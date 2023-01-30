У фермеров ЕС трудности — они не знают, куда деть кукурузу, подсолнечник и яблоки с Украины

В Польше переизбыток яблок. Болгарии некуда девать собственный подсолнечник — несмотря на максимально загруженные заводы, три четверти урожая все еще не переработано. Причина одна — в сотни и тысячи раз выросший импорт украинской сельхозпродукции, которой Евросоюз дал «зеленый свет». Дальнейшая ее транспортировка нерентабельна, зерно оседает на местных рынках и вызывает хаос с ценами. Вкупе с подорожавшими топливом, удобрениями и энергией это может привести к плачевному положению восточноевропейских фермеров.

Импорт дешевого зерна из Украины создает проблемы для сельскохозяйственных отраслей шести стран Евросоюза — Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии. Об этом говорится в совместном докладе этих государств, опубликованном на сайте Европейского совета.

В документе сказано, что страны ЕС прилагают максимальные усилия, чтобы облегчить поставки сельскохозяйственной продукции из Украины, особенно зерновых культур. В частности, для таких товаров отменены таможенные пошлины. Одним из последствий этой политики стало значительное увеличение объемов зерна из Украины на рынках стран, которые с ней граничат.

«В настоящее время появляется все больше и больше сигналов о том, что, если эти поставки не ограничить, они могут вызвать серьезные трудности для производителей ЕС в сельскохозяйственном секторе», — отмечают авторы доклада.

Представители Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии подчеркивают, что ситуация требует срочного реагирования, так как сельхозпроизводители восточноевропейских стран уже пострадали из-за украинского конфликта — их издержки существенно выросли из-за увеличения цен на топливо, удобрения, электроэнергию.

Рост импорта зерновых из Украины, по представленной ЕС информации в 2022 году вырос в десятки и сотни раз. Например, в период с января по ноябрь 2022 года импорт кукурузы в приграничные государства-члены ЕС увеличился по сравнению с предыдущими годами с нескольких тысяч тонн до нескольких миллионов тонн. В частности, в Польшу в 2021 году было поставлено 6 тысяч тонн украинской кукурузы, а в 2022-м — более 1,6 млн тонн.

Из-за такого роста на рынках восточноевропейских стран «начался хаос», подчеркивают авторы доклада. Дешевое украинское зерно поступает на местные комбикормовые заводы и тем самым снижает спрос на национальные урожаи.

При этом сухопутная транспортировка той же украинской кукурузы в страны Западной Европы нерентабельна. Похожая ситуация и с пшеницей — ее импорт из Украины в некоторые страны ЕС вырос в тысячи раз. Кроме того, наблюдается существенный приток и другой украинской сельхозпродукции — сахара, мяса птицы, муки, некоторых молочных продуктов, меда, яблочный сок.

В Польше отмечают переизбыток яблок — традиционного для этой страны экспортного товара. Из-за антироссийских санкций Варшава потеряла значительную долю рынка сбыта, говорится в документе.

Болгария страдает из-за выросшего в 25 раз импорта украинского подсолнечника. Это наложилось на прошлогоднюю инфляцию, и в итоге цены на семена болгарского подсолнечника в 2022 году упали на 45%. Производители масла в Болгарии используют свои мощности полностью, но все равно на складах сохраняется необработанным 77% урожая местного подсолнечника.

«Мы считаем, что Европейская комиссия должна предложить инструменты для предотвращения растущих трудностей производителей ЕС», — заявляют представители восточноевропейских стран.

Они предлагают целый комплекс мер для улучшения ситуации. Среди них:

- Выплата компенсаций фермерам, на которых негативно повлиял резкий приток украинской сельхозпродукции.

- Закрытие так называемых «маршрутов солидарности», чтобы излишки продукции с Украины не оседали на европейских рынках, а следовали транзитом дальше.

- Создание складов для излишков сельхозпродукции и новых транспортных коридоров для нее, в том числе железнодорожных.

При этом Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия выразили готовность и дальше помогать Украине — и финансовыми инструментами, и экономическими преференциями. Однако, подчеркивают авторы доклада, подобная помощь не должна оказываться в ущерб странам-членам ЕС.

Проблема с переизбытком сельхозпродукции с Украины уже поднималась на обсуждениях в Еврокомиссии в январе. В качестве ее решения предлагалось создать специальный фонд на €450 млн, средства из которого направлялись бы пострадавшим фермерам. Однако мнения членов ЕС по этому поводу разошлись: Латвия, Венгрия и Чехия призывали как можно быстрее начать работу этого фонда. Но Нидерланды, Франция и Дания предложение отклонили.