10 февраля возможность понижения ставки не рассматривалась вовсе, а в дальнейшем, скорее всего, она будет повышена. К концу года показатель могут поднять до 9%. Набиуллина также спрогнозировала рост экономики во второй половине года и инфляцию около 4% весной.

Совет директоров Центробанка решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, говорится на сайте регулятора. Показатель остается неизменным с сентября 2022 года.

«Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России. Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности», — сообщает ЦБ.

Одновременно с этим из-за ускорения исполнения бюджетных расходов, ухудшения условий внешней торговли и текущей ситуации на рынке труда усиливаются проинфляционные риски.

Следующее заседание по размеру ключевой ставки состоится 17 марта.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров регуляторf не рассматривал на сегодняшнем заседании возможность понизить ставку. В дальнейшем, по ее словам, предпосылок для повышения ключевой ставки больше, чем для ее снижения.

«Вероятность повышения ключевой ставки в России в 2023 году превышает возможность ее снижения», — отметила она.

В частности, уровень ставки может быть повышен для достижения целевого показателя уровня инфляции в 4% на российском рынке.

Так, регулятор повысил прогноз по ключевой ставке на 2023 год с 6,5-8,5% до 7-9%, а на 2024 год — на 6,5-7,5% (ранее 6-7%).

Прогноз ВВП

Согласно прогнозу Банка России, динамика ВВП станет положительной в середине 2023 года.

«Что касается динамики ВВП, то поквартальная динамика квартал к кварталу уже положительна в третьем и четвертом квартале. Если говорить о годовых показателях, что, на наш взгляд, в положительную область ВВП перейдет в середине этого года», — подчеркнула Набиуллина.

В целом в текущем году показатель может варьироваться от минус 1% до плюс 1%, а в 2024 году — 0,5–2,5%. В 2025 году ВВП вырастет на 1,5–2,5%.

Прогноз цены на нефть Urals на 2023 год снижен до $55 за баррель по сравнению с $70 в октябре.

Высокая инфляция

Набиуллина заявила также, что инфляция в России в январе может быть самой высокой с апреля 2022 года. Пока нет полных данных об инфляции за январь.

«Недельные данные показывают, что в январе текущие темпы роста цен, скорее всего, повысились до максимальных с апреля 2022 года уровней, если не учитывать периоды индексации регулируемых тарифов», — отметила она.

Несмотря на постепенное ускорение текущих темпов роста цен, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции снизится в связи с эффектом базы. Весной он, вероятнее всего, будет ниже 4% (в настоящее время — 11,8%).

«Это будет отражать выход из расчета годовой инфляции высоких значений на пике взлета цен в марте-апреле 2022 года, а не текущую инфляционную картину», — пояснила глава ЦБ.

Глобальные риски

Набиуллина добавила, что риски рецессии глобальной экономики существенно снизились вследствие улучшения настроений на мировых рынках.

В частности, глава регулятора выделила три фактора, которые позволяют сделать более оптимистичный прогноз — открытие экономики КНР после снятия коронавирусных ограничений, повышение ключевых ставок ЦБ западных стран до близких к пиковым значений в рамках мер по борьбе с инфляцией и снижение цен на энергоносители.

Глава российского ЦБ также констатировала, что риски ужесточения санкций по отношению к России по-прежнему велики. В то же время ЦБ не видит серьезных негативных изменений для российской экономики на текущий год.

«Что касается оценки ситуации и перспектив, на мой взгляд, помимо фактора повышения экспортных цен для российский товаров, немалую роль в устойчивости российской экономики сыграла быстрая адаптируемость экономики и рыночных субъектов. <…> На 2023 год каких-то серьезных негативных последствий мы не видим», — заключила она.