В Брюсселе предложили Москве добровольно отказаться от денег

Руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей призвал Россию отказаться от «транссибирского роялти» — платы с зарубежных авиакомпаний за пролет над Сибирью, пишет Reuters. По его словам, вопрос может стать актуальным, если исчезнет ряд обоюдных ограничений между Россией и Европой в связи с конфликтом на Украине. Почему Москве предлагают отказаться от денег — в материале «Газеты.Ru».

России предложили перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование неба над Сибирью, если запрет для западных компаний летать над ее территорий будет снят, заявил глава гендиректората по транспорту ЕК Хенрик Хололей.

«Если однажды у нас будет возможность увидеть открытое российское воздушное пространство, кое-что должно исчезнуть: роялти за полеты над Сибирью»,

— заявил Хололей на конференции Airline Economics в Дублине.

«Транссибирские роялти» были введены еще в советское время. Изначально планировалось, что эти деньги должны идти на развитие авиационной отрасли. Выплаты взимаются с зарубежных авиакомпаний за беспосадочные полеты над Сибирью из Европы в Азию и обратно. В 2019 году, например, Россия получила $1,7 млрд в виде сборов за пролет через свое воздушное пространство. В 2020 году Россия недополучила как минимум $250 млн роялти в связи с ковидными ограничениями, писали «Ведомости».

В 1990-х годах ряд западных авиакомпаний по линии ЕС стали озвучивать идею лишить Россию роялти. В 2005 году ЕС выступил за отмену роялти, мотивируя это тем, что эта практика нарушает законодательство и лишает европейских перевозчиков важных преимуществ. В 2011 году в рамках переговоров о вступлении России в ВТО был подписан меморандум об отмене роялти с 2014 года, однако он не вступил в силу.

После начала спецоперации ВС РФ на Украине США и большинство европейских стран закрыло свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Исключением стала Сербия, с которой у РФ сохранилось прямое авиасообщение. Крупнейшими пересадочными хабами для авиасообщения между РФ и Европой стала Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

Москва ввела ответные ограничения для авиакомпаний Австрии, Албании, Ангильи (заморское владение Великобритании), Бельгии, Болгарии, Британских Виргинских островов, Великобритании, Венгрии, ФРГ, Гибралтара (также Великобритания), Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии. Ближневосточные и китайские авиаперевозчики продолжают летать через Россию. При этом ближневосточные и китайские авиакомпании продолжили летать через Россию.

Надежда на будущее

Однако в начале декабря генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш в интервью Telegraph заявил, что западным странам следует готовиться к возобновлению рейсов через российское воздушное пространство. По его словам, запреты на пролеты над Россией и Украиной стали серьезным препятствием для авиаперевозчиков, и это привело к скоплению самолетов в небе над Европой.

«Мы должны обратить внимание на открытие российского воздушного пространства. Мы должны стремиться вновь открыть воздушное пространство России, чтобы сделать его доступным для всех авиакомпаний для транзита через традиционные сибирские рейсы, чтобы Европа могла получить доступ к Азии наиболее эффективным способом», — заявил Уолш.

Он напомнил, что Китай во второй половине 2022 года на фоне вспышки COVID и антикоронавирусной политики ограничил рейсы с Европой, но может ослабить ограничения в 2023 году. По его словам, в этом случае у китайских перевозчиков будет преимущество перед, например, British Airways, чьи рейсы могут задерживаться на несколько часов из-за обхода воздушного пространства России.

Однако Уолш отметил, что российское небо должно открыться для европейских самолетов не раньше, чем закончится конфликт на Украине.

В материале Telegraph отмечалось, что к концу года европейские авиакомпании начали лоббировать в Брюсселе вопрос о пересмотре запрета на полеты в воздушном пространстве России.

По оценкам Минтранса за март 2022 года, авиакомпании из стран, для которых закрыто российское небо, еженедельно теряли $37,5 млн в конце октября Bloomberg писал, что в связи с ограничениями западные авиакомпании несут крупные убытки на фоне перерасхода топлива из-за необходимости делать «крюк» при полетах в Азию. Так, например, Air France-KLM и другие европейские перевозчики, направляясь в Японию, вынуждены облетать Россию через Казахстан и Монголию. Так, рейс Париж — Токио теперь длится 14 часов, что стало рекордом для компании. По той же причине британская Virgin Atlantic отказалась от рейсов в Гонконг.

«Большинство европейских перевозчиков будут изучать, какие маршруты по-прежнему прибыльны и нужно ли им менять частоту, добавлять остановки или включать еще один этап в рейсах, чтобы расчеты работали», — заявил Марк Мартин, основатель компании Martin Consulting, которая оказывает консалтинговые услуги авиакомпаниям.